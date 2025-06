„Zpomalíme s jejich pomocí provoz a dáme tím řidičům na vědomí, že už jsou v obytné zóně a že by měli upravit rychlost a styl jízdy. Oba semafory navíc budou doplněné o nové přechody pro chodce,“ uvedl přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).

Součástí investice budou i nové chodníky. Obyvatelé místní části Keřkov o něj i o přechod žádají již roky. U kruhového objezdu chodník bezbariérově spojí nově vzniklé sídliště Pod Bramborárnou s vlakovým nádražím.

Semafory na obou místech, jak na příjezdu od Havlíčkova Brodu, tak od Žďáru nad Sázavou, budou pro chodce fungovat jako takzvané na vyžádání. Aby se červený panáček změnil v zeleného, musí lidé stisknout tlačítko.

„Pro vozidla bude permanentně svítit červená. Pokud se bude blížit vůz, který pojede maximálně nejvyšší povolenou, tedy padesátikilometrovou rychlostí, včas se světlo změní na zelené. Pokud řidič pojede rychleji, bude nucen až zastavit,“ popsal Kamarád.

Vedení města věří, že světla donutí mnohé řidiče jezdit ohleduplněji. Zejména v Keřkově, kde je silnice rovná a široká, totiž ne každý padesátku dodržuje. „Jsou tací, kteří tu létají osmdesát a více. S rychlostí si řidiči hlavu nelámou, projet na červenou si ale vesměs netroufnou,“ podotkl.

Aby na obě frekventovaná místa víc dohlížela, si přeje od policie. Jak říká, byla by to jednoduchá práce. „Jsou jen dvě možnosti. Buď auto projede na zelenou, nebo na červenou. Není to tak složité posuzování jako v případě rychlosti,“ domnívá se starosta Přibyslavi.

Systém by měl být instalován společně se zřízením přechodů a stavbou chodníků během letních měsíců. Po prvních zkušenostech, jak důkladně dokázal zpomalovací semafor řidiče zkrotit, se vedení města rozhodne, zda stožáry nedoplní o automatické monitorování a odesílání přestupků k řešení na konkrétní úřad.