Horácká aréna bude mít nejlepší LED mantinely na světě, tvrdí její jednatel

Než se plně ponoříte do práce, máte ještě času dost. Nebo ne?

Mám to brát jako kontrolu své práce? (směje se) Tak víte co, já začnu stavbou. Přestože nejsem zástupce investora, tak se ale velmi pravidelně účastním všech kontrolních dnů a nejrůznějších schůzek. Na jedné takové se například řeší detaily, které budou mít v budoucnu vliv na samotný provoz.

Jinými slovy řečeno, tam už je váš názor nejen žádoucí, ale přímo nezbytný?

Přesně tak. Tam se mě ptají na názor a mnohdy mohu některé věci i rozhodnout. Ať už se jedná o audiovizuální techniku, přes informační technologie až třeba po podlahy.

Budoucí návštěvníky arény však samozřejmě hlavně zajímají konkrétní akce, které by měly být v rámci chystaného programu k vidění...

Můžu říct, že už nyní probíhají nejrůznější schůzky, představování promotérům... Ale nejedná se jen o kulturně-společenské akce, probírají se i čistě sportovní akce. A ty už musí být skutečně konkrétní, protože ty, které se budou konat v roce 2026, už se plánují nyní.

Můžete prozradit alespoň jednu, aby se fanoušci sportu měli na co těšit?

Ne, to opravdu nejde, pokud není podepsaná smlouva. Jsou to sice konkrétní akce, jenže přece jen pořád všechny v jednání. Každopádně můžu říct, že mluvíme i o sportech nehokejového typu, které jsou ale v Česku velmi populární.

Takže se bavíme o basketbalu, florbalu, volejbalu, házené...?

Přesně tak.

Ono se to nezdá, ale vlastně už za rok touto dobou by měla být aréna v plném provozu...

Taky proto už se chystají nejrůznější výběrová řízení, protože hala samozřejmě nebude všechno zajišťovat sama, je potřeba další provozovatele. Přitom o některé, řekněme, menší prostory je zájem automatický, kdežto v případě těch větších už to tak jednoduché není.

Například?

Bavíme se třeba o gastro službách. A je jasné, že provozovatelé při takovém soustu budou potřebovat dost času na to, aby sehnali třeba jen potřebný personál.

Pokud se nepletu, pocházíte z Ostravy, což je oproti Jihlavě výrazně větší město. Už jste si na své nové menší působiště zvykl?

Nějak jsem zapadl. (usmívá se) Každý týden trávím v Jihlavě zhruba tři dny a orientuju se celkem dobře.

Pojďme se ještě na chvilku vrátit k Horácké multifunkční aréně, která se staví především kvůli tomu, aby měla kde hrát jihlavská Dukla. Součástí stadionu mají být také speciální LED mantinely, na tom se nic nemění?

Chystalo se kvůli nim výběrové řízení, které ovšem z mnoha důvodů nedopadlo. Takže se hledá trochu jiná cesta.

Každopádně se s nimi počítá?

Určitě. A budou v tuto chvíli nejlepší na světě, tudíž jejich pořízení nebude zrovna nejlevnější.

Pak je možná otázkou, zda je Jihlava skutečně potřebuje?

Pravda, zatím je nemají všechny arény. Ale trend je takový, že k tomu časem stejně dojde. My sice budeme aktuálně třetí v Evropě, nicméně plánuje je i Brno.

Nezapomněl jste na Třinec, tam už je přece také mají, nebo ne?

Ano, jenže jen na určitých částech, u nás budou kolem celého kluziště.

A můžete tedy prozradit, v čem je jejich výhoda?

Jedna věc je, že s nimi bude mnohem větší show. Nejde jen o reklamu, ale dá se na nich pouštět ledacos, co lidi zajímá. A navíc generují zajímavé marketingové možnosti pro Duklu i pro celou arénu.