Opening musí být velkolepý, říká jednatel budované Horácké arény v Jihlavě

„Ano. Jak Dukla, tak samotná aréna už má zájemce o skyboxy,“ potvrdil Lindovský. „Zatím se zájemci řešíme, jaké varianty jsou pro ně nejvhodnější.“

Dá se už nyní prozradit, kolik by pronájem skyboxů v Horácké aréně mohl stát? Na celou sezonu, případně na jedno utkání...

Momentálně spolu s Duklou řešíme, jaký bude proces fungování. Myslím, že to máme vymyšlené a hned v několika variantách, abychom co nejvíce vyšli klientům vstříc. Zájemci se už hlásí a je potřeba určit ceník, což je taky komplikovanější proces. Ale soudím, že v průběhu září už budeme moci nabízet za konkrétní ceny, které musí nejprve schválit Rada města.

Samotná stavba HMA je aktuálně v průběhu, termín dokončení je zatím stanoven na podzim příštího roku. Probíhají už jednání o tom, jak bude vypadat program po otevření haly?

Máte-li na mysli slavnostní otevření, tak jsou jednání v zárodku a v interní debatě se zástupci města nad nějakým konceptem. V dalším čtvrtletí najdeme směr a pak už se může začít pracovat na konkrétních programových bodech a především termínu. Druhou stránkou programu jsou pak akce mimo Duklu a mládež Dukly. Nad těmi už probíhala jednání a stále probíhají.

Kdy vy osobně počítáte se spuštěním provozu v hale?

První akce se objeví v posledním čtvrtletí roku 2025 a v prvním čtvrtletí roku 2026. Bohužel nemohu být víc konkrétní v termínech a názvech kapel a dalších kulturních akcí, protože tyhle věci podléhají jejich harmonogramu marketingu. Tento rok by se ale ještě lidé mohli dozvědět první jména. U sportovních akcí mohu prozradit, že jednáme se svazy basketbalu, volejbalu a třeba florbalu o tom, jaké prestižní zápasy či turnaje i mezinárodního rázu by se mohly v Jihlavě objevit. Nechtěl bych to zakřiknout, ale myslím, že je to na velmi dobré cestě.

Je pravda, že u větších koncertů a akcí se o jejich harmonogramu jedná třeba s dvouletým předstihem - tak, aby se pořadatelům povedlo akce během „šňůry“ na sebe správně navázat?

Ano, už jsem naznačil, že první kulturní akce se u nás plánují na konec roku 2025 a začátek roku 2026. V tomto roce určitě začneme aktivně nabízet halu na koncertní turné nejrůznějších interpretů na rok 2026 a dále, aby se aréna etablovala v povědomí nejen českého kulturního dění mezi promotéry.

Máte už nyní v hlavě představu o tom, kdo by měl halu otevřít? Půjde o nějaký velký tahák?

Padla už konkrétní nabídka jedné známé české kapely, ale jméno prozrazovat zatím nemůžu, protože je to jedna z možností a nejprve je potřeba se pobavit nad celkovým konceptem a aby vše do sebe zapadlo. Určitě musí být opening velkolepý. A třeba to ani nebude jedna akce, ale série akcí rozesetých do více týdnů.

Je pravda, že není jednoduché kapelu pro první koncert v nové hale najít? Přece jen, aréna ještě nebude vyzkoušená, nikdo nebude vědět, co konkrétně od ní může čekat...

Já spíš cítím, že o halu bude velký zájem. Už to mnoho situací naznačuje. Máme výbornou polohu ve městě a v rámci regionu, dobře zvolenou kapacitu a výborné technologie. Provozní a produkční mouchy nastanou, jako asi v každém novém provozu, ale věřím, že tím způsobem, kdy návštěvník nic nepozná. Určitě je jedním z našich úkolů se už teďka na vše dobře připravovat, aby těch much bylo co nejméně a co nejmenších.

Podle posledních informací by Dukla Jihlava mohla hrát první mistrovské zápasy v nové hale třeba až na začátku kalendářního roku 2026. Počítáte s tímto termínem také vy?

Podle mých informací by to mohlo být ještě v roce 2025. Samozřejmě záleží na harmonogramu stavby, ale k žádným zpožděním nedochází a věřím, že první akce včetně hokejových zápasů Dukly se v aréně objeví ještě v roce 2025.

Dá se odhadnout, kolik procentuálně času by v HMA měla trávit Dukla - od žáků přes kraso až po seniorský A tým - a kolik prostoru bude pro další akce?

Zatím to pro Duklu vypadá na nějakých 55 až 60 procent času. Zbytek prostoru je na konání akcí jiného typu. Samozřejmě je potřeba počítat s nějakými technologickými pauzami na přestavby a podobně, ale myslím, že sezona kulturní s tou sportovní bude velmi vytížená.

Hala bude mít pro kulturní akce kapacitu 7 500 diváků. Asi není moc reálné, že se do Jihlavy podaří z pohledu malé haly přilákat velké zahraniční kapely. Nebo se mýlím?

Je relativní, chcete-li subjektivní, co znamená velká kapela. Ale pokud máte na mysli kapely, které dělají koncerty a turné pro desítky tisíc lidí, tak aréna do tohoto segmentu hal asi nezapadá. Ale to je přirozené, každá věc má na světě svou roli a místo. Horácká aréna má v rámci konkurence dobře zvolenou kapacitu, aby byla atraktivní pro určitý typ akcí a i slavné kapely různých žánrů volí tyhle kapacity.

Jak moc konkurenční jsou pro vás podobné haly v Praze, Brně, ale i v Českých Budějovicích, Pardubicích či Hradci Králové?

Ta otázka má několik úrovní. Jedna je právě ta kapacitní a myslím, že ji máme opravdu dobře zvolenou. Pak je tady určitě nějaká vizuální a technická atraktivita, kde budeme mít výhodu už z toho důvodu, že budeme noví. Tuhle stránku je potřeba podpořit kvalitou nabízených služeb nejen pro návštěvníky, ale i pro organizátory akcí, na což se důkladně připravujeme.

24. července 2024

Jak?

Například jako jedni z mála budeme mít umělecké šatny vyhrazené pro kulturní akce, aby umělci měli nadstandardní komfort. Spojíte-li tyhle věci dohromady a dáte si na všem záležet, nemám pochyb o tom, že budeme mít úspěch a budeme žádanou lokalitou.

V minulosti údajně nechtěla hrát na Horáckém zimním stadionu například kapela Kabát - do Jihlavy jezdila pouze na „open air“ vystoupení v areálu letního kina nebo na fotbalovém stadionu. Myslíte, že HMA už nabídne také tuto možnost?

Je určitě velmi reálné, že se Kabáti do Jihlavy vrátí na halový koncert.

Budete při tvorbě programu oslovovat třeba i kdysi velmi populární zahraniční kapely, které už však nyní jezdí třeba také na klubová vystoupení?

Jak jsem u jedné z předchozích otázek ohledně velikosti kapel odpovídal, že má aréna své místo mezi konkurencí, tak přesně i známé zahraniční kapely u některých typů turné mohou zvolit Jihlavu jako svou destinaci. Nebudeme určitě jen čekat na to, že si nás najdou, ale dáme o sobě brzy vědět.