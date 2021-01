Vysočinu letos čeká dokončení oprav na D1 i otevření nákupního centra

Na co všechno se tedy můžeme letos na Vysočině těšit? Zde jsme vybrali několik nejzásadnějších očekávaných novinek.

1 Dokončení modernizace D1

V letošním roce bude dokončena modernizace 160 kilometrů dálnice D1 včetně zbývajících úseků na Vysočině. Pracovat se má mezi Koberovicemi a Humpolcem, uvedení do provozu je v plánu na letošní září.

Poslední dokončovací činnosti, jež na jaře provoz omezí jen minimálně, čekají trasu Humpolec - Větrný Jeníkov. Na jaře začne i čtvrtá etapa oprav v úseku Velký Beranov - Měřín, kde bude rekonstruována levá půle vozovky. Zprovoznění je v plánu na 15. říjen 2021.

2 Bude hotov obchvat Osové Bítýšky

Řidiči v kraji budou soustředit pozornost nejen na nejstarší českou dálnici. Stavbaři letos dokončí necelé tři kilometry dlouhý obchvat Osové Bítýšky. Uvedení do provozu je plánováno na září.

„Přeložka silnice I/37 přesune podstatnou část provozu mimo centrum obce,“ informuje Ředitelství silnic a dálnic.

Nová silnice také vyřeší několik problematických zatáček a zjednoduší spojení mezi Žďárem a Velkou Bíteší. Cena díla je podle smlouvy přes 214 milionů korun bez daně.

3 Investice kraje půjdou hlavně do nemocnic

Krajští zastupitelé těsně před Vánocemi schválili rozpočet na letošní rok. Může však ještě projít úpravami podle toho, jak se bude vyvíjet příjmová stránka krajské kasy. Kraj bude hospodařit s vyrovnanými zdroji a výdaji, tentokrát ve výši čtrnáct miliard korun. Na investice včetně dotovaných projektů přidá kraj do rozpočtu kolem 1,5 miliardy korun ze svého fondu strategických rezerv, případně si vypomůže penězi z kontokorentního úvěru.

Kraj chce uskutečnit nebo připravit velké plánované akce: investovat bude do staveb a oprav pavilonů v nemocnicích. Například připravuje pavilon dětského, gynekologického a neurologického oddělení v Pelhřimově. Dále pak rekonstrukci a přístavbu pavilonu operačních sálů v Třebíči nebo modernizaci stravovacího provozu a energocentra v Jihlavě. Počítá se též s rekonstrukcí vstupního pavilonu novoměstské nemocnice.

Kraj také postaví nový domov důchodců v Jihlavě, v plánu má jihovýchodní obchvat Jihlavy, zahájí stavbu silničního obchvatu Lukavce a řadu dalších dopravních staveb.

4 Nové obchodní centrum v Jihlavě

Na okraji Jihlavy u výpadovky na Pelhřimov se má už na jaře otevřít nové obchodní centrum. Nákupní park Aventin za zhruba miliardu korun nabídne v první fázi zhruba pětatřicet obchodů a parkoviště pro více než 1 200 aut.

5 Opravám památek vévodí práce na zámku v Telči

Letos a příští rok budou pokračovat opravy telčského zámku za zhruba 210 milionů korun, jež začaly loni v únoru. Rekonstrukce zahrnuje mimo jiné vznik informačního centra, depozitáře v bývalém zámeckém pivovaru či nové expozice. Dále třeba úpravu zámecké zahrady, opravy fasád a střechy.

Prokoukne také zámek v Náměšti nad Oslavou, kde se začnou opravovat fasády jižního průčelí zámku s kamennou baštou, západní průčelí, přístupový most a ohradní zeď do parku.

To v Třebíči se po opravě otevře další zajímavá památka - větrný mlýn na Kanciborku.

Do finále jde rovněž velká obnova obdivované památky UNESCO, kostela svatého Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou, kde se nyní zaměřují na práce v interiéru kostela včetně podlahy.

6 Jihlava pokročí s přípravami zimního stadionu a náměstí

Investiční plán by chtěli mít v Jihlavě hotový do konce února i s prioritními akcemi, známé mají být už také možnosti spolufinancování. Některé projekty se přesouvají do letoška z roku 2020. Dál se má pracovat na velkých, dlouhodobých akcích, jako je Horácká multifunkční aréna nebo revitalizace Masarykova náměstí. Prioritou je rovněž vodohospodářská infrastruktura, kterou město přebírá po ukončení dlouhých sporů.

Od ledna 2021 platí v Jihlavě zásady pro spolupráci s investory - nový způsob, jakým Jihlava stanovuje pravidla pro vstup developerů na své území.

7 Úpravy čekají i jihlavskou MHD

Nový rok přináší i změny v jihlavské městské hromadné dopravě. Od Nového roku začínají vybrané spoje na lince B zajíždět až na konečnou zastávku Motorpal hala.

„V pracovní dny je to sedm párů spojů za den a o sobotách a nedělích je to šest párů za den,“ uvedl Radim Rovner, šéf dopravního podniku. Spojení na odpolední směnu na konečnou Motorpal hala bude podle Rovnera navíc zajištěno i autobusovou linkou číslo 8 s odjezdem ze zastávky na Dolech ve 13.25.

Dopravní podnik od začátku roku také posiluje spoje. Na linkách A, B, C bude v pracovní dny základní interval patnáct minut. Na linkách D a F bude špičkový interval v pracovní dny dvacet minut a mimo špičku třicet minut.

„Zároveň budou o jeden vůz posíleny také linky C a B, a to v časech kolem půl osmé z důvodu bezpečného a pohodlného odvozu dětí do škol,“ uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk.

8 Třebíč ochromí rekonstrukce Karlova náměstí

V Třebíči největší pozornost přitahuje kompletní revitalizace Karlova náměstí za zhruba 200 milionů korun, která začala vloni a potrvá do září 2022. Kromě veškerých sítí, uložených pod povrchem náměstí, se lidé mohou těšit na zklidnění dopravy v centru města, nové zastávky MHD, podzemní kontejnery na tříděný odpad, včetně velké nádrže na dešťovou vodu, nový mobiliář, dva vodní prvky či stánky pro trhy.

8 V Havlíčkově Brodě se otevře nová školka

Jednou z akcí, která zajímá obyvatele Havlíčkova Brodu, je stavba nové mateřské školy v areálu ZŠ Konečná. Na tu by letos mělo padnout ještě 36 milionů korun.

Desítky milionů město vloží do investic spojených s dopravou. Dokončí dvě velké akce započaté už v loňském roce, a to úpravu parkovacích stání před bytovkami v Ledečské ulici a stavbu parkoviště pod novou krajskou knihovnou pro více než 130 aut.

9 Žďár se pustí do velké rekonstrukce čističky

Ve Žďáře nad Sázavou budou pokračovat v rekonstrukci sídliště Vodojem. „Budeme také chtít realizovat akce, kde máme přislíbenou dotaci, například velkou rekonstrukci vzduchotechniky v Domě kultury,“ plánuje žďárský starosta Martin Mrkos. Žďár chce také postavit propojku mezi Brněnskou a Jamskou ulicí kolem obchodního centra.

Očekává se, že v létě začne za provozu velká modernizace čistírny odpadních vod za 232 milionů korun. Investorem bude Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, desítky milionů však bude muset přidat město.

10 Pelhřimov chystá přestavbu části kulturního domu

Mezi největší investiční akce, které Pelhřimov chystá na letošní rok, je rekonstrukce malé scény Kulturního domu Máj. „Jedná se o stavební úpravy prostoru malé scény kulturního domu v Pelhřimově včetně úpravy venkovního prostoru a vybudování nového venkovního pódia,“ upřesnila mluvčí radnice Andrea Unterfrancová. Náklady činí zhruba osmnáct milionů korun.