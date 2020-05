V Humpolci uvažují o přírodním koupališti, musí však přemluvit rybáře

Rybník Dvorák by podle navrhovatelů měl být alternativou k současnému bazénu v areálu Žabák. „Dvorák má ideální polohu takřka v centru města. Historicky byli lidé zvyklí chodit se tam koupat,“ říká předkladatel záměru, zastupitel Petr Machek (Humpolec GO).

Svou vizi chtěli opoziční zastupitelé představit jako mimořádný bod květnového zastupitelstva. Místní politici však na schůzi neodsouhlasili zařazení Dvoráku do programu a odsunuli jej na červen.

„Většina zastupitelů včetně mě se vyjádřila pro to, nezařazovat do programu narychlo tak obsáhlý a poměrně důležitý návrh. Osobně jsem ale na zasedání několikrát zmínil, že mě téma velmi zaujalo, a právě vzhledem k tomu mi přišlo nedůstojné probrat jej v rámci desetiminutové prezentace,“ uvedl starosta Karel Kratochvíl (ODS).

Problematika 2,5hektarového rybníka Dvorák není úplně jednoduchá. Břehy a pozemky okolo vody patří městu. Rybník samotný je však v majetku Českého rybářského svazu a jeho zástupci na něm intenzivně hospodaří. A i díky tomu není voda v rybníce příliš kvalitní.



„Chceme lidem ukázat, jak skvělé místo to je“

Zastupitel Petr Machek si je vědom, že vybudovat přírodní koupaliště není otázka jednoho roku. „Je to běh na dlouho trať. Nebude to hned. Je spousta kroků, které se musí udělat. Ale je třeba někde začít. Nechceme ztrácet čas,“ říká.

Pro letošní rok by chtěli začít s popularizací daného místa a projektu koupaliště. „Chceme lidem ukázat, jak skvělé to je místo, a více ho zpřístupnit,“ vysvětluje.

Sloužit k tomu podle Machka mají jednoduché zásahy, které nepotřebují příliš velkou součinnost města. „Například teď budeme žádat o umožnění sekat tam trávu. To by měla být taková první vlaštovka, jak to místo více zpřístupnit běžné veřejnosti,“ dodal.

V otázce, zda by se mohl z Dvoráku někdy v budoucnu stát rekreační rybník, budou mít hlavní slovo rybáři, kterým rybník patří. A pak samozřejmě i zastupitelé, kteří by záměr museli odsouhlasit.

Rybáři by se mohli přesunout do Krasoňova

Podle Machka by bylo ideální, kdyby se rybáři s chovem přesunuli na jiné místo a Dvorák tím uvolnili.

„Zkoušíme jim najít náhradní místo pro chov ryb. Jednali jsme již předběžně s želivskými premonstráty, zda by chov mohl být přesunut do jejich rybníku v Krasoňově. Od rybářů ještě nemáme jasné stanovisko, ale mohl by to být velký posun. Zatím ta jednání jsou nadějná,“ věří v dohodu zastupitel Machek.

Odchodem rybářů by se podle něj z velké části měla vyřešit i špatná kvalita vody, která trpí rybářským hospodařením. Dalším krokem pro zlepšení kvality vody by mělo být i odbahnění.



Místní organizace Českého rybářského svazu se však zatím k problematice staví s rezervou. „Ještě jsme neměli žádné oficiální setkání. Teprve potom přijmeme stanovisko. Do té doby ne,“ uvedl Jaroslav Slavík, předseda místní organizace svazu.



Pozemek pro nový rybník městu vyfoukl soukromník

Záměr na vybudování přírodního koupaliště v této lokalitě se líbí rovněž starostovi Kratochvílovi. „Naše studie rekreace a sportu, kterou jsme vytvořili v loňském roce, počítá právě s touto lokalitou,“ podotkl.



Vedení města chtělo před časem vykoupit pozemky pro vybudování zcela nového rekreačního rybníku v lokalitě na přítoku do rybníku Dvorák. Soukromý investor však město předběhl a pozemky vykoupil s nejasným záměrem.

„I proto tuto novou iniciativu vítáme. Již jsme se s předkladateli záměru sešli a dohodli se na postupu. Musí se začít jednat především se zástupci Českého rybářského svazu, dát dohromady koncepci technických možností a finančních nákladů. Jsme v naprostých začátcích a teprve ve fázi záměru. Hlavní jednání teprve probíhat budou,“ dodal starosta Kratochvíl.