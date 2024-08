Měl pomoci v Africe. Místo toho přístroj usnadňuje péči o české seniory

Zařízení Smart Case (Scase) měří a ukládá data o krevním tlaku, okysličení krve, srdeční frekvenci, tělesné teplotě a o koncentraci glukózy v krvi. Spojením těchto všech funkcí do jednoho kompaktního přístroje významně usnadňuje práci zdravotníkům v domovech. Naměřené údaje se totiž automaticky přepisují do informačního systému Cygnus. Zdravotní sestra, která provádí jednotlivá měření, tedy již nemusí na počítači ručně přepisovat zjištěné hodnoty z různých přístrojů. Celý systém rovněž snižuje chybovost.

„Unikátní přístroj vznikl na Slovensku a my jsme měli tu čest ho testovat a pomáhat s jeho vylepšeními. V dubnu 2024 jsme jej začali používat ve všech našich seniorcentrech v plném provozu – a to jako první v České republice,“ popsala Věra Husáková, provozní ředitelka společnosti SeneCura, jejíž domovy byly do testování zapojeny.

V Kraji Vysočina se jedná o seniorcentra v Telči, Chotěboři a Humpolci. Nové zařízení Scase je v nich navíc používáno i nadále.

Produkt se podle Věry Husákové ukázal jako výrazná pomoc. To potvrzuje třeba Marie Prodan, vrchní sestra pražského zařízení SeneCury Klamovka. „Vítám všechny novinky, které mohou ušetřit čas právě sestrám, protože je jich obecně velký nedostatek. Už nemusíme běhat pro různé přístroje a zapisovat údaje na papír. Můžeme se tak více věnovat samotnému klientovi a popovídat si s ním. Pro mne jako vrchní sestru je díky automatickému propisování velkým pomocníkem i při vykazování na pojišťovny,“ přiblížila Marie Prodan.

Zařízení bylo přitom původně plánováno pro pacienty v Africe.

„U zrodu myšlenky stál předchozí zakladatel naší firmy, který byl studentem medicíny a chtěl do afrických zemí přinést jednoduchý nástroj pro rychlou diagnostiku základních životních funkcí,“ nastínil vznik nápadu Juraj Janak, generální ředitel společnosti Scase.

Doplnil, že jako partnera pro uvedení do provozu si firma zvolila společnost Iresoft, provozující informační systém Cygnus, a jako prvního klienta právě SeneCuru, ochotnou zkoušet nové věci.