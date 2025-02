Opozici mám rád. Bez ní člověk více chybuje, říká primátor Jihlavy Ryška

„S čím jsme šli do volební kampaně, co jsme měli na billboardech, a co jsme si poté dali do programového prohlášení, tak většinu z toho již realizujeme, začínáme to plnit, nebo je to v přípravě,“ je přesvědčen Petr Ryška. „A myslím si, že drtivá většina toho bude do konce aktuálního volebního období dotažena.“

Slibem, který se rozhodně nedá přehlédnout, je stavba Horácké multifunkční areny (HMA). Věříte, že se stihne plánovaný termín otevření na začátku října?

Nechci stoprocentně říkat, že se to stihne. Samozřejmě, je to hodně natěsno. V tuto chvíli ještě nemůžeme říct, že se opravdu 5. října aréna otevře. Ale myslím, že firma GEMO se to bude snažit stihnout. Může se stát, že stavba nebude plně dokončená, ale měly by tam být jen drobné nedodělky, které nebudou bránit v užívání. Tak to bývá.

Váš stranický kolega David Beke nedávno řekl, že cítí, jak z něj tlak a odpovědnost pomalu padají. Že už je jasné, že hala se postaví. A že teď už bude na panu Ščerbanovi a panu Lindovském, aby se podařilo ji smysluplně využívat. Vnímáte to podobně?

Ze mě to úplně nepadá (hořce se pousměje). Pan Beke je manažer výstavby, je zodpovědný za všechny technické záležitosti. Nicméně já jsem pořád zodpovědný hlavně za financování stavby. Proto doufám, že to dotáhneme s tím, že opravdu nenastane žádné navýšení oproti vysoutěžené ceně. Což bude u takhle velké stavby dost výjimečné.

A druhá věc je, co potom v té hale bude. Což není tak úplně na panu Ščerbanovi (jednatel Dukly Jihlava, pozn. red. ), ale primárně na panu Lindovském (manažer Horácké multifunkční areny). S panem Lindovským spolupracuji především v oblasti sportovních akcí. Vím, že některé budou na mně.

Jako například? Necháte už nyní nahlédnout pod pokličku?

Spíš řeknu, že jednáme s velkými sportovními svazy. Jedním z nich je basketbal, kde to vypadá, že už v roce 2026 by mohla v Jihlavě být velká mezinárodní basketbalová událost. Jednáme také s volejbalovým svazem, kde jsme i domluveni na některých mezinárodních reprezentačních akcích, které se tady uskuteční.

Konkrétnější v tuto chvíli tedy být nechcete?

Vydržte. Na jaře 2025, to znamená za dva tři měsíce, si myslím, že už konkrétní věci řeknu. (usmívá se)

Často se mluví o tom, že nová aréna Jihlavě prospěje. Že může podpořit ekonomiku města.

Věřím tomu. Osobně jsem přesvědčen, že pro rozvoj města bude znamenat hodně. Je to impulz pro další investory, aby tady například někdo postavil hotel. Ono se to prostě na HMA začne nabalovat.

Je lepší, když se člověk s člověkem setká osobně, říká si věci z očí do očí. Když něco není pravda, můžu to vyvrátit. A druhému nezbývá, než to přijmout, protože je to fakt. Na sociálních sítích nikdy nic nevyvrátíte, fakta hodně lidí nezajímají, tam už mají dopředu svůj názor bez ohledu na skutečnost.

Není tajemstvím, že v Jihlavě hotely v posledních letech dost ubyly. V nejbližší budoucnosti sice může člověk do města přijít, zajít do arény, prožít sportovní nebo kulturní zážitek, ale nemá se pomalu ani kde ubytovat.

Hotely v Jihlavě určitě chybí. Jsem rád i za otevření takového menšího, jako je Hotel Swarovski. Má sice jen dvanáct dvoulůžkových pokojů, ale byl jsem se tam podívat a jsou hezky vybavené. Dole mají franšízovou kavárnu IPPA Café, která je navštěvovaná. S majiteli jsem několikrát mluvil a jsou spokojení. Pevně věřím, že výstavba nebo rekonstrukce hotelů v Jihlavě v nejbližší době přijde.

Kousek od staré nemocnice bylo také městské nádraží, které má v příštích letech nahradit moderní dopravní terminál...

Jsem rád, že jsme i tuto investici rozjeli. Protože se rozhodnutí neustále odkládalo. Deset, patnáct let se mluvilo o tom, že by tam terminál měl být. Myslím, že z dopravního hlediska, z pohledu cestujících z Jihlavy a do ní, se výrazně zvýší komfort. V centru města se dostanou k sobě vlakové a autobusové nádraží. Navíc se na tom místě výrazně zkulturní veřejný prostor.

Hodně lidí však v souvislosti s dopravním terminálem je na město spíše naštvaných. Kvůli kácení stromů v blízkém parku, zbourání historické nádražní budovy... Neselhalo město v komunikaci s občany, aby jim to v předstihu dostatečně vysvětlilo?

Já se vás trošku zeptám: víte, kdy bylo první veřejné projednání těchto věcí? V roce 2018 se tady v gotickém sále na veřejném projednání řeklo a ukázalo, že to takto bude vypadat. Místo staré budovy bude budova nová, tyto stromy budou vykáceny... To vše je s lidmi komunikováno už šest let. Samozřejmě, ne pořád a neustále. Ale vracíme se k tomu.

Dobře, ale takový strom neroste šest let...

Máte pravdu. Ale všechny stromy, které tam byly vykáceny, mají mít v této oblasti náhradní výsadbu. To znamená, že v prostoru nádraží to bude strom za strom. Samozřejmě, že chvíli bude trvat, než vyrostou, ale zase tam budou o to déle.

Kritika na politiky často zaznívá na internetu, sociálních sítích, v diskusích pod články. Jak moc podobné věci sledujete?

O mně je známé, že sociální sítě moc nemiluji. Určitě by mi nevadily, pokud by diskuse byly věcné. To však mnohdy nejsou. Jsem ochoten s kýmkoliv debatovat, od kohokoliv si poslechnout názor, pokud to bude o faktech. A je jedno, jestli na sociální síti, nebo někde jinde.

Vím, že osobním kontaktům se nebráníte. Čas od času jdete i za lidmi do hospody.

Podle mě je mnohem lepší, když se člověk s člověkem setká osobně, říká si věci z očí do očí. Tam mi i přijde, že si lidé nedovolí to, co na sociálních sítích. Ne, že bych se toho bál. Ale když něco není pravda, tak to můžu celkem bez problémů vyvrátit. A druhému nezbývá nic jiného, než to přijmout, protože je to fakt. Na sociálních sítích prostě nikdy nic nevyvrátíte, fakta hodně lidí nezajímají, tam už mají někteří dopředu svůj názor bez ohledu na skutečnost. Takže na sociálních sítích ani moc nediskutuji, protože je to podle mě často zbytečné.

Pokud se ale na vás někdo obrátí přímo, nemáte problém se s ním sejít?

Vůbec ne. Já se s lidmi o jejich problémech bavím velmi rád. Vše, co tady děláme, nebo aspoň o co se snažíme, je s nejlepším vědomím a svědomím. Nemám důvod vědomě dělat něco tak, aby to bylo pro lidi horší. Naopak, v podstatě mám opozici rád. Protože bez ní člověk udělá víc chyb, než když ho někdo na chyby upozorní. Ale musí to být opravdu upozornění, ne snaha člověka zlikvidovat. Což se tady mnohdy děje.

Když mluvíte o opozici... V Jihlavě máte koalici s hnutím ANO. Zatímco na městě to jde, na kraji ODS jasně řekla, že s ANO do koalice nepůjde. Dokážete mi to vysvětlit?

Jde o jiné situace, o jiné lidi. Já jsem před volbami vždy říkal – a myslím, že jsem to dodržel – že půjdeme s tím, kdo s námi bude mít nejbližší program. My jsme ho měli jasný. A program ANO nám byl nakonec nejbližší. Protože věci, které měly jiné strany – jako MHD zdarma, halu nepostavíme, protože se nám projekt nelíbí, a tak dále – nám neumožnily s nimi spolupracovat.

Ovšem nabízela se i jiná možnost...

Samozřejmě, mohli jsme udělat koalici, o které se mluvilo: s PiFo (Piráti a Fórum Jihlava) a se STAN (Starostové a Nezávislí). Ale ta by měla většinu jednoho hlasu. A já vždy říkám: podívejte se, kolikrát by se tato koalice na zastupitelstvu sešla. Do teď za dva roky ani jednou! Ani jednou by neměla tu většinu jednoho hlasu. Takže by nemohla prosazovat vůbec nic.

Zmínil jste, že s většinou věcí jste spokojen. Co vás trápí?

Jsou to věci, kde vidím rezervy, nebo prostě problémy. Když to vezmu například ohledně čistoty, na kterou jsme se opravdu zaměřili... Vložili jsme do této oblasti další peníze a doufal jsem, že si to lidé taky trochu vezmou za své, protože po tom pořád volají. Aby Jihlava nebyla špinavá, aby byla čistá.

A přesto, když vyjdete ven, vidíte, že na všech koších – přestože jsou všude speciální otvory pro nedopalky cigarety, kde se to dá típat a vyhodit – stejně jsou všude nedopalky odložené, jsou poházené kolem. A přitom je to jen o tom, že posunete ruku o 30 centimetrů vedle a hodíte nedopalek do té díry. Stejně to lidé neudělají. Já je tedy denně napomínám, když je u toho vidím. A tak je to i s papírky, s černými skládkami a tak dál.

Často se mluví o tom, že Jihlava má problém s rozvodem vody a kanalizacemi. Jaký je aktuální stav?

Infrastruktura je samozřejmě stará. A hlavně, vleklými spory, které tady více než deset let byly, se do ní moc neinvestovalo. Myslím, že teď se situace výrazně zlepšuje. Je to vidět na únicích vody. Před třemi lety, kdy jsme ji přebírali, byly úniky vody z vodovodu až 25 procent. V tuto chvíli jsme se dostali na méně než 15 procent. Což je v lepší polovině republiky. Lidem to šetří peníze, pomáhá to tomu, že v Jihlavě se cena vody nezvyšuje. A proti bývalému provozovateli máme o 20 korun vodné a stočné levnější.

Mluvíte o tom, že se tu nějakou dobu neinvestovalo. Je to tak, že Jihlava v tomto směru dohání dluh třeba deset, patnáct let?

Je to tak, doháníme to. V tuto chvíli jsme z krajských měst, co se týče rozpočtu na obyvatele, nejvíce investující město. Je to samozřejmě i halou, ale realizujeme i spoustou dalších věcí a dáváme opravdu docela velké peníze do jihlavské infrastruktury.

Jak to vypadá s chystanou revitalizací Masarykova náměstí?

Máme projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Teď se pracuje na projektové dokumentaci pro stavební povolení a chtěli bychom v roce 2026 začít západní stranou. Máme to tak v investičním plánu.

Co se v první fázi bude dít?

Musí se vyřešit hospodářská infrastruktura v západní a jižní části náměstí. Potom se udělá povrch nad ní, to znamená silnice v západní části. Posune se asi o čtyři metry, zasadí se tam ještě jedna alej stromů a západní část bude celkově taková příjemnější. Na dolním náměstí se udělají akumulační nádrže na dešťovou vodu s odvody do Koželužského potoka.

Řada lidí se v centru krajského města necítí bezpečně. Jak to vnímáte vy? Jste v klidu, když večer procházíte náměstím?

Já se bezpečně cítím. Ale vnímám samozřejmě to, že lidem tady nemusí být příjemně. Protože jsou tady mnohdy skupiny lidí, které jsou hlučné, které jsou nepříjemné. A pak se tu ostatní necítí dobře. Samozřejmě se to snažíme řešit. Snažíme se náměstí oživovat. A to si myslím, že je jedna z věcí, která se nám daří. Zahájilo se to už za předchozí garnitury, ale myslím, že jsme v tom pokročili.

Myslíte například kulturní léto nebo vánoční trhy?

Jak přes léto, tak v průběhu adventu jsme sem dostali program, který na náměstí přilákal hodně lidí. Chodí sem celkem rádi. A v okamžiku, kdy je na náměstí takhle živo, je ten pocit daleko příjemnější.

Může pocitu klidu dodat také výraznější kontrola ze strany policie a městských strážníků?

Samozřejmě, že ano. Bavil jsem se i se státní policií, že když projíždí přes náměstí, aby zastavila, vystoupila, prošla se. A samozřejmě na městskou policii jsem byl důrazný, že pořád musejí být dva policisté na náměstí.