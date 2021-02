Pivovar Bernard postavil rozhlednu uprostřed Humpolce, opozici se nelíbí

„Na vyhlídku ve výšce 33 metrů si návštěvníci vyšlápnou 191 schodů. Celková výška konstrukce je sedmatřicet metrů. Rozhledna působí dojmem, že je přichycena na komín, jde ale o samostatnou samonosnou konstrukci obestavěnou kolem něj,“ popsal mluvčí pivovaru Radek Tulis.



Jen pro srovnání, věž nedalekého chrámu svatého Mikuláše je vysoká přes 55 metrů. Návštěvníci tam chodí po 115 schodech do výšky zhruba třiceti metrů.

Nová rozhledna kolem komína stojí výše na kopci nad kostelem a náměstím. Přesněji v Jihlavské ulici. Pletivo kolem ní budou částečně pokrývat popínavé rostliny. Architektem stavby je Petr Bernard, bratr ředitele pivovaru Stanislava Bernarda. Konstrukce rozhledny je nyní už téměř hotová.

VIDEO: Rozhledna uprostřed Humpolce budí vášně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Řešíme maximální možné zamezení průhledů do zahrad našich sousedů, abychom co nejméně omezovali jejich soukromí. Ze stejného důvodu vybíráme, jakými popínavými rostlinami necháme rozhlednu částečně porůst,“ doplnil Radek Tulis.



Rozhledna tvoří část budovaného návštěvnického centra pivovaru, jehož součástí bude kromě restaurace i kinosál či výstavní prostory. Z nové rozhledny bude podle Radka Tulise vidět třeba zřícenina nedalekého hradu Orlík (kde je také rozhledna), dálniční most na Vystrkově, hrad Lipnice či vrch Melechov.

„Z architektonického hlediska to město znehodnocuje“

Z nové dominanty města v podobě rozhledny ale není nadšený architekt a opoziční zastupitel Petr Machek (HumpolecGo!).



„Na první pohled mi tam rozhledna nesedí. Z architektonického hlediska město spíše znehodnocuje. Humpolec má stabilizovanou strukturu a dominanty. Rozhledna je nová dominanta, která přebíjí význam těch ostatních. To, myslím, není dobře,“ uvedl architekt.



Pivovarský komín tam podle něj sice stál již dříve, ale nyní je díky kovové konstrukci mohutnější a ještě o něco vyšší. S opozičními kolegy upozorňuje i na další možné dopady nového návštěvnického centra.

„Není tam řešena doprava v klidu. Ještě se nám nepodařilo zjistit, kolik parkovacích míst bude nové návštěvnické centrum potřebovat. Už teď je v centru problém s parkováním, a pokud by návštěvníci nechávali auta v okolních ulicích, bylo by to už neúnosné,“ míní opoziční zastupitel.

Celý pivovar Bernard už podle něj svým rozvojem přebíjí historické centrum. „Válcuje ho svou hmotou. Už to není ten hezký pivovar, ale spíše neúměrně se rozšiřující výrobní areál v historickém centru města,“ přirovnal.

Vedení města by podle Petra Machka mělo více bránit hodnoty a historii města, a ne jít podnikatelským záměrům tak na ruku. „Tyto záměry musí mít v centru města někde své hranice,“ dodal architekt.

Cílem není navyšovat výrobu, ale vařit dobré pivo

Podle Stanislava Bernarda ale pivovar připravuje dostatek parkovacích míst pro návštěvní centrum i pro střed města. „Na zastupitelstvu jsem deklaroval, že pivovar parkovací místa pro návštěvní centrum vytvoří, a svůj slib také dodržíme,“ sdělil Bernard.

„Naším cílem není donekonečna zvyšovat objem výroby v centru města, nýbrž vařit nejkvalitnější možné pivo, což každoročně dokládá záplava ocenění z celého světa. Naší dlouholetou opravdovou snahou je dělat čest městu Humpolec a mít skutečně přátelské vztahy se všemi obyvateli dobré vůle,“ doplnil Stanislav Bernard, který je i zastupitelem na tamní radnici za koaliční ODS.

Zvolen byl na stejné kandidátce jako starosta města Karel Kratochvíl. Ten není k rozhledně tak příkrý jako architekt Machek. „Já osobně s tím nemám problém. Nevidím v rozhledně něco, co by škodilo městu,“ uvedl starosta.



Podle něj až plný provoz rozhledny v turistické sezoně ukáže, jak do města zapadne. „Teď je to zatím dominanta, která vzniká,“ doplnil Karel Kratochvíl.

Podobně smířlivě mluví i lidovecký místostarosta Vlastimil Brukner. Ten je navíc předsedou humpolecké komise pro architekturu a urbanismus. „Kombinace kovu a cihly není v současnosti v architektuře novinkou. Zdali se hodí, nebo nehodí do centra města nejlépe ukáže čas a zájem veřejnosti o její návštěvu,“ uvedl Brukner.

Na nové rozhledně bude moci být 25 lidí najednou

Rozvoj pivovaru s rozhlednou projednávala městská komise pro architekturu dvakrát v roce 2018 a jednou v roce 2019.

„K jednání v roce 2018 nemohu sdělit více informací, nebyl jsem v té době členem komise. Ze zápisu ale vyplývá, že se její členové zabývali celkovým rozvojem pivovaru v souvislosti s centrem města. V roce 2019 se na komisi opět projednával celkový rozvoj pivovaru se zaměřením hlavně na potřebu řešení parkování po dokončení návštěvnického centra. Na tomto setkání nebyla problematika rozhledny řešena. Já jsem předsedou komise od prosince 2018,“ dodal místostarosta. Mimochodem, jeho kolegou radním v Humpolci je i zaměstnanec pivovaru Zdeněk Mikulášek (ANO).

Na novou rozhlednu začnou chodit návštěvníci přes turniket. Bude tam moci být maximálně 25 lidí najednou. „Vstupné bude možné zaplatit v hotovosti i bezkontaktně,“ doplnil mluvčí Tulis s tím, že „komín“ bude mít svoji otevírací dobu.

Kdy bude celé centrum i s novou vyhlídkou otevřeno, je zatím otazníkem. Záleží na vývoji pandemie koronaviru.