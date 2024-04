Na opravě mostu u Brodu ŘSD ušetří miliony. Odpočívka na D1 se však prodraží

Rozšíření odpočívadla na D1 o hektar se prodraží Odpočívka na 95. kilometru D1 je svým rozložením netypická. ŘSD nyní připravuje její modernizaci, která by měla mimo jiné přinést více parkovacích míst. Deset milionů se ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podaří ušetřit na opravě mostu u Pohledských Dvořáků, o nejméně dvoj- násobek však zřejmě přijde při rekonstrukci dálničního odpočívadla u Mikulášova na 95. kilometru D1. Soutěž na zhotovitele se tam chýlí ke konci, lhůta pro podání nabídek vypršela. „Do tendru se přihlásily čtyři firmy, jejichž nabídky se pohybují v rozmezí od 198 do 209 milionů korun bez DPH. Hodnotu veřejné zakázky jsme přitom odhadovali na 180 milionů,“ konstatoval regionální mluvčí ŘSD Jiří Veselý. Zdejší oboustranná odpočívka nemá typovou podobu kvůli omezeným majetkovým poměrům. Přesto nabízí vše, na co jsou řidiči zvyklí – tedy čerpací stanici, občerstvení, toalety i parkovací místa. ŘSD během rekonstrukce odpočívadlo rozšíří přibližně o jeden hektar, přibýt by měly zhruba tři desítky parkovacích míst. Doplněn bude mobiliář včetně zastřešených posezení a LED osvětlení. Pro rodiny s dětmi bude zřízeno dětské hřiště. Vysázeny budou i nové stromy. „Pro zlepšení využití kapacity stání budou odpočívky vybaveny systémem pro sledování obsazenosti a telematickým systémem pro rozřazení nákladních vozidel do jednotlivých řad,“ doplnil Jiří Veselý.