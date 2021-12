Schválení rozpočtu Brodu bylo tentokrát bez potlesku, komunistům vadí chata

Na rozpočtu pro následující rok se v posledních letech v Brodě opakovaně shodovali všichni zastupitelé. Do té doby neznámá věc nastala poprvé při schvalování rozpočtu na rok 2019. Tehdy pro návrh zvedli ruku po dlouhé době i opoziční komunisté, a dokonce se z jejich řad ozval potlesk.

Jejich souhlas se opakoval jen tři roky. Letos už komunisté pro rozpočet ruku nezvedli a ani potlesk se neozval.

„Řada věcí se podařila vyřešit, ale jedna naše zásadní výtka ne,“ nechal se na jednání za celý klub KSČM slyšet Zdeněk Dobrý. „Návrh rozpočtu počítá s příjmem 9,5 milionu korun za prodej chaty Doubravka v Orlických horách. Nejsme pro prodej chaty, ten navíc ještě nebyl definitivně schválen, přesto se s částkou už počítá,“ namítal komunistický zastupitel.

„Vycházíme z předpokladů. Pokud k prodeji chaty nakonec nedojde, dojde k úpravě rozpočtu tak, aby byl na příjmové i výdajové straně stejný, aby zůstal vyrovnaný,“ vysvětloval starosta Jan Tecl (ODS).

Marně, komunisty nepřesvědčil. Ovšem nikterak to nevadilo, pro návrh totiž zvedla ruku pohodlná většina 17 zastupitelů z celkových pětadvaceti.

Havlíčkův Brod hodlá v příštím roce hospodařit s 617 miliony korun. V této výši plánuje příjmy i výdaje. Starosta prohlásil, že vyrovnané hospodaření je základ. Jak už naznačil výše, pokud se sníží příjmy, sníží se i výdaje.

Pozitivní je podle Tecla fakt, že město nesplácí žádné úvěry a ani žádné neplánuje.

Nejdražší bude rekonstrukce Kyjovské ulice

Investice v příštím roce půjdou hlavně do rekonstrukcí městských ulic. Plných 31 milionů korun bude stát kompletní oprava Kyjovské ulice, která spojuje severovýchodní obchvat se Žižkovou ulicí.

„Už nyní je jako spojka na obchvat velmi využívaná, navíc počítáme s tím, že až dojde ke zprovoznění jihovýchodního obchvatu, doprava tu ještě naroste. Chceme na to být v předstihu připraveni,“ podotkl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09) s tím, že práce budou nejspíš trvat celou stavební sezonu. Součástí bude osazení křižovatky s obchvatem semafory.

Dalších více než 21 milionů spolyká rekonstrukce ulic Dvořácká a Vrchlického. Ve druhé jmenované přijde na řadu druhá etapa. Práce se přesunou do úseku na západ od křižovatky s Nerudovou ulicí.

Na novou sportovní halu město přislíbilo 15 milionů korun. Je to jen spoluúčast v projektu, který připravuje tělovýchovná jednota Jiskra a na nějž vyjednává tučnou dotaci. Druhá sportovní hala by měla stát přilepená k té stávající, sloužit by pro ně mělo společné zázemí.

Obnova parku Budoucnost bude trvat roky

Po dvouleté odmlce bude pokračovat i revitalizace parku Budoucnost. Tentokrát se úpravy budou týkat prostoru mezi rybníkem Hastrman a kostelem Nanebevzetí Panny Marie, na severu se práce přiblíží až ke Štáflově baště.

„Je to část, která navazuje na úvodní práce za budovou AZ Centra. Nový bude mobiliář, obnovíme síť cest, změny chystáme i v samotné zeleni,“ přiblížil Honzárek práce za předpokládaných 12 milionů.

Proměnu parku Budoucnost radnice rozčlenila zhruba do deseti etap. Je tak jasné, že revitalizace se protáhne do spousty dalších let. „Ve městě jsou potřebné i další investice. Nejsme schopni do parku dávat více než 10 až 15 milionů korun ročně,“ poznamenal místostarosta.

Další investice by už neměly převýšit deset milionů korun. Namátkou se město chystá na vybudování kanalizace v osadě Novotnův Dvůr, sumu v řádech milionů použije na městský podíl při výstavbě obchvatu, budovat se bude náměstíčko s fontánou na Rozkoši i připravovat nové stavební parcely v místní části Suchá.

Některé akce jsou podmíněny dotacemi, například zřízení půdní vestavby a nových učeben na základní škole V Sadech.