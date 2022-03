ŘSD ruší dvě plánované uzavírky na Vysočině. Už by nebylo kudy objíždět

Nejde to na jedné straně Ždírce, půjde to na druhé Oprava silnic 34 a 19 letos nevyjde, tak to Ředitelství silnic a dálnic zkouší jinde v regionu, mohlo by se říct. Během letošního roku se větší opravy dočká úsek silnice 37 ze Ždírce nad Doubravou na hranice Kraje Vysočina ve směru na Pardubice. Modernizováno bude celkem šest a půl kilometru silnice vedoucí mimo jiné i přes ždíreckou místní část Údavy. Vozovka bude na některých místech rozšířena. Dojde k sanacím jejích okrajů i výměně asfaltových vrstev. Větší rekonstrukci a vyztužení okrajových svahů podstoupí most přes Dlouhý potok na samých hranicích kraje. Vedle výměny vrstev vozovky budou provedeny nové zálivky kolem říms a nové těsnění dilatačních i pracovních spár. „Opravu úseku plánujeme provést za úplné i částečné uzavírky s předpokládanou dobou realizace čtyři měsíce,“ uvedl Martin Buček, mluvčí ŘSD. Momentálně investor připravuje veřejné výběrové řízení na zhotovitele. Přesný termín zahájení oprav i dopravních omezení zatím nemá. „Předpokládáme zahájení stavby ve druhé polovině tohoto roku,“ naznačil jen Buček. Aby toho pro tento region nebylo málo, už v dubnu by měla začít uzavírka silnice druhé třídy číslo 345 ze Ždírce nad Doubravou na Chotěboř. V chotěbořské místní části Bílek se bude měnit vodovod a opravovat propustek. Silnice dostane nový povrch.