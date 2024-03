ŘSD začne bourat sporný most přes D1. Přinese to uzavírku i protest místních

„Srnkám stavíte přechody, lidem berete nadjezd“ Obyvatelé osady Řehořov respektují rozhodnutí ministerstva dopravy ohledně demolice dálničního nadjezdu. Vadí jim ovšem, že se představitelé státu nikterak nemají k tomu, aby vybudovali přemostění nové. „Snaží se to hodit na bedra Kamenice,“ namítl předseda řehořovského osadního výboru Ivo Rathouský. Současný postoj ŘSD označuje za neakceptovatelný. „Tváří se jako dobrotivá instituce, která nám chce pomoci s výstavbou nového nadjezdu, ale s háčkem - převzetím mostu do vlastnictví Kamenice. Toto je pro obec s dvěma tisíci obyvatel nemyslitelné finančně, historicky i logicky,“ tvrdí Rathouský. Připomíná historický kontext. Nadjezd přes D1 vybudoval stát jako náhradu za tři polní cesty, které nově stavěná dálnice v sedmdesátých letech minulého století přeťala. „Proti dálnici nebrojíme. Ale chceme zachovat právo na přístup na druhou stranu D1,“ řekl předseda řehořovského osadního výboru. Nabídku ŘSD na pomoc s administrativním pokrytím budováním mostu označil za „rádoby pěknou“. Připomíná však, že v tom případě by si městys Kamenice hradil kompenzaci za zrušené polní cesty sám. „To je správné?“ ptá se Rathouský. Podle něj by městys musel zastavit opravy místních komunikací a prakticky i celý kulturní život, aby na most měl. „Takže půjdeme z jednoho omezení k druhému. Potřeba státu je mít funkční dálnici, to je správné. Ale neměl by zapomínat na své závazky. Jednání, kdy nám zlikviduje tři polní cesty a nyní i jejich kompenzaci, není dobrý příklad pro jednání s obcemi ohledně budování vysokorychlostní trati. Stát kompenzuje, jen když potřebuje utišit odpůrce,“ konstatoval Jan Rathouský. Situace je podle něj o to paradoxnější, že při modernizaci dálnice nechal stát vybudovat několik přechodů pro zvěř. Jeden nový vznikl nedaleko, u Meziříčka. „Jak se pak máme cítit my, občané Řehořova, kterým se i divočáci, zajíci a srnky smějí, že jim nesaháme ani po kolena,“ podotkl Rathouský. Místní obyvatelé se s nadjezdem plánují symbolicky rozloučit. Učinit tak chtějí těsně před zahájením demolice mostu, v sobotu v 19 hodin. U bouraného nadjezdu uspořádají veřejné shromáždění.