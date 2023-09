Klid na úřadě vyměnil za divoké vody kultury. KD Ostrov šéfuje moderátor

„Hodně jsem se tady motal na plesech a různých akcích. Nejdřív jako novinář, později jako moderátor. S bývalým ředitelem Antonínem Axmanem se dobře známe. Takže když odcházel do důchodu a s majitelem hledal nástupce, jedním z tipů jsem byl i já,“ vysvětluje Rázl, jak se k zajímavé pozici dostal.

S majitelem kulturního domu, kterým je už jedenáct let otec havlíčkobrodského stolního tenisu Miroslav Jinek, si promluvil a vzal si čas na rozmyšlenou. A brzy měl jasno. „Rozhodl jsem se vyměnit teplé místo na úřadě za divoké vody kultury,“ směje se.

Ondřej Rázl Je mu 33 let. Narodil se – jak říká – omylem v Jihlavě, protože v Havlíčkově Brodě se v tu dobu zrovna malovala porodnice. Považuje se za rodilého Broďáka.

Vystudoval havlíčkobrodské gymnázium a poté obor marketingové komunikace na Baťově univerzitě ve Zlíně.

Už při škole pracoval v médiích, po studiích pak například v Hitrádiu Vysočina a na sekretariátu hejtmana krajského úřadu v Jihlavě. Naposledy působil na oddělení vnějších vztahů.

Od září je ředitelem Kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě. Mimoto stále moderuje kulturní i společenské akce a zajišťuje z nich a ze sportovních utkání videopřenosy.

Žije s partnerkou v Havlíčkově Brodě.

Ve volném čase se zajímá o kulturní a sportovní dění, má rád společenské akce a posezení s přáteli.

Ondřeji, povězte, jaký byl nástup do funkce ředitele tak významného zařízení, které mimo jiné provozuje druhý největší kulturní sál na Vysočině?

Začal jsem už na konci srpna tím, že bylo potřeba vyčistit a navoskovat parkety. Dva dny jsem jezdil s čisticím strojem sem a tam. Je nás tady málo, nemůžu jen sedět v kanceláři. Taky mě kolegové hodili do vody a řekli, ať plavu. Pan Axman odjel na dovolenou a kolegyně byla dva dny v nemocnici.

To byl ostrý start…

Zůstal jsem tu sám. A rychle jsem zjistil, jak je ten barák obrovský. Znal jsem ho, ale dřív jsem si to úplně neuvědomoval. Když tu chtěli při akci rozsvítit světla a roztáhnout oponu, musel jsem zjišťovat, jak se to vůbec dělá.

Podzimní program KD Ostrov je sestavený ještě předchozím vedením, že?

Ano. Říkám, že ten jsem zdědil. Kolegové mi tvrdí, že je to nejnabitější podzim, co pamatují. Teď jsme zrovna řešili, že se možná blíží turnaj ve stolním tenise a my do konce listopadu nemáme volný víkend…

Jaká bude první akce, o níž můžete říct, že bude vyloženě vaše?

Teď jsme podepisovali smlouvu, a to bude opravdu novinka, na program Můj vzor – Božský Karel. Kristián Šebek, který má v repertoáru písně Karla Gotta, fakt hezky zpívá. Ten tu bude v prosinci na Mikuláše. Brzy půjdou vstupenky do prodeje. Dál tu máme rozjednaný Čechomor, ale tam záleží, zda se trefíme do termínu.

Dramaturgie a sestavování programu teď bude na vás?

Chodí nám hromada nabídek od nejrůznějších agentur a musíme se jimi probrat. První filtr je takový, že máme sál pro 800 lidí, a ten chceme naplnit. Nevezmeme tedy akci, na kterou by přišlo 200 lidí. A pak jdeme taky trochu po tom, abychom lidi nepřesytili jedním stylem. Trochu se proto bojíme listopadu, kdy tu máme tři víkendy po sobě Harlej, Katapult a Tři sestry…

Tak to se třeba mně docela líbí…

To ano, mně taky. Ale jde o to, jestli to lidi utáhnou a zvládnou. Je to podobný styl, rocková muzika. Aby toho na ně nebylo moc najednou.

V Brodě jsou včetně vás tři větší kulturní zařízení, která nabízejí koncerty, divadlo nebo promítání. Hned vedle je Městské divadlo a kino Ostrov, v centru pak Klub Oko. Třeba něco rockového nabídnou i oni…

S jejich řediteli Tomášem Hermannem a Jakubem Balounem jsem to už řešil. Chtěli bychom společně ladit termíny. V Brodě je třiadvacet tisíc lidí plus nějaké to okolí. Tak abychom se konkurenčními akcemi vzájemně nebili.

Dohoda s konkurenty? Daří se to?

Neřekl bych, že jsme úplně konkurenti. Teprve zjišťuji, jak je to těžké. Kapela vám pošle tři termíny na výběr. Koukneme do rezervační knihy, dva termíny vyškrtneme, protože už je plno, a zbyde nám jeden. A ještě hlídat, co kdo pořádá v okolí, je dost těžké. Ale zároveň vím, že když v Oku bude rockový koncert a u nás v tu dobu taky, tak tam každému přijde půlka lidí a uškodíme si oba.

Asi se moc nespletu, když řeknu, že KD Ostrov je soukromý subjekt, tudíž se dá očekávat spíše komerční kultura, která přitáhne davy lidí a vydělá. Jsou takové akce váš šálek kávy?

Asi mi to i vyhovuje. Osobně jsem spíš takový konzumnější typ diváka.

Takže třeba Helena Vondráčková, k jejíž akci u vchodu visí billboard (v KD Ostrov bude mít odložené vystoupení v pátek 26. října – pozn. red.)?

Na tu bych osobně asi úplně nešel. Ale její vystoupení je vyprodané. Je třeba si uvědomit, že KD Ostrov je opravdu soukromý a musí si na sebe vydělat. Proto se orientujeme spíš na akce, které přitáhnou lidi a zaplní sál než na nějakou alternativu.

Tím, že spousta kapel tady hrála, znají to tu a vědí, že sem na ně lidi přijdou, samy se nabízí a chtějí u nás koncertovat. Třeba Tři sestry tady na podzim hrají pravidelně. Jsou tu spokojení, vždy na ně přijde plný sál. Ondřej Rázl ředitel Kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě

Na co do KD Ostrov hlavně lidi chodí?

Pan Axman byl hodně rockově zaměřený, Broďáky naučil chodit na rock. Takže asi to. Třeba Tři sestry tady na podzim hrají pravidelně. Jsou tu spokojení, vždy na ně přijde plný sál. A pak táhnou velké zavedené nehudební akce jako Podzimní knižní trh, výstava Zahrada, Bramborářské dny, divadelní přehlídka Dospělí dětem a další.

Když zůstanu u koncertů, na co vsadíte vy? Taky to bude rocková muzika, nebo spíš jiný styl?

Tím, že spousta kapel tady hrála, znají to tu a vědí, že sem na ně lidi přijdou, samy se nabízí a chtějí u nás koncertovat. Máme rozjetou dobrou spolupráci s agenturami, které pro kapely turné zajišťují. To bude určitě pokračovat a vesměs jde o kapely rockové, případně populární zpěvačky a zpěváky. Je to dobře, do Brodu to stáhne lidi z širokého okolí.

A máte nějaký sen, jakou světovou hvězdu byste do KD Ostrov chtěl dostat? Antonín Axman dlouho snil o kapelách Uriah Heep a Nazareth. A povedlo se mu je do Brodu přivést…

Přiznám se, že nic takového nemám. Ale vím, že ještě jeden sen pan Axman, který tady dál zůstává jako zvukař, má. A chtěl bych mu pomoci ho splnit. Také půjde o světové jméno, ale víc já zatím prozradit nemůžu. Jen to, že pokud by se to podařilo, byla by to pecka.

Čím by se tedy projevil váš rukopis? Co nového byste na Ostrově rád zavedl?

Chtěl bych se víc zaměřit na marketing. Chtěl bych aspoň jednou měsíčně vydávat tiskové zprávy, co tady bude. Chtěl bych víc rozhýbat sociální sítě. A velice se hodí mít z každé akce a každého koncertu fotoarchiv.

Podstatnou částí činnosti KD Ostrov jsou plesy. Sezona zanedlouho začne. Jaká bude?

Pro nás je hlavní, že je o plesy velký zájem. Třeba školy stále chtějí pořádat své maturitní zábavy. Nejen ty místní, přihlásila se nám i škola z Humpolce. A zájem o pořádání plesů je i ze strany firem. Takže plesů bude letos víc než obvykle.

Neodrazuje školy a firmy výše nájmu? Přece jen při inflaci, jaká poslední rok a půl je, a při zdražení energií by se nebylo co divit…

Už loni jsme ke standardnímu ceníku připočítali inflaci. A na té výši jsme letos zůstali. Takže nájem je ve srovnání s loňskem stejný.

KD Ostrov však není jen kultura nebo společenské akce. Občas zazní i kritika, že se tu konají prodejní akce či second handy…

Synergie různých akcí je potřeba. Kdyby tady různé prodejní akce nebo pronájmy pro firmy nebyly, musely by být vyšší například pronájmy pro plesy a nemohli bychom si dovolit tolik koncertů a tak zvučné kapely. V konečném součtu to musí finančně vyjít tak, aby to byla minimálně nula. Komerční akce ty kulturní a společenské dobře vyvažují.

V jakém technickém stavu momentálně kulturní dům vlastně je? Nešlo si nevšimnout, že se nedávno dělala nová fasáda…

Lidi se smějí, že jsem zdědil nový barák. Je teď opravdu v dobrém stavu, má novou střechu, okna, fasádu. Po stavební stránce není potřeba nic řešit. I interiéry jsou ucházející. Dala by se v nich sice vymyslet spousta věcí, ale na to se musí nejdřív vydělat. Momentálně postačí jen drobné renovace.

Vlastník loni na jaře nabídl kulturní dům k prodeji městu za téměř 120 milionů korun. Zastupitelé to odmítli, cena se jim zdála vysoká. Má majitel stále podobné úmysly?

To je jeho věc. Ale jak jsem s ním nyní mluvil, není prodej kulturního domu v tuto chvíli aktuální. Měl by fungovat dál ve stejném režimu jako doposud.

Pro obyvatele je to dobrá zpráva? Respektive měl by být největší kulturní sál ve městě v soukromých rukou? Ptám se vás teď nejen jako jeho ředitele, ale zároveň jako zastupitele města, kterým jste se stal po posledních komunálních volbách…

To je těžká otázka. Ale myslím, že dosud spolupráce fungovala dobře a město se o KD Ostrov, kromě každoročních kulturních dotací, nemuselo starat. A pokud i majitel je ochoten to dělat a vydělává mu to, asi je to nastavené správně.

V minulosti býval Kulturní dům Ostrov a sousední Městské divadlo a kino Ostrov jeden celek. Před jedenácti lety se za velké kritiky tehdejší radnice rozdělily na dva subjekty. Jak tu situaci nyní vnímáte? Neměl Ostrov přece jen zůstat jako jeden celek?

V první řadě to nyní vnímám tak, že si obě zařízení lidé neuvěřitelně pletou. Často si přijdou k nám koupit lístky na divadlo, které se hraje vedle. Nebo volají, že na našem webu nemůžou něco najít k akci, kterou rovněž pořádá divadlo. A naopak. Jak jsem v tom byl trochu zaangažovaný a věděl, jak to majetkově je, mi to nikdy nedošlo. Ale lidé vlastnické struktury nevnímají. Obě zařízení se jmenují podobně, byla součástí jednoho celku. Ale snad si to časem sedne. Změna názvu nepřipadá v úvahu.

I jako zastupitel dobře víte, že vedení města začíná pracovat na nové koncepci kultury. Budete mít v této oblasti nějaké návrhy, požadavky nebo doporučení?

Zatím to vypadá, že si počkáme na první kroky. Zpracovatelé koncepce od nás určitě budou chtít znát názory. Budeme se stavět do pozice, že nechceme kulturou občany přesytit. Na to, jak jsme malé město, se kulturních akcí v Brodě dělá hromada.

S tím by však mnozí asi nesouhlasili…

Jedna věc je ta, že typ akce, kterou ten daný člověk vyhledává, se koná třeba jednou dvakrát za rok. Ostatní ho nemusí zajímat, proto si stěžuje. A pak, když se někoho zeptáte, kolikrát za rok byl na nějaké kulturní akci, odpoví, že dvakrát. To nás prostě neuživí. Myslím, že nějaké vybalancování akcí bude třeba.

Ještě jedna věc mě zajímá. Do loňských komunálních voleb v Brodě jste vedl kandidátku KDU-ČSL. Mají si Broďáci na vaši tvář zvykat? Máte nějaké vyšší politické cíle?

Aktuálně asi žádné velké nemám. Chtěl bych zůstat jen na té regionální úrovni. V krajských volbách sice na kandidátce asi také budu, ale rozhodně ne úplně vepředu. Víc by mě zajímaly komunální volby za tři roky. Ale teď bych se chtěl soustředit především na kulturní dům.