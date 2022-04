Vítěz rok trvající soutěže na žďárskou rehabilitaci odmítl podepsat smlouvu

Hledání nového provozovatele ztrátové rehabilitace mělo tento týden dospět do finiše. Radní v pondělí schválili odbornou komisí navrženou vítěznou firmu - pardubické Fyziocentrum Baťa.

Společnost byla vybrána metodou best value approach (BVA), což je typ soutěže, kde je kladen důraz na kvalitu, respektive nejlepší poměr kvality a ceny. Pro Žďár ji zajišťovala firma 4E consulting a městskou kasu to vyšlo na téměř 400 tisíc korun.

Jméno nového provozovatele včetně služeb a benefitů, jež má změna přinést, město oficiálně oznámilo ve středu dopoledne na své tiskové konferenci. Jenže o den později už bylo vše jinak.

„Ačkoli rada města schválila smlouvu o pachtu rehabilitace na poliklinice společnosti Fyziocentrum Baťa, tato společnost nakonec smlouvu nepodepíše a odstupuje z výběrového řízení,“ sdělila ve čtvrtek ráno Blanka Sobolová, mluvčí žďárské radnice.

Najděte nám lékaře, požadovala firma

Podle vyjádření vedení města přišla vítězná firma po jednáních o smlouvě s požadavkem smluvního závazku, aby město zajistilo vypsání pozice rehabilitačního lékaře. S touto pozicí společnost přímo ve výběrovém řízení nekalkulovala, své plány však později přehodnotila.

„Protože by to bylo v rozporu s původním projektem, se kterým společnost vyhrála výběrové řízení, a město navíc není schopno takovou věc smluvně zajistit, tento požadavek odmítlo. To vedlo dodavatele k rozhodnutí upustit od pachtu rehabilitace ve Žďáře,“ popsal žďárský starosta Martin Mrkos.

Pavel Pilárik, jednatel Fyziocentra Baťa, potvrdil, že požadavek na vytvoření místa rehabilitačního lékaře byl skutečně vznesen až dodatečně. „Hovořili jsme o tom ale už v průběhu výběrového řízení - na jednání, kde se hodnotili uchazeči jakožto manažeři pracoviště. Už tehdy jsme uvedli, že ze střednědobého i dlouhodobého hlediska to bez rehabilitačního lékaře nejde,“ konstatoval.

Výběrové řízení na pozici lékaře může ale podle něj vypsat jen kraj nebo zdravotní pojišťovna. „Kdybychom o to žádali my jako provozovatel, pojišťovna nám těžko vyhoví, zatímco opře-li se do toho město, potažmo kraj, šance je mnohem vyšší,“ míní Pilárik.

Zatímco ústní dohoda podle jeho slov možná byla, zanést tuto spolupráci do smlouvy se nepovedlo, což vedlo k odstoupení vítěze z řízení.

Druhá skončila společnost zastupitele za ODS

Město bude teď jednat s druhým uchazečem v pořadí, společností FyzioZR, za níž stojí se dvěma dalšími společníky žďárský ortoped a také zastupitel za ODS Radek Černý.

Oproti Fyziocentru Baťa, jež nabídlo roční nájem 720 tisíc Kč - dané minimum, byla žďárská společnost ochotna hradit bezmála 1,1 milionu za rok. Garantuje i zmíněné místo rehabilitačního lékaře.

Ostatně firma FyzioZR se v soutěži držela na první pozici, o příčku níž ji odsunulo až několik bodů při ověřovací fázi řízení. Podle komise proto, že nedokázala obhájit přísliby a efekty garantované ve své nabídce. Přítěží se tak stala třeba i údajně „přestřelená“ výše nájmu.

„Naše nabídka byla přitom konzultována s ekonomickými odborníky a vycházela ze zkušeností a praxe jiných rehabilitačních oddělení i Polikliniky v Úvalech, které provozuje společník, bez ztrát a k spokojenosti klientů,“ řekl k námitkám Černý.

Od svých plánů zatím neustoupil. „Náš zájem trvá,“ potvrdil.

Do ztrát zařízení dostalo zvýšení platů a covid

Oddělení rehabilitace je ztrátové několik let. „Dříve si přitom vedlo dobře, bylo ziskové. Problém nastal roku 2018, kdy došlo k výraznému nárůstu platů fyzioterapeutek. Stát nařídil zvýšení platů, ale již se nepostaral o navýšení plateb od pojišťoven,“ popsala ředitelka polikliniky Ilona Komínková s tím, že ve srovnání let 2017 a 2022 došlo k růstu platů o 60 procent, u některých pracovnic dokonce až skoro o 90 procent.

I přesto se dle ředitelky snažilo oddělení hledat další zdroje příjmů - rozšířit služby pro samoplátce, jako jsou třeba masáže či baňkování, a zaměřit se na vzdělávání personálu. Pak ale přišel covid, což rehabilitaci na dlouho uzavřelo. „Tehdy, v roce 2020, se oddělení dostalo do největší ztráty - kolem půl milionu korun,“ řekla Komínková.

Od nového provozovatele si město slibuje nejen vybřednutí z finančních ztrát, ale i celkové zlepšení úrovně. Podobný krok se totiž v roce 2020 povedl při pachtu ztrátové laboratoře firmě Medila. I tehdy hledala radnice pachtýře metodou BVA. Na právní služby vynaložila 188 tisíc korun.

Výběrové řízení k rehabilitaci již měli dělat proškolení zakázkáři města. Pacht tohoto oddělení se však ukázal jako náročný, proto město přistoupilo k další spolupráci s firmou 4E consulting.