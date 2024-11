Počátky v referendu hlasují o větrnících, v sousední obci na Vysočině budou

O výstavbě větrných elektráren se v Počátkách mluví už tři roky. Vedení města dostalo hned několik nabídek. Tu nejvíce propracovanou a konkrétní od česko-rakouské společnosti WEB. „Myslí to s námi vážně. Jako jediná doložila, že má zaplacený rezervační poplatek pro připojení k rozvodně,“ uvedl starosta Karel Štefl.

Původně měla firma zájem o několik lokalit, nakonec se s vedením města domluvila na jedné. Nachází se v dostatečné vzdálenosti od zástavby severozápadně od Počátek ve směru na Jakubín. Pro obyvatele města by lokalita byla částečně schovaná za Strážným kopcem.

Vedení města si dokázalo vyjednat dle starosty nadstandardní podmínky. Ročně by mu do rozpočtu měly větrníky přinést dle formy spolupráce čtyři až osm milionů korun. Ty by posloužily jako vítaná injekce na rozvoj města, těžit by z toho měli ale všichni občané.

„Chtěli jsme, aby každý z občanů z té sumy něco měl. Proto zřídíme občanský fond, do něhož budeme část peněz ukládat. Z něho bychom za obyvatele mohli hradit například poplatky za svoz odpadů a další věci,“ přiblížil Štefl.

Dvě barevně odlišené otázky i obálky

Do záležitosti se ovšem ve chvíli, kdy už mělo město vyjednanou plánovací smlouvu, vložili odpůrci. Sestavili přípravný výbor a prosadili uspořádání místního referenda. Získali pro něj třicet procent voličů.

Do referenda vytvořili otázku, zda lidé souhlasí s tím, aby zastupitelstvo města podnikalo kroky směřující k výstavbě větrných elektráren v Počátkách a jeho místních částech.

Sousední obec už je s investorem dohodnutá na stavbě jedné až dvou elektráren v těsném sousedství, hned za hranicí katastru. Větrné elektrárny tak stejně budou o pár metrů dál, jen my z toho nic mít nebudeme. Karel Štefl starosta Počátek

Podle podporovatelů je ovšem zahrnutí celého katastru města do otázky účelové, aby záporných odpovědí bylo co nejvíc. Zastupitelstvo proto referendum doplnilo svoji vlastní otázkou. V té se ptá, zda lidé souhlasí s výstavbou větrných elektráren pouze v lokalitě Jakubínská.

Kdo z oprávněných voličů přijde k dnešnímu referendu, dočká se tak neobvyklé situace. U komise dostane dvě otázky, k tomu dvě obálky. Každá otázka a každá obálka jsou barevně odlišeny. Volič může odpovědět na jednu otázku, či na obě. A musí postupovat tak, jak bude mít přímo na hlasovacím lístku uvedeno. V praxi to znamená, že referendum v Počátkách v sobě vlastně skrývá referenda dvě.

Elektrárny stejně postaví sousední obec

Referendum bude platné, zúčastní-li se ho nejméně 35 procent oprávněných voličů. Závazné pak pro zastupitelstvo bude rozhodnutí v případě, že stejně odpoví většina hlasujících a nejméně 25 procent všech oprávněných voličů, tedy i těch, kteří volit nepřišli.

Pokud by referendum bylo platné a závazné a lidé se vyslovili proti větrným elektrárnám, musely by Počátky veškerá jednání a veškeré snahy v této věci na dva roky zcela zastavit. A to bez ohledu na postoj zastupitelstva.

„Odpůrci by si tím moc nepomohli. Sousední obec už je s investorem dohodnutá na stavbě jedné až dvou elektráren v těsném sousedství, hned za hranicí katastru. Větrné elektrárny tak stejně budou o pár metrů dál, jen my z toho nic mít nebudeme,“ dodává starosta Štefl.

Místní referendum se v Počátkách koná pouze dnes, a to od 12 do 20 hodin. Hlasovat je možné v budovách městského muzea a hasičské zbrojnice. Výsledky vedení obce oznámí pozdě večer, případně v sobotu ráno.