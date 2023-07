Klíčová ulice je v provozu o dva měsíce dřív. Kdy Brod opraví zbytek, neví

„Provoz v ulici jsme spustili prvního července. Je to téměř o dva měsíce dříve, než byl dohodnutý termín dokončení. Za to děkuji zhotovitelům a všem zúčastněným, kteří se na tom podíleli,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Havlíčkova ulice je pro město jednou ze stěžejních. Projíždí jí autobusy městské hromadné dopravy, vede k nemocnici i psychiatrické léčebně. Je jednou z přístupových cest na nové sídliště Rozkoš také do Perknova, jedné z největších brodských místních částí.

Pro veškerou dopravu byla téměř po celý rok uzavřena zadní část ulice, od odbočky k nemocnici až na Rozkoš. Opravoval se úsek dlouhý bezmála půl kilometru. Práce přišly na 46 milionů korun. Město je hradilo ze svého rozpočtu.

„Zkrácení termínu je zásluhou šikovnosti zhotovitele, ale také ochotou správců sítí vše urychlit. Zároveň souhrou toho, že v zemi nebylo nic, co by opravu zkomplikovalo. Takovéto zkrácení termínu opravdu není u podobných staveb obvyklé,“ dodal Stejskal.

Nová je vozovka, parkovací místa i chodníky

Oprava ulice nespočívala jen v položení nového asfaltobetonového povrchu. „Součástí investice se staly i nové parkovací plochy, chodníky a vjezdy ze zámkové dlažby. Prostor doplnilo zrekonstruované veřejné osvětlení a nechybí sadové úpravy,“ vyjmenovala mluvčí městského úřadu Alena Doležalová.

Nově byla zřízena dešťová kanalizace, jejíž součástí se stala retenční nádrž v podobě zemní tůně. Vodní plocha se může rozlít až do plochy sta metrů čtverečních. Opraveny byly i veškeré další inženýrské sítě pod ulicí.

Mnozí řidiči si jistě oddychnou. Zvláště ti, kteří častěji jezdí od nemocnice nebo Perknova do města. Uleví se i řidičům a cestujícím MHD. „Na svá původní místa se vrátily zastávky městské hromadné dopravy Psychiatrická léčebna a Bílý dům,“ podotkla Doležalová.

Někteří z obyvatel lokality u Havlíčkovy ulice však úplně nejásají. Upozorňují na to, že nebyly vyměněny plynové přípojky, jež jsou podle nich v zemi až šedesát let. Ani zkrácení rekonstrukce nevnímají tak pozitivně jako vedení města.

„S tou rychlostí bych se taky moc neplácal po zádech. Těch 500 metrů dělali skoro rok,“ podotkl v diskusi na Facebooku například Jaromír Štursa.

Projekt je, ale přednost dostane Dobrovského

Další zajímá, kdy bude opravena i druhá část Havlíčkovy ulice, od odbočky k nemocnici po Masarykovu ulici. Právě tento úsek je více frekventovaný. Na rozdíl od prvního je také celý obousměrný. A jeho stav je snad ještě horší, než v jakém byla opravovaná část.

Na to ovšem radnice zatím nedokáže odpovědět. „Druhá část Havlíčkovy ulice je v prioritách, které bychom chtěli dělat co nejdřív. Přednost ale zřejmě dostane rekonstrukce ulice Dobrovského,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Zmínil ulici, která je v hledáčku vedení města už dlouho. Vede z centra města severním směrem kolem pivovaru. Její povrch tvoří žulové kostky. Ty jsou kvůli těžkým vozům na mnoha místech propadlé, ve vozovce jsou hluboké vany. Její rekonstrukce by mohla začít v příštím roce.

Projekt na opravu také druhé části Havlíčkovy ulice je nicméně hotov. „Ještě řešíme nějaké dílčí úpravy. Oprava se bude týkat i celého parkoviště podél ulice,“ dodal Honzárek. Přestože půjde o něco málo kratší úsek, budou náklady srovnatelné s první etapou. Současné odhady uvádějí částku 40 až 50 milionů korun.

Bylo třeba zachovat napojení na Masarykovu

Právě vysoké náklady byly jedním z důvodů, proč se nedělala oprava celé ulice najednou. Tím dalším byla snaha zachovat alespoň v části ulice průjezd vozidel. A místostarosta přidává ještě třetí zaústění do Masarykovy ulice.

„Chtěli jsme počkat, až bude zprovozněn obchvat, aby případné práce v křižovatce Masarykovu ulici neomezily,“ podotkl Honzárek.

Do budoucna má Havlíčkův Brod ještě jednu prioritu, co do oprav komunikací. Společně s Krajem Vysočina by chtěl co nejdřív – rovněž po zprovoznění obchvatu – rozšířit ústí Ledečské ulice. Hovoří se o vybudování odbočovacího pruhu z Ledečské vpravo k hlavní světelné křižovatce.