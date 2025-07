Největší rekonstrukce za posledních 30 let se v následujících dvanácti měsících uskuteční na bazénu Evžena Rošického v Jihlavě. Krytý bazén s šesti 25metrovými drahami, který byl teprve jako desátý v tehdejším Československu slavnostně otevřen v říjnu 1965, se po šedesáti letech dočká nových nerezových van, technologií, sprch, oprav prosklené venkovní stěny a také nové terasy.

„V letech 1993– 1995 tam byla ale ještě zásadnější rekonstrukce, která probíhala dva a půl roku. Začal ji Spartak Jihlava, a protože mu došly peníze, dokončilo to město,“ zmínil jihlavský primátor Petr Ryška (ODS).

Do soutěže o aktuální rekonstrukci se přihlásily tři firmy, vítězem se stala společnost Metrostav DIZ. „Cenu rekonstrukce jsme soutěžili dražbou, je malinko vyšší, než jsme předpokládali,“ okomentoval částku přibližně 73 milionů korun bez DPH Ryška.

Původním záměrem bylo vyměnit stávající kachlíkové vany obou bazénů, včetně brouzdaliště, za nerezové vany. „Jednak je to dnes trend, jednak současné vany prosakovaly do podzemí, do podsklepení,“ vysvětlil Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ), které bazén provozují.

„Začali jsme na bazénových vanách, pak se k tomu přidaly rekonstrukce sprch, bezbariérovost. Když přišli s tím, že bychom mohli rekonstruovat také sauny, museli jsme říct dost, to uděláme někdy jindy,“ vysvětlil Ryška.

Při rekonstrukci objektu bazénu se bude upravovat také ve vyšších patrech budovy, konkrétně v kuželně, kde jsou původní dráhy z roku 1995 ve špatném technickém stavu. Proto budou přibližně za 820 tisíc korun vyměněny.

Opravuje se jen to nejnutnější, vadí opozici

Podle jihlavské opozice však jde při aktuálních úpravách pouze o to nejnutnější. „Ta oprava mi přijde neadekvátní. Za osmdesát milionů ji považuji za dobrou cestu lepení vážných problémů. Protože jinak toto sportoviště vůbec neodpovídá standardům 21. století,“ říká Libor Kuchyňa, zastupitel za sdružení Starostové a NK.

Za příklad dává nedávné mistrovství Moravy žáků do 11 let. „Do Jihlavy přijela celá Morava, a když od rodičů posloucháte, že stav jihlavského bazénu je fakt špatný, že tam diváci nemají místo, není zde pořádné občerstvení, bazén je relativně špinavý a některá světla nesvítí, je to z mého pohledu ostuda. Myslím si, že na to, jak je plavání v Jihlavě velký sport, by si zasloužilo daleko větší investici,“ pokračuje bývalý závodní plavec Kuchyňa, který v krajském městě provozuje vlastní sportovní akademii.

Protože bude největší jihlavský bazén kvůli stavebním úpravám celý rok zavřený, dojde k výraznému omezení možností plavání.

„Veškerá výuka plavání, sportovní třídy a plavecký klub se od září přesunou na Vodní ráj,“ říká mluvčí SMJ Málek. „Bude tam natřískáno, trpět bude zejména veřejnost, na kterou zbudou volné časy asi jen o víkendu, případně ve večerních hodinách,“ pokračuje Málek.

Místo plavání každý den víc suché přípravy

„Je to zajištěno,“ uklidňuje Ryška. „I kvůli tomu jsme se snažili uspíšit tři nové dráhy ve Vodním ráji, které nám teď hodně pomohou. Plavecká výuka, sportovní třídy i plavecký klub se podělí o bazény na Vodním ráji a na ZŠ Demlova.“

Přesto Ryška připouští, že dojde ke komplikacím. „U sportovních tříd, kde nejsou pouze špičkoví sportovci, místo toho, aby chodili plavat každý den, budou plavat třeba jenom třikrát týdně a budou mít větší suchou přípravu,“ vysvětluje Ryška, který je bývalým šéftrenérem Jihlavského plaveckého klubu Axis.

„Pro vrcholové sportovce by měl režim zůstat nezměněn. Klub dostane nějaký prostor na Vodním ráji i na té Demlovce navíc,“ slíbil Ryška. „Stejně jako plavecká škola už mají výuku na příští rok nasmlouvanou. Neměl by to být problém,“ věří.

Podle Kuchyni je řešení přesunu plavců do Vodního ráje poloviční. „Myslím, že jsme bohužel promarnili příležitost. Na Vodním ráji jsme místo tří drah měli udělat šest. Měli jsme najít způsob,“ lituje opoziční zastupitel.

Dojíždění do okolí z časových důvodů padlo

„Teď jsem četl, že v jednom třicetitisícovém městě staví nový bazén za 200 milionů. My jsme ty tři dráhy postavili za 35 milionů. Takže když si vezmu, že šest drah, plnohodnotný bazén, by stál 100 milionů, bylo by to super. A vyřešilo by to plavání na dlouhé roky. Na Vodní ráj by se vešla jak veřejnost, tak klidně i nějaké spolky.“

Pozitivní je, že díky třem drahám mají plavci během rekonstrukce bazénu Evžena Rošického kde plavat. „Mám z toho smíšené pocity. Na jednu stranu mám radost, těším se, že na bazénu bude nerezová vana, nové bloky, bude to vypadat čistě a opraví se sprchy, které byly fakt tragické. Na druhou stranu, když byl teď zavřený zimák, hokejistům zůstal zimáček. Tohle je ekvivalent, jako by na trénování měli půlku ledové plochy. A my jako plavecké oddíly se v takových podmínkách budeme muset připravovat,“ kroutí hlavou Kuchyňa.

Ve hře byla také varianta, že by plavci cestovali za bazény do jiných měst na Vysočině. Ta však padla. „Když si vezmete, že vyučovací hodina má 45 minut, tak za tu dobu by do Havlíčkova Brodu nebo Třebíče akorát tak dojeli,“ připustil Málek.