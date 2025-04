Rekonstrukce trati promění Přibyslav v zelené město, přibudou tisíce dřevin

Jak spolu modernizace železnice a zelené město souvisí? Ne každého by toto spojení napadlo. Leč existuje a výsledek může na první pohled být velice výrazný. Do Přibyslavi by měl přinést až neuvěřitelných deset tisíc kusů nových dřevin.

„Při rekonstrukci železnice dochází k poměrně výraznému kácení stromů v ochranném pásmu trati. Než aby Správa železnic nechala nové stromy opětovně vysázet podél kolejí, kde je za pár let bude opět kácet, domluvili jsme se, že náhradní výsadbu provede u nás,“ vysvětlil Jan Prchal z přibyslavského odboru výstavby a životního prostředí.

Dle schváleného plánu by tak v Přibyslavi mělo přibýt dva tisíce nových stromů a osm tisíc okrasných keřů. Sázení je rozděleno do tří let. Probíhat bude v šesti etapách, po jedné vždy na jaře a na podzim. Začít by se mělo ještě do poloviny dubna.

„V ulicích vytvoříme okrasné záhony, zasadíme i stromy a keře, vznikne řada zelených prostranství. Kromě estetického hlediska to třeba v létě pomůže s ochlazením ulic,“ dodává Prchal.

Žádné zázraky na počkání

První dřeviny by měly technické čety města začít sázet už v tomto týdnu v části zvané Příkopy, poté by měla na řadu přijít Jiráskova ulice. Na podzim se pak postarají o nové ozelenění městského hřbitova. „Na to připravujeme projekt, aby to mělo nějakou hlavu a patu,“ podotkl Jan Prchal.

V dalších etapách by měly následovat i ostatní části města. Jeho vedení nechce zapomenout ani na místní části. Postupovat by chtělo podle již dříve zpracovaného konceptu. „Po této stránce nám rekonstrukce železnice přinese tak trochu nečekaný profit,“ zmínil místostarosta Michael Omes.

Do veřejné zeleně se totiž v Přibyslavi v posledních zhruba dvaceti letech příliš neinvestovalo. Spíš šlo jen o údržbu stávajícího stavu, občasné prořezání stromů a keřů či sekání trávy. Že by vznikala nová zelená prostranství či alespoň záhony či ostrůvky keřů, to se takřka vůbec nedělo.

Před zázraky na počkání však Jan Prchal varuje. Efekt ozelenění města se nedostaví hned. V případě záhonů a keřů může trvat rok či dva. „V případě vysázených stromů se jejich efekt projeví až tak za deset, patnáct let,“ upozorňuje.

Letos jedna kolej, příští rok druhá

Kompletní modernizací od letošního března prochází železniční trať mezi Pohledem a Přibyslaví. V letošním roce zhotovitelská firma na dvoukolejné trati vymění jednu kolej včetně jejího uložení, mostních konstrukcí, ale i třeba trolejí a zabezpečení. V příštím roce přijde na řadu kolej druhá.

„Na dvoukolejné trati je jedna kolej vyloučená a na té probíhají práce, zatímco druhá kolej je v provozu a slouží železniční dopravě,“ popsal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. V příštím roce se koleje prohodí. Účelem je, aby na hlavní trati mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem byl zachován, byť s omezením, provoz.

Kompletní obnovou projdou i veškeré zastávky a železniční stanice. Ty se na osmikilometrovém úseku nachází dvě, Přibyslav a Pohled. Letos se má proměnit ta prvně zmíněná, druhá v roce příštím.

Při rekonstrukci dochází v celém úseku ke kácení stromů a dřevin v blízkosti kolejí. Správci dráhy to ostatně ukládá zákon. Má zabránit tomu, aby stromoví a jiné porosty ani při svém pádu nemohly zasáhnout do průjezdného profilu dráhy. Šířka ochranného pásma v tomto případě není stanovena.