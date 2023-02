Povodí vrací řeku Svratku na Žďársku do minulosti, nechá ji opět meandrovat

Stavbaři momentálně pracují na dvou úsecích. „V intravilánu obce Herálec rozebereme stávající nevyhovující kamenné zídky podél toku, které doplníme a znovu postavíme tak, aby zajistily ochranu obce na požadovanou úroveň povodňových průtoků. Mezi těmito zídkami se bude vinout koryto řeky Svratky, které v rámci možností městské trati získá co nejpřírodnější charakter,“ popsal Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.

Úprava koryta Svratky v obci zahrnuje opravu kamenných zdí a jejich navýšení přibližně o 30 centimetrů. Zanesený obdélníkový profil vodního toku upraví vodohospodáři na složený profil se zatravněnými bermami, což je část koryta zaplavovaná při vyšších průtocích, a kynetou, tedy prohloubenou, trvale zatopenou částí na dně koryta. Ta zaručí vhodnou hloubku vody i v období s nízkými průtoky.

Druhý úsek je pod obcí Herálec, kde se řeka podle ředitele Garguláka vrátí do svého původního koryta. „Při běžném nebo nižším průtoku dojde k prodloužení doby průtoku korytem, bude tak zvýšena retenční a samočistící schopnost toku s návazností a podporou veškerých ekologických funkcí toku. Při zvýšených průtocích dojde k částečnému rozlití do okolní nivní louky. Krajině se tak vrátí schopnost zachytávat vodu, tlumit povodně a lépe čelit suchu,“ vysvětluje.

O původní koryto řeka přišla v éře meliorací

Ochránci přírody oceňují, že revitalizace umožní přirozené rozlévání vody. „Do původního koryta s meandry se vrací část kdysi napřímeného toku Svratky pod obcí. Původně 1 550 metrů dlouhé koryto řeky se zde prodlouží přibližně o další kilometr,“ popisuje Petr Piechula z regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

O původní koryto přišla Svratka v éře meliorací, kdy se ve velké míře odvodňovaly zemědělské pozemky. „Dle projektové dokumentace byla úprava provedena v roce 1967 ještě pod Státními lesy, do naší správy byla převedena v roce 1976,“ upřesnil Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy.

Celá stavba je financovaná s pomocí evropských fondů, náklady činí 33,8 milionu korun. „Investorem je státní podnik Povodí Moravy,“ dodal Petr Piechula s tím, že stavba potrvá podle smlouvy do listopadu 2023. Agentura ochrany přírody a krajiny –⁠ správa chráněné krajinné oblasti je administrátorem dotace a na stavby dohlíží.

Uprostřed rybníka vznikne ostrůvek pro ptáky

Ke změnám na řece však dochází i dále po proudu. Město Svratka dokončuje revitalizaci rybníka Svratka, který funguje jako zdrž na stejnojmenné řece.

„Až to dovolí počasí, budeme pokračovat montáží vakového jezu, firma ještě udělá terénní úpravy dna, vznikne rybí přechod jako součást nového obtokového ramene,“ řekl místostarosta města František Mládek s tím, že práce by měly být hotové do konce června.

Naopak zásahy se vyhnou pobřežnímu pásmu na přítoku, kde bude i rozdělovací hráz, jež zabrání zanášení nádrže sedimenty. Uprostřed čtyřhektarového rybníka navíc vznikne ostrůvek vhodný pro hnízdění ptáků, počítá se s využitím ke koupání.

„Revitalizace bude stát nakonec přes třicet milionů, spoluúčast města na této dotační akci je kolem deseti milionů korun,“ počítá Mládek. Větší povodeň naposledy zasáhla nejmenší město žďárského okresu v srpnu 2014, kdy voda poškodila i některé komunikace a mostek.

Jak to vypadá, když se nechají přírodě „volné ruce“, je dobře vidět o kousek dál po proudu, v přírodní rezervaci Meandry Svratky u Milov.

Zajímavostí je, že řeka Svratka v této oblasti dříve tvořila historickou zemskou hranici mezi Čechami a Moravou.