„Jsem nadšený z toho, jak je to tady fajn. V Ledči mají filmaře rádi, každý se na natáčení těší. Hrozně fajn nálada je tu vysloveně cítit,“ pochvaluje si režisér. „A navíc, vysočinská panoramata jsou natolik krásná, že kamkoliv natočíte kameru, tam to vypadá skvěle,“ dodává.

V sobotu filmařům přálo počasí. Na nádvoří ledečské polikliniky dopoledne svítilo sluníčko. Natáčelo se v sanitce, zraněnému dělal doprovod Michal Suchánek alias kapitán Karel Šmíd. Sanita měla zatemněná okna. Členové štábu se stojícím vozem cloumali, aby navodili dojem jízdy. Ještě před tím v prostorách polikliniky vzniklo ARO, které tu jinak není. Odpoledne se celý „cirkus“ čítající několik desítek lidí a flotilu dodávek přesunul do nedaleké obce.

Na Ledečsku opět vyšetřuje tým kriminalistů pod vedením kapitánky Dany Skálové. Tu představuje slovenská herečka Monika Hilmerová. Spolu s ní v detektivním seriálu hrají Simona Hába Zmrzlá, Patrik Děrgel či Michal Suchánek. Novým členem týmu je kapitán Jindřich Válek, jehož hraje Adam Vacula. Právě kolem něj se točí příběh, který se celou sérií táhne.

„Je to člověk, jenž si v sobě nese velkou vnitřní bolest, kterou ale odmítá řešit. A to ho nutí dělat věci, kterým okolí často nerozumí a které přivádí jeho a jeho blízké do nebezpečných situací. Během série zjišťujeme, co ho trápí a jak to vyřeší,“ naznačuje šéf scénáristického týmu Petr Koubek.

Řadu tipů, kde natáčet, dodali i místní

Odborný dohled, stejně jako u předchozích sérií, drží vrchní komisařka Renáta Miková. S filmaři konzultuje řadu věcí a dbá na to, aby veškeré procesy byly reálné. „Například není možné, aby vyšetřovatelce, když někam jde, byla vidět zbraň,“ popsala, na co konkrétního třeba autory upozornila.

Mnohé z případů v seriálu se navíc zakládají na skutečných událostech a případech, které ona sama vyšetřovala. „Čerpáme hlavně z výchozích momentů a pak hledáme, jak příběh převyprávět. Vždy je snazší použít realitu, než se ji snažit vyfabulovat,“ usmívá se Koubek.

Jak scénárista říká, i po tolika dílech je o čem psát a kde brát inspiraci. „Pořád se najdou lidi, kteří dělají kraviny,“ podotýká.

Jak je nevyčerpatelná studnice nápadů, tak nekonečná se zdá být i zásoba lokalit na Ledečsku, které lze k natáčení využít. Producenti mají region podrobně proježděný, spoustu dalších tipů jim ale dali i místní obyvatelé. Například Dobrovítovu Lhotu, Pstruhový ráj nebo oblast Bohdanče.

„Máme tu spoustu příznivců, mnohé lokality nám poradili. A za to jsme rádi. V okolí Ledče je spousta samot, na něž bychom jinak nepřišli,“ konstatuje výkonná producentka Vlaďka Poláčková.

„Srandu znám, ale tady jsem občas nervózní“

A díky seriálu Vysočině začíná přicházet na chuť i tak „městský“ herec, jakým je Michal Suchánek. „Když je na Vysočině krásně, je to dobrý. Když je na Vysočině ošklivě, mám pocit, že je tu víc ošklivě, než jinde na světě. To byl vtip, samozřejmě. Jak se tady točí dlouho, víc a víc k tomuto kraji nacházím vztah,“ svěřil se se svým typickým humorem.

Ten ale při natáčení musel tento populární bavič nechat trochu stranou. Role kapitána Karla Šmída je serióznější než improvizace v Partičce. „Takové věci dělám málo, protože mám dostatek práce, která mi vždy byla pohodlnější. Po covidu jsem si říkal, že to vezmu, abych změnil prostředí i způsob hraní. Tu srandu za ty roky už znám. Tady jsem občas nervózní, jestli všechno dělám správně,“ vysvětluje.