Sporný most u Řehořova padl, místní u dálnice protestovali a opékali buřty

Od nedělních zhruba deseti hodin je dálnice opět průjezdná, omezení v místě prací však bude platit až do pondělí.

„Pro zvěř mosty stavíte a nám ho tady boříte,“ rozehřívali se místní už po sedmé hodině večer skandováním několika různých sloganů. Uspořádali veřejné setkání, při němž hasiči z Řehořova postavili party stan, čepovali pivo a udržovali oheň. Účastníci si na něm opékali buřty nebo se ohřívali.

Protestujícím vadí, že stát jim za teď už zbořený most, který propojoval účelové komunikace na obou stranách dálnice a umožňoval přístup k pozemkům, nechce postavit náhradu, respektive chce, aby se o nový most starala sama obec.

„Je to smutný pohled, ale s tím jsme počítali. Pro nás je to rozloučení s mostem, ale budeme bojovat dál za nový,“ svěřil se předseda osadního výboru Řehořova Jan Rathouský v době, kdy už se demoliční bagry zakusovaly do železobetonu. „Děláme si právní analýzy, asi to neskončí jinak, než že se budeme soudit,“ naznačil.

Obec Kamenice, pod níž Řehořov patří, bude zřejmě dál jednat s ministerstvem dopravy či s Krajem Vysočina.

Místní nechtějí nadlouho přijít o spojnici ke svým polím nebo lesům, kudy vedla i zelená turistická trasa. „Museli jsme ji přemístit, doufám, že jen dočasně,“ dodal Rathouský. Využívali ji také při novoročních pochodech spojených se sousedským setkáním.

Zemědělci musí na pole oklikou a ničí a znečišťují okolní silnice. Auta podle Rathouského nemohla na most už od roku 2021, naopak pěší chodili po stavbě z roku 1979 až do čtvrtka, než pracovníci firmy začali most chystat na zbourání. Místní poukazovali třeba i na to, že těžká technika používala most při modernizaci dálnice, poté se však objevila zákazová značka.

Most musí pryč, řeklo ŘSD

Zrovna když si v sobotu místní trénovali skandování hesel a šéf osadního výboru dělal rozhovor pro Českou televizi, vpadl do záběru mluvčí ŘSD Jan Rýdl, který si pak s místními vyměňoval názory. Shodu nenašli.

„Nejsme tady od toho, abychom jim úmyslně komplikovali život, my musíme provést demolici toho mostu pro jeho špatný technický stav, pro bezpečnost na dálnici, nemůžeme čekat, až se mostní konstrukce dostane do havarijního stavu a začnou z ní odpadávat betonové fragmenty, to se prostě nesmí stát,“ řekl pak MF DNES.

Šance na nový nadjezd podle mluvčího určitě je. „Je jasné, že je to pro místní rána, nepříjemnost a komplikace. Snažili jsme se hledat technická a finanční řešení. Ve finále jsme nabízeli, že most pomůžeme postavit v tom smyslu, že pomůžeme Řehořovu vyjednat i dotaci, dokonce jsme hledali i cestu, že bychom most sami postavili a předali jej obci do správy. A právě tady se střetáváme, v jednání jsme neuspěli,“ shrnul mluvčí Rýdl.

Místní však nový nadjezd spravovat nechtějí. „Není možné, aby si obec Kamenice, pod níž spadáme, vzala takový kolos na starosti. Zpočátku by to sice nic nestálo, ale pokud má obec jednat s péčí řádného hospodáře, rozumný starosta tohle nemůže přijmout. Zadlužilo by nás to,“ kontruje Jan Rathouský. Připomněl historický závazek, kdy stát postavil nadjezd jako náhradu za tři cesty zrušené při výstavbě nejstarší české dálnice.

ŘSD coby správce dálnic a silnic prvních tříd nemůže podle Rýdla spravovat účelové komunikace. „Ze zákona takovou zátěž nemůžeme nést my,“ tvrdí. Sporný most během let zchátral.

„Do špatného technického stavu se dostal kvůli tomu, že si jej nikdo nevšímal s odkazem na to, že není jasné, čí je. Nějaké soudní řízení ještě běží, ale bylo potřeba řešit bezpečnostní situaci na dálnici, což se stalo,“ doplnil Rýdl. I když účastníků akce postupně v nepříjemném větrném počasí ubývalo, řada jich vydržela až do té doby, než most po půlnoci padl.