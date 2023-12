Řidiči v Jihlavském tunelu nezpomalují, denně jich překročí rychlost šestnáct

„Z výsledků úsekového měření rychlosti vyplývá, že motoristé každý den při průjezdu Jihlavským tunelem spáchali v průměru šestnáct přestupků,“ informoval mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

Do 28. prosince bylo evidováno celkem 5690 přestupků, což je o více než stovku víc než za celý loňský rok.

Jednotubusový Jihlavský tunel je součástí obchvatu města po silnici 38. Měří 304 metrů, do provozu byl uveden v roce 2004 a denně jím projede třináct a půl tisíce vozidel.

Rychlost je v tunelu omezena na 60 kilometrů v hodině. Automaticky se měří nepřetržitě od dubna 2019. Přestupky vyřizuje jihlavský magistrát.

„V případě zjištění přestupku posíláme automaticky výzvu k zaplacení pokuty. Paušálně bez ohledu na naměřenou rychlost je to tisíc korun. Kdo se k tomu postaví jako chlap, zaplatí. Pokud ne, přestupek jde do správního řízení, kde se zohledňují veškeré další okolnosti,“ konstatoval vedoucí jihlavského odboru dopravy Lubomír Dohnal.

Tři dny bez přestupku. Všechny v jednom týdnu

Ze statistik ŘSD dále vyplývá, že nejštědřejší byli řidiči k Jihlavě v červenci. To nejvyšší povolenou rychlost překročilo 629 motoristů. Nejvíce přestupků za 24 hodin bylo naměřeno v sobotu 8. července. Bylo jich přesně 37. „Naopak nejméně motoristé hřešili v prosinci a to ve 237 případech,“ sdělil Veselý.

Pouze tři dny v letošním roce pak projížděli řidiči Jihlavským tunelem předpisově, kdy nespáchali jediný přestupek. Klidné období si nechali přelom posledních dvou měsíců v roce. „Stalo se tak v pondělí 27. listopadu, v pátek 1. a v sobotu 2. prosince,“ dodal mluvčí ŘSD.

Jakkoliv mohou vypadat statistiky děsivě, od počátku měření se doprava výrazně zklidnila. V prvním roce provozu radary zachytily v průměru 94 přestupků každý den. A to včetně rekordmana, který se s dodávkou řítil tunelem rychlostí přes 190 kilometrů v hodině.

Poslední dobou už k tak výraznému překročení nedochází. Magistrát ho proto ani zvlášť neeviduje. „Pokud máme přestupek, řešíme ho. Nesledujeme při tom, jak výrazně řidič rychlost překročil,“ konstatoval Dohnal.

Samosprávy si radary oblíbily, jsou účinné

Úseků, kde se podobným způsobem měří rychlost, na Vysočině v posledních letech rychle přibývá. Nejprve s touto praxí začala na dvou místech Chotěboř, s dalšími dvěma se pak přidala i Jihlava. Nyní se měří i ve Šmolovech a Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu, v místních částech Ždírce nad Doubravou nebo v Novém Městě na Moravě.

Podle samospráv je úsekové měření velice účinnou metodou, jak rychlé řidiče zpomalit. „Před instalací radarů v Krátké Vsi povolenou rychlost překračovalo okolo 200 řidičů denně. V posledních týdnech systém denně evidoval do pěti přestupků. A byly dny, kdy nezaznamenal ani jeden,“ potvrdil letos na jaře vedoucí odboru dopravy v Havlíčkově Brodě Martin Stehno.

Město původně nechalo radarový systém nainstalovat do Krátké Vsi na silnici 34 z Havlíčkova Brodu do Ždírce nad Doubravou. Letos však rozhodlo o přesunu systému do Šmolov mezi Brod a Humpolec. Důvodem bylo právě razantní snížení počtu přestupků a požadavek brodské místní části na zpomalení provozu.

„Ať si o radarech myslí kdo chce, co chce, osobně je považuji za to nejúčinnější preventivní opatření. Jak Krátká Ves, tak i Svatý Kříž nám potvrdily účinnost kolem 98 procent,“ dodal tajemník havlíčkobrodského městského úřadu Václav Stejskal.