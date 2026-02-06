„Před dvěma roky se jednalo pouze o řešení náhlého havarijního stavu. Nyní jde o kompletní rekonstrukci, jejíž součástí je i směrové narovnání úseku a rozšíření komunikace,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jiří Veselý.
Úsek se nachází těsně za výjezdem z Pohledu ve směru na Přibyslav. Silnice je tu zařízlá do svahu nad údolím řeky Sázavy. Je úzká, vede lesem a během čtyř set metrů hned čtyřikrát zatáčí. Nemá parametry silnice první třídy. Pokud se tu potkají dvě nákladní auta, těžko se vyhýbají.
|
Sanace svahu uzavře silnici z Brodu do Žďáru, objížďka má až 60 kilometrů
Havarijní stav se tu projevil před dvěma roky. Kvůli špatně řešenému odvodnění a zářezu v prudkém svahu, ale i náhlým geologickým změnám, tu silnice začala ujíždět. Než ŘSD přistoupilo k havarijní opravě, jezdilo se místem kyvadlově.
„Na dvou místech byla vozovka odstraněna až na skálu do hloubky více než 1,5 metru, vybudován byl nový systému odvodnění a vytvořen sanační polštář,“ přiblížil podstatu prací za necelé tři miliony korun před dvěma roky Veselý.
Místo čtyř zatáček vzniknou dva oblouky
Letošní proměna 481 metrů dlouhého úseku má být v mnohém podobná. Byť je plánována jako daleko rozsáhlejší, komplexní a mnohem nákladnější. Výběrové řízení na zhotovitele ještě uzavřeno není. Projektant nicméně práce odhadl na 67 a půl milionů korun bez DPH.
„Stávající komunikace svými parametry a technickým stavem neodpovídá potřebám a významu této silnice. Povrch vozovky a krajnice směrem k řece Sázavě vykazuje poruchy způsobené sesouváním krajnice a svahu silničního tělesa. Děje se tak v důsledku nefunkčního systému odvodnění a sesouvání zářezového svahu nad komunikací,“ popsal Jiří Veselý současný stav.
Jak dodal, cílem stavby je odstranit poruchy v konstrukci vozovky a při rekonstrukci docílit i rozšíření vozovky ze současných 5,5 metru na 7,5 metru. „Zjednodušíme směrové vedení. Místo čtyři zatáček vzniknou dva oblouky,“ dodal mluvčí.
Ředitelství silnic a dálnic by v letošní sezoně chtělo stavbu nejen zahájit, ale také dokončit. Stavební firma by měla na práce dostat maximálně 154 dní. Podle Veselého je víceméně jisté, že během té doby bude silnice první třídy mezi Pohledem a Simtany uzavřena.
Uzavřena má letos být i alternativní trasa
A to v letošní sezoně může být problém. Po silnici denně projede v průměru kolem dvou tisíc aut. Je to hlavní propojka Havlíčkova Brodu s Přibyslaví a Žďárem nad Sázavou. Situace je o to komplikovanější, že alternativní trasa z Havlíčkova Brodu do Přibyslavi přes Bartoušov a Dlouhou Ves má být od března do konce srpna rovněž uzavřena kvůli demolici a stavbě nového mostu při modernizaci železniční trati u Přibyslavi.
„Není to příznivá ani příjemná situace. Dojde ke střetu dvou uzavírek a někdo by měl rozhodnout, jestli by neměla být povolena jen jedna a která by v tom případě měla dostat přednost. Jestli silnice I/19, nebo železniční trať,“ upozornil starosta Přibyslavi Martin Kamarád.
Při minulé uzavírce silnice u Pohledu byla k dispozici alternativní trasa přes Bartoušov. A nejkratší objížďka vedla přes Krátkou Ves a po silnici třetí třídy do Stříbrných Hor. Tu nechali krajští silničáři na náklady ŘSD opravit. „A letos už tam takový provoz pustit nechtějí, s vedením objížďky tudy nesouhlasili,“ řekl Kamarád.
Podle ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚSV) Radovana Necida je situace složitější. Hlavní slovo ohledně objížďky budou mít zhotovitel spolu s dopravně správním úřadem a policií. A v tuto chvíli není jasné, k jaké dohodě dospějí.
Hledá se varianta hlavně pro nákladní dopravu
Necid ovšem tvrdí, že navrhované objízdné trasy jsou při současné uzavírce silnice I/19 i silnice do Přibyslavi přes Bartoušov a Dlouhou Ves nevhodné. A to zejména pro nákladní dopravu, která musí obsluhovat například i lom v Simtanech nebo mlékárnu v Hesově.
„Opravdu zde hrozí konflikt uzavírek silnice I/19 a krajské komunikace z Brodu do Přibyslavi přes Bartoušov a Dlouhou Ves. Objízdná trasa pro nákladní dopravu by podle nás byla nepraktická, dlouhá a komplikovaná. Je proto otázkou, zda jednu z uzavírek neodložit,“ poznamenal Necid.
|
Loni, letos, příští rok. Uzavírka silnice na Brodsku je už jarní folklor
„Silnice z Krátké Vsi do Stříbrných Hor nemůže sloužit z důvodu šířkového uspořádání jako objízdná trasa pro nákladní dopravu. Tu musí ŘSD vést jinudy a zároveň ji koordinovat s rekonstrukcí železniční trati Přibyslav - Pohled, která běží již od roku 2025,“ doplnil technicko-správní náměstek KSÚSV Tomáš Mátl s tím, že probíhají jednání a finální řešení se ještě dosud nenašlo.
Kudy se do Přibyslavi ve směru od Havlíčkova Brodu dostane nákladní doprava, totiž není jasné. S největší pravděpodobností by to bylo po silnici z České Bělé plné zatáček a prudkých stoupání, případně po rovnější, avšak užší silnici přes Havlíčkovu Borovou. A nebo jako tranzit několik desítek miometrů dlouhou zajížďkou přes Ždírec nad Doubravou a Žďár nad Sázavou.