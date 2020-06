Básnířka vydala poezii, s níž radil Magor Jirous. Kecy nemají cenu, říkal

Soubor básní v sobě obsahuje posledních třicet let autorčina života. „Poezie je mi vrbou, takže v básních je můj autentický život protkaný staroříšskou krajinou,“ charakterizuje svou sbírku básní sama autorka.

Korekturu veršů dělal ještě za svého života básník, výtvarný kritik a představitel českého undergroundu - Ivan Martin Jirous, zvaný Magor. Celý jeden rok se prý autorka odhodlávala k tomu mu verše ukázat.



Magdalena Křenková Florianová Narodila se 30. března 1966 ve Staré Říši do umělecké rodiny.

Jejím dědečkem byl věhlasný Josef Florian, literát, překladatel, vydavatel Dobrého díla. Maminka Karla Florianová byla aranžérka, otec Jan Florian byl sochař, restaurátor a malíř.

Vystudovala gymnázium Otokara Březiny v Telči, navštěvovala Jazykovou školu v Brně.

Vyučovala angličtinu na základní i v mateřské škole.

Od roku 2008 ve svém ateliéru pokračuje v umělecké dráze jako restaurátorka, malířka a grafička.

Verše píše od třinácti let. Vyšly jí sbírky básní pod názvem Protiklady, Kladina a jako poslední Měsíc nad Kladinou.

Kdy jste si řekla, že vedle malování a restaurování zkusíte ve své umělecké tvorbě i psané slovo?

Restaurovat jsem začala u táty Jana Floriana až v dospělosti. V dětství mě bavilo občas malovat ptáčky z atlasu, lodě a něco vydlabat do lina. První verše jsem napsala ve třinácti.

Co vás k tomu přivedlo?

Od dětství jsem silně vnímala nesvobodu komunistických let a diskriminující postavení naší rodiny. Pamatuji si silnou touhu po svobodě a rovnosti. Ta bezvýchodnost mi působila v duši hlubokou sklíčenost a já nevěděla co s tím. Jednou jsem snila při západu slunce o svobodném světě a zase jsem neuměla tu bolest vypovědět. Tenkrát mi bylo třináct let a já to poprvé svěřila papíru. A ono to pomohlo. Našla jsem ventil k přetlaku všech svých emocí. A je to tak dodnes.

Jak dlouho tato vaše sbírka básní „uzrávala“?

Ve sbírce je zahrnuto asi třicet let mého života. Je tu i výběr básní ze sbírky Kladina, kterou vydal v roce 2004 bratr Václav Florian v obnovené edici Dobré dílo. Kladina vyšla v soukromém tisku a v malém nákladu, tak jsem se nebála něco zařadit.

Kdo vám při tvorbě nejvíc pomohl?

Zmiňovaná první báseň byla o cestě do svobodné Ameriky. Ukázala jsem ji babičce Ludmile Křemečkové. Očividně měla radost a pobídla mě, ať píšu dál. Zpětně vidím, že toto bylo pro mě moc důležité. Povzbudila mě i ručně vydaná společná sbírka básní Protiklady se sestrou Karlou Nixovou z roku 1997. Maminka nám to zasponzorovala. Tiskly jsme to list po listu na ručním papíru. Ten rok jsme měly společnou výstavu obrazů v Říčanech u Prahy, vernisáž zahajoval pan Radovan Lukavský a sám navrhl, že by rád něco z Protikladů zarecitoval. Byla to pro nás pocta - a ten přednes, no paráda.

A Ivan Martin Jirous? Jaký on měl vliv?

Bydleli jsme ve Staré Říši přes dům, se sourozenci chodili na jeho letní táboráky a on chodil k nám recitovat svoje novinky nebo jen tak na kus řeči. Dost jsme se s ním nasmáli. Přestože byl z rodiny, byl to manžel mé sestřenice Juliany, rok jsem se odhodlávala ukázat mu svoje verše. Několikrát jsem se s deskami pod paží u jejich vrátek otočila a odplížila domů. Myslela jsem, že mě třeba zničí. Ale nezničil. Podivil mě respektem k mému vnímání světa a citlivým přístupem. Jeho rady mi přirostly k srdci a dodnes z nich žiji. Jeho pomoc byla zásadní. Když jsem se s ním chtěla nějak vyrovnat, odpověděl: „To nemáš čím zaplatit. To ti hned tak někdo neřekne.“ Jako dík ale moji olejomalbu staroříšských veverek přijal rád.

Co přesně vám ke sbírce básní řekl ?

Ivan Martin Jirous si básně přečetl doma a pak ve slunečném odpoledni se u nás druhý den objevil, usadili jsme se v našem domečku v kuchyni a nahlas recitoval báseň po básni a ukazoval, co dělám špatně a co se mu líbí. I ta nejslabší báseň zarecitovaná jeho hlasem se mi rázem jevila geniální. Jeho přednes mi vždycky velmi imponoval. Dal mi první domácí úkol: vyškrtat „jak a jako“ a vyházet interpunkce. Doporučil mi, ať v básních nevysvětluju. Řekl, že když mi navrhne, ať báseň vyhodím, tak ať to udělám. Že se k ní vztahuje sice silný můj prožitek, ale že verše nejsou dobré a já to díky tomu citu nevidím. Přetlumočil několik myšlenek, které shrnovaly jedno. I psaní je řemeslo, které se musí člověk naučit, nestačí se dojímat a něco cítit.

Předmluva Ivan M. Jirous k básnické sbírce Měsíc nad Kladinou „Jeden z významů slova kladina je trám, po němž se prohánějí a producírují gymnastky. Avšak naše Kladina je rybník opodál Staré Říše, v níž Magdalena Křenková žije, a kde občas pobývám i já. Jedna z entit, již ve světě miluju a obdivuju nejvíc, je čínská poezie. Magdaleniny drobnokresby se jí podobají. Nejsou to básně vymyšlené či vykalkulované. Běží-li řeč o bílých dlaních květů, jeřábech, štírech, kostlivcích, vlčích mácích, břízách, modřínech, pryskyřici a o mých láskách nejvyšších - labutích, je to autentická poesie lásky.“

Sbírku Měsíc nad Kladinou dotváří jednak předmluva Ivana Martina Jirouse a také jste tam nechala otisknout jeho rady, které vám napsal při prvním setkání na desky, ve kterých jste verše měla. Co tam stojí napsáno?

Domácí úkol: vyškrtej jak a jako. Básně se nepíší z pocitů, ale ze slov. Jiří Padrta: Pocity má každý kočí. Pablo Picasso: Úmysly jsou v umění bezcenné. V kartách: Kecy nemají cenu, ukázaná platí.

A jak moc jste se řídila jeho radami?

Já jsem poctivě vše přepracovávala. Opakovaně jsme se setkávali a procházeli každou báseň. Jeho doporučeními jsem se s radostí řídila. Bylo to blahodárné, uzdravující. Otevřel mi oči. Verše se mi tak nějak odlehčily a pročistily. Nikdy jsem neměla pocit, že mě tlačí k něčemu, co mi není vlastní. Líbil se mu můj posun, co prý dokážu dostat do čtyřverší, líbil se mu můj staroříšský kolorit a moje příměry. Na některé verše zakázal už sahat.

Jak jsem měla možnost „Magora“ Jirouse poznat, tak setkání asi nebyla příliš upjatá.

To rozhodně ne. Občas se setkání zvrhlo v bujarou zábavu. Chopil se nějakého čtyřverší a začal smysl překrucovat a dotvářet po svém. Legrace to byla, ale já věděla, že budu muset počkat zase nějaký týden nebo měsíce na další setkání, než pokročíme dál. Mezitím jsem napsala další soubor básní. K těm měl připomínky už minimální a vyjádřil se, že je rád, že jsem jeho žačka.

Kolik je v knize básní a jakého tématu se v nich držíte?

V knize je 64 básní. Nejsou nijak dlouhé. Poezie je mi vrbou, takže v básních je můj autentický život protkaný staroříšskou krajinou. I když jsou básně přikovány k jednomu místu, rodnému kraji, disponují prostorem s přesahem do věčnosti. Náhlá ztráta dcery mi prohloubila spirituální vnímání života a otevřela nevídaný prostor. Potěší mě, když verše z poslední doby někomu přinesou naději. Sbírku dotváří předmluva Ivana Martina Jirouse, dvě ilustrace jsou od dcery Michaely a návrh obálky je od mého syna Vojtěcha. Takže vlastně je to takový malý rodinný podnik. A z toho mám velkou radost.