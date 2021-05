Zpěvačka chtěla jen přivýdělek. V bylinkové farmě teď pomáhá celá rodina

Firma vznikla vlastně úplnou náhodou. Když byla Hana Urbánková doma se svým pátým potomkem, chtěla jen přetavit svoji dlouholetou vášeň pro bylinky v drobné vylepšení rodinného rozpočtu. Jenže věci nabraly nečekaně rychlý spád. Teď už ji s podnikáním asistuje celá rodina - od manžela až po šest dětí ve věku od pěti do jednadvaceti let.

Kdy se projevila vaše záliba v bylinkách?

Bylinky byly mým koníčkem od dětství. Už jako malá holka jsem si vedla herbář a zkoušela z bylin různé recepty - nejprve podle Marie Treben a později také první vlastní. A i když pocházím z Brna a vyrůstala jsem tam, vždy jsem věděla, že ve městě zůstat nechci. Táhlo mě to do přírody. Moji rodiče však chtěli, abych se stala zpěvačkou, a vedli mě tedy k této profesi. Bylinky mi tak zůstaly jenom jako koníček, i když jsem své znalosti stále prohlubovala - vystudovala jsem brněnskou Mendelovu univerzitu, obor všeobecné zemědělství, kde jsme se dost věnovali právě i bylinám.

Jak se z koníčku stala práce?

V Českém filharmonickém sboru, kde jsem zpívala, jsem poznala manžela, vystudovaného zpěváka. Pak přišly děti a v té době jsem se o to víc zaměřila na přírodní léčbu - nechtěla jsem, aby moji nejbližší brali syntetické léky. A jak děti přibývaly, bylo také už jasné, že do sboru se vrátit nemohu, s tolika potomky by se to již zvládnout nedalo. Zároveň jsem ale nechtěla, aby celou rodinu táhl finančně pouze manžel.



Kamarádka mi tehdy poradila, abych svými bylinnými výtvory zásobovala nejen rodinu a známé, ale zkusila něco i prodat, třeba na trzích. V té době už jsme navíc žili na Žďársku, v krásné a čisté přírodě Žďárských vrchů, kde byl bylinek dostatek.

Na trhy jste ale dlouho nejezdila, že?

V roce 2012 jsem vyjela poprvé a mé produkty měly, pro mě dost nečekaný, úspěch. Takže ač to původně nebyl můj plán, rozjelo se rychle podnikání a v roce 2013 vznikla Farma Sedmikráska. V domácích podmínkách se ale brzy výroba sirupů a dalších produktů nedala zvládat. Pronajali jsme si tedy prostory na evangelické faře ve Sněžném a odtud jsme pak v roce 2019 přesídlili do současného sídla ve Vříšti, do budovy někdejší středověké tvrze, již stále opravujeme. Máme tu výrobnu, obchůdek a také dva apartmány, které pronajímáme turistům. Jinak bydlíme v Jimramovských Pasekách.

Jak se změnilo za dobu existence farmy množství bylinek a dalších surovin, jež zpracováváte?

Na začátku jsem vyráběla kolem osmi druhů sirupů a patnácti druhů čajů. Zpracovávala jsem jen to, co jsem sama nasbírala. V současné době nabízíme 43 druhů sirupů, šedesát druhů extraktů a něco přes osm desítek druhů čajů, plus jsme začali také s výrobou džemů. S vlastním sběrem si tedy už dávno nevystačíme. Máme několik svých osvědčených sběračů z Vysočiny, od kterých bylinky vykupujeme; na léto pak za námi jezdí i brigádníci. Některé byliny nebo přísady musíme dokupovat i z velkoskladů, jelikož jsem do receptur zařadila i druhy, které v našich podmínkách nerostou.

Můžete přiblížit, co se s bylinkami či ovocem děje poté, co je nasbíráte?

Některé okamžitě zpracujeme, jiné sušíme, a jelikož vyrábíme produkty průběžně, některé uchováváme i v mrazáku - například pampeliškové květy, smrkové výhonky, černé i červené jeřabiny a potom samozřejmě ovoce. Sušené bylinky do čajů buď drtíme ručně nebo pomocí řezačky. Sirupy vaříme tak, jako by si je člověk vyráběl doma - klasicky v hrnci na sporáku. Jen máme asi trochu větší hrnce než většina domácností. Míchání jednotlivých směsí, balení, etikety a další činnosti - vše provádíme ručně, každá jedna lahev sirupu či balíček čaje projde našima rukama.

Jak se v činnosti farmy angažuje rodina?

Když je potřeba, pomáhají opravdu všichni. Třeba v době, kdy kvetou pampelišky, což je zrovna nyní. Jde totiž o poměrně krátké období, kdy se musí květy rychle otrhat. Mladší děti se podílejí hlavně na sběru. Naproti tomu ti starší jsou zase rádi, že sbírání už unikli, ti se již angažují ve výrobě. Manžel a nejstarší syn se střídají také s rozvozem.

Farma Sedmikráska Farma sídlí ve Vříšti na Žďársku nedaleko Nového Města na Moravě.

Nabízí více než osmdesát druhů čajů, a to jak samostatné bylinky, tak i míchané bylinné směsi nebo čaje ovocno-bylinné. Jsou rozdělené do tří kategorií: účelové, dětské a lahůdkové.

Dalším produktem jsou bylinné, ovocno-bylinné či případně zelenino-bylinné sirupy, mezi nimiž nechybějí kromě klasických i netradiční příchuti - například višeň s chilli, bezinka s hřebíčkem, červená řepa s citronem nebo meruňka s rozmarýnem. Celkem jde o 43 druhů.

Pro diabetiky jsou pak vhodné extrakty, jichž farma produkuje kolem šedesáti druhů. Jde o sirupy bez cukru, mírně přislazovány jsou pouze sladidly z rostliny stévie.

Nově Sedmikráska vyrábí ještě domácí džemy.

Sledujete, že by lidé v souvislosti s pandemií covidu-19 vyhledávali ve větší míře přírodní léčbu?

Ano, obrací se na nás určitě víc lidí než dříve - ať již s objednávkami, dotazy ohledně bylinek nebo se žádostí o radu, jak si přírodní cestou poradit s konkrétními zdravotními obtížemi. A zajímají se samozřejmě i o možnosti posílení imunity.

Dalo by se tedy říct, že vám pandemie zvýšila prodeje?

To určitě ne, i když si to dost lidí myslí. Za všechny individuální konzultace a maloodběry zboží jsme sice moc rádi, ale rozhodně to není to, co by nás živilo a řešilo splátky za vybudování výrobny.

Jak se tedy na vašem podnikání projevil koronavirus a související vládní opatření?

Naši odběratelé jsou například obchody se zdravou výživou a nejrůznější farmářské prodejny. Ty sice mohly být i během lockdownu vesměs otevřené, ale jelikož se často nacházejí ve větších nákupních centrech, tak tam stejně nikdo nechodil a odbyt byl minimální. Dále hodně dodáváme do hradů, zámků a dalších památek, turistických atrakcí či obchůdků se suvenýry. I tam bylo donedávna zavřeno. A to ani nemluvím o restauracích, kavárnách a dětských hernách, kde si naše sirupy oblíbili pro výrobu domácích limonád. Takže ano, koronakrize nás zasáhla opravdu citelně a poslední měsíce jedeme doslova nadoraz.

Současný návrat k normálu tedy přichází za pět minut dvanáct?

Kdyby se mělo rozvolnění ještě odsunovat, tak je to náš konec. Splátky se nedají odkládat donekonečna. Bohužel se ale obávám, že situace letos určitě nebude stejná jako před pandemií. Už se nám i ozvali někteří provozovatelé restaurací a kaváren, že krizi nezvládli a končí.

Oč z vašich výrobků je nyní mezi zákazníky největší zájem? A co jim doporučujete pro zdraví?

Kromě klasiky, ovocno-bylinných sirupů pro výrobu šťáv a domácích limonád, jde určitě o zmiňované produkty na podporu imunity, pro zdravé dýchání či na nachlazení. Lidem, kteří za mnou přijdou pro radu, ale doporučuji, aby o sebe pečovali tak nějak celkově. Podle mě je hlavní se nestresovat, nenechat se ničit strachem z nemoci, což jsem v případě koronaviru u lidí bohužel hodně vnímala. Právě sběr bylinek venku v přírodě může být vhodnou aktivitou - je to pohyb na čerstvém vzduchu, který přispěje k psychické pohodě i ke zlepšení fyzické kondice.