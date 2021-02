Aby důchodci nemuseli na polikliniku, převzala Senior Point knihovna

Služba, kterou platí Kraj Vysočina, fungovala až do konce uplynulého roku v prostorách Rodinného centra (RC) Srdíčko ve žďárské poliklinice, a to pět let pod taktovkou Kolpingova díla. V novém výběrovém řízení teď ale uspěla knihovna. Ve své budově by měla provoz spustit od prvního březnového dne, samozřejmě v závislosti na aktuálních protikoronavirových opatřeních.



Především probíhající pandemie covidu-19 je podle vedení města jedním z faktorů, proč byla upřednostněna knihovna před dosavadním poskytovatelem služeb. A jiní zájemci už se nepřihlásili.

„Naše zkušenost je taková, že se senioři prostor polikliniky obávají a vnímají je jako vysoce infekční prostředí. V tomto ohledu pro ně bude knihovna určitě příhodnější,“ zdůvodnila žďárská místostarostka Romana Bělohlávková.

V knihovně budou mít návštěvníci Senior Pointu (SP) k dispozici hned několik míst. „Máme pro ně nachystanou čítárnu, nový přednáškový sál i internetovou učebnu, kde lze využít naše počítače a připojení k internetu. V létě senioři určitě ocení možnost posezení venku v atriu či na venkovní terase směrem k řece,“ uvedl ředitel knihovny Roman Kratochvíl.

Kontaktní pracovnice SP se podle něj příchozím budou věnovat po stanovenou provozní dobu služby, mimo tyto časy jim případně bude k ruce personál knihovny.

Provoz Family Pointu zůstává srdcařkám v Srdíčku

Ve výběrovém řízení hledalo město i nového provozovatele Family Pointu (FP), další krajské služby, jež je určená hlavně pro rodiny s dětmi. V tomto případě se ale nic nemění a FP bude i nadále fungovat v prostorách RC Srdíčko.

„Srdíčko je vedeno velmi profesionálně a navíc pracovnicemi, které jsou doslova srdcařky. Vybavení centra mají na vysoké úrovni a zájem o jejich služby, které mohou být nyní otevřené, je i během pandemie velký,“ přiblížila Romana Bělohlávková důvody, proč FP v poliklinice zůstane.

V rámci Srdíčka ale chtějí jeho provozovatelé vycházet i nadále vstříc seniorům, kteří si za uplynulé roky už zvykli na tamní prostory i pracovnice, přičemž mnohdy navázali i přátelské vztahy.

„Věříme, že budeme nadále pokračovat v oblíbených aktivitách pro seniory pod hlavičkou RC Srdíčko. Již nyní hledáme cesty k získání potřebné finanční podpory na tyto programy,“ informovali provozovatelé rodinného centra.

Family a Senior Pointy fungují ve všech okresních městech Kraje Vysočina, jenž jejich provoz dotuje částkou 180 tisíc korun ročně, respektive 15 tisíc měsíčně. Tyto peníze administrují jednotlivá města.