Obliba sdílených kol na Vysočině roste, půjčovat se začnou i ve Žďáře

9:08

Na cesty do práce, do školy, přesuny mezi úřady nebo i k návratům z noční zábavy využívají obyvatelé měst na Vysočině sdílená jízdní kola. Lidé si na tuto službu zvykli, o čemž svědčí počty registrovaných uživatelů. Po Jihlavě, Třebíči a Pelhřimově nyní bikesharing přichází i do Žďáru nad Sázavou.