Seniora, který zastřelil synovce v Třešti, obvinili z vraždy. Rodina měla neshody

Na místě se původně šetřila věc z pohledu kriminální policie pouze jako banální, obyvatel domu totiž oznámil požár plynového kotle. Když se však za nějakou dobu, zhruba za půl hodiny, na místo dostavil druhý spoluvlastník nemovitosti, došlo k nečekanému útoku.

„Starší muž zničehonic vytáhl svoji legálně drženou zbraň, kterou měl do té doby ukrytou, a svého synovce jedním výstřelem na místě usmrtil. Zasáhl jej do horní poloviny těla,“ popsal událost za krajské kriminalisty Pavel Kubiš, vedoucí odboru obecné kriminality. „Policisté muže okamžitě zadrželi a odzbrojili, čímž jakékoliv další riziko pominulo,“ dodal.

Byť se podle něj jeví aktuálně celá situace poměrně jasně – šlo o rodinné spory, kriminalisté se podle něj dále zabývají motivem činu a příčinou vzniku požáru, jenž před tragédií v domě vznikl.

„Zabýváme se samozřejmě i vražednou zbraní, a také dalšími zbraněmi, které muž držel,“ doplnil Kubiš. Podle něj měl útočník celkem čtyři.

„Muž byl ve čtvrtek obviněn ze zvlášť závažného zločinu vraždy, spáchaného po předchozím uvážení,“ upřesnil.

Útočníkovi nyní hrozí dvanáct až dvacet let za mřížemi. Vyšetřovatelé již také předali státnímu zástupci poklady k podání návrhu na umístění muže do vazby. O vzetí do vazby rozhodne okresní soud v Jihlavě.

Včera večer byla v domě provedena ještě domovní prohlídka za účasti hasičů.

Svědci viděli kouř a slyšeli i ránu

Událost v Roštýnské ulici na okraji Třešti byla nahlášena ve středu krátce po poledni původně, jak už bylo zmíněno, jako požár plynového kotle. Na místo byly proto vyslány všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně několika jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů.

„Dívala jsem se z okna a viděla kouř, který se valil zevnitř domu. Jednak z patra a přišlo mi, že snad také ze sklepa,“ prozradila ve středu odpoledne redaktorům iDNES.cz jedna ze sousedek, která byla očitou svědkyní tragické události.

Viděla i přímo útočníka, jak se pohybuje v kouři mezi hasiči. Na místě však došlo vzápětí ke střelbě.

„Ozvala se obrovská rána. Říkala jsem si: ‚Pane Bože, on snad vystřelil!‘ Utíkal pryč, ale kluci hasiči ho hned chytli, otočili ho, ruce za záda. A letěli k tomu druhému, který začal padat,“ vylíčila svědkyně.

Postřelenému muži podle jejích slov hasiči ihned roztrhli oblečení a okamžitě mu dávali masáž srdce a oživovali jej. Marně.

„Prvně jsem si myslela, že šlo jenom o plynovou pistoli, protože ani nebyla vidět krev. Ale pak už bylo jasné, že ho opravdu postřelil. Mám z toho doteď husí kůži,“ popsala sousedka.

Hádky byly časté, ale polici nikdy nezasahovala

Ona i další lidé z okolí, kteří případ na ulici hojně rozebírali, popsali útočníka jako vznětlivého podivína. V domě měl podle nich žít se svojí matkou, ta však před několika týdny zemřela. S příbuznými, kteří za ním do domu v Roštýnské ulici mířili, se dle svědectví místních muž často hádal.

„Bylo tam rušno, hlasité spory tady nebyly nic výjimečného,“ shodují se sousedé, podle nichž tak mohly být za útokem i neshody kvůli majetkovému vypořádání. Ostatně i během smrtícího ataku měl útočící muž svému příbuznému sprostě nadávat.

Jednání útočníka budou nyní prověřovat také znalci z oboru psychologie a psychiatrie. Obviněný muž nicměne podle zjištění vyšetřovatelů nebyl v minulosti nikdy soudně trestán, z pohledu policie jde o dosud neznámou osobu. V domě, kde žil, nemuseli ani policisté zasahovat kvůli nějakým problémům.

„To, že tam spory mezi pachatelem a poškozeným byly, se ale zatím jeví jako reálná verze,“ konstatoval Kubiš. Ten také vyloučil, že by před tragédií došlo mezi příbuznými k nějaké fyzické potyčce.

Muž se dle vyšetřovatelů ke svému činu doznal a v tuto chvíli zatím s policisty spolupracuje.