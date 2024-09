O dvě křesla v Senátu se na Vysočině utká jedenáct mužů a jen jedna žena

O přeshraniční obvod má zájem jen pět kandidátů Funkci v obvodu Chrudim obhajuje bývalý havlíčkobrodský starosta Jan Tecl (ODS). Pětice kandidátů bude usilovat o senátorský post v obvodu Chrudim. Ten je hodně specifický, spadá do něj i polovina Havlíčkobrodska včetně okresního města. Rozkládá se tak na území dvou krajů - Vysočiny a Pardubického. Vysočinu budou zastupovat senátor a exstarosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS) a současný místostarosta Vladimír Slávka (ANO). Na straně Pardubického kraje jsou starosta Hlinska Miroslav Krčil (Společně pro kraj), bývalý místostarosta Chrudimi a majitel reklamní agentury Roman Málek (Liberálně ekologická strana) a pardubický advokát Milan Chaloupecký (SPD). Funkci senátora obhajuje Tecl. „Oproti svým konkurentům mám velkou výhodu v tom, že jsem za posledních šest let dokázal navázat kontakt a spolupráci i s obcemi a obyvateli na chrudimské straně obvodu. Otevřel jsem kancelář v Chrudimi, pořádám setkání s občany, zvu je do Senátu. Onu výhodu jsem si odpracoval,“ říká Jan Tecl k poněkud specifickému volebnímu obvodu. S jeho ustavením vůbec není spokojený druhý havlíčkobrodský kandidát Vladimír Slávka. „Je to nešťastný obvod, pohrobek bývalého Východočeského kraje. Pokud bych byl do Senátu zvolen, snažil bych se o změnu obvodů, aby takové paskvily zmizely,“ podotýká brodský místostarosta, který se musel více věnovat kampani na Chrudimsku. Vadí mu, že kandidáti se nepotkávají nejen na okresní, ale dokonce ani na krajské úrovni. A proč do Senátu kandiduje? Po deseti letech působení v komunální politice to považuje za postup do jakési vyšší úrovně. „V našem hnutí jsem byl vybrán, po dlouhém zvažování jsem nabídku přijal. Mám už nějaké výsledky, zkušenosti i kila,“ směje se Slávka. A dosavadní volební statistika? Zatím vždy, když se tu rozhodl senátor svůj post obhajovat, uspěl. Třikrát jím byl Petr Pithart, mezi roky 2012 a 2018 obvod v Senátu zastupoval Jan Veleba, který v posledních volbách nekandidoval.