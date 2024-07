Seniorka při couvání z parkoviště nabourala tři domy, zranila se a zničila auto

K bizarní nehodě došlo kolem půl deváté večer na ulici Soukenická. Sedmasedmdesátiletá řidička nastoupila do menšího osobního fordu. Chtěla pouze vycouvat z parkovacího stání. Manévr se jí ale hrubě nezdařil.

„Najela na chodník a narazila zadní částí vozidla do zdi domu. Následně chtěla vyjet zpět na komunikaci, místo toho ale přejela přes vozovku a narazila přední částí vozidla do fasády jiného domu. Poté vycouvala zpět na silnici, nedokázala ale včas zastavit a opět narazila do zdi domu,“ popsala řádění řidičky policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Při nehodě se řidička sama zranila. „Byla zdravotnickou záchrannou službou převezena na ošetření do pelhřimovské nemocnice,“ dodala Kroutilová.

Místo nehody policisté ohledali a zadokumentovali. Provedenou dechovou zkouškou u řidičky požití alkoholu vyloučili. Při nehodě vznikla předběžně vyčíslená škoda nejméně za sto tisíc korun. Policisté ji i nadále šetří.