Svět je jiný, radost z titulu stejná, říká Holík. Bude čestným občanem Brodu

„Každé takové poděkování či uznání je moc příjemná záležitost. Padesát let už sice žiju v Jihlavě a několik roků jsem strávil také v zahraničí, nicméně pořád jsem Broďák, takže mě to těší,“ ujišťuje Jiří Holík, který příští měsíc oslaví životní jubileum. V úterý 9. července mu bude přesně 80 let.

Kdy jste byl v Havlíčkově Brodě naposledy?

Já tam jezdím pravidelně na hrob rodičů a taky na srazy maturantů, takže relativně nedávno.

A jak se vám v Brodě líbí?

Musím říct, že je to opravdu velice pěkné pětadvacetitisícové město. Možná až překvapivě hezké. Já odtud odcházel někdy ve dvaceti a od té doby udělal Brod obrovský skok dopředu.

V rámci programu slavnostního odpoledne se máte příští čtvrtek objevit rovněž na náměstí, kde budou fanoušci vítat čerstvého hokejového mistra světa Ondřeje Beránka. I na to se těšíte?

O tomhle jsem ještě s panem starostou úplně nemluvil, ale myslím si, že to bude Ondrova sláva. On by si ji měl užít, nevím, proč já bych mu do ní měl zasahovat.

Každopádně se oba tak jako tak potkáte minimálně v sále Staré radnice...

To je pravda a potkám se s ním moc rád. Chci se ho totiž zeptat na jednu konkrétní věc.

A prozradíte na jakou?

Zajímalo by mě, jestli náhodou nemá nějaký příbuzenský vztah k Beránkům, se kterými jsem já kdysi v Brodě začínal. Na to jsem fakt zvědavý. Jinak mu ale slávu vůbec nechci ubírat. Uvidíme, jak se nakonec domluvíme.

Oba jste nicméně zažili zlaté mistrovství světa v Praze. Vy v roce 1972, Beránek letos. I tohle by mohlo být tématem vašeho rozhovoru, co říkáte?

Jasně, jenom teď je trošku jiný svět než tehdy za nás. Nicméně radost z titulu zůstává stejná.

Sledoval jste všechny zápasy české reprezentace na letošním šampionátu?

Sledoval. A musím vyseknout poklonu trenérům i hráčům. Byl to týmový výsledek, týmový úspěch. Úžasný.

A jak se vám líbil právě výkon Ondřeje Beránka?

V sezoně ho běžně nesleduju, vlastně jsem ho pořádně viděl až teď, na mistrovství světa, a musím říct, že je velmi dobře kondičně připravený. Je to ranař, který se nebojí jít do souboje. Pokud bude zdravý a dostane se do dobrého týmu, má před sebou podle mě hezkou budoucnost.

Užil jste si konkrétně nějaký zápas, gól nebo situaci?

Publikum bylo úžasné. Předtím jsem viděl fotbalové utkání Plzeň - Sparta, kde museli zasahovat těžkooděnci. Tady byli vedle sebe v hledišti Češi, Švédi, Finové či Němci a všechno fungovalo skvěle. Všichni si totiž užívali sport.