Komise se spletla, referendum v Počátkách platí. Lidé větrníky odmítli

„Bohužel jedna z místních volebních komisí omylem prohodila počty vydaných a vrácených obálek. Rozdíl byl minimální, ale přesto měl vliv na platnost referenda. V pondělí ráno jsme vyhlásili výsledky opravené,“ popsal tajemník počátecké radnice Tomáš Dufek.

Komise se spletla o pouhé tři hlasy. To stačilo, aby se zcela změnil výsledek. Na otázku, zda má město podnikat kroky směřující ke stavbě větrných elektráren v katastru svém i svých místních částí, chtělo odpovědět 700 voličů z celkových dvou tisíc. Přesně tolik si jich vyzvedlo hlasovací obálku. Volební účast tak dosáhla rovných 35 procent. Odevzdaných obálek ale bylo jen 697, komise při stanovení volební účasti chybně operovala s tímto číslem a vyšlo jí tudíž 34,85 procent. Aby bylo referendum platné, muselo se ho účastnit alespoň 35 procent voličů.

„Udělali jsme chybu, za kterou se omlouváme. Přepočet potvrdil, že referendum je v obou otázkách platné a vzhledem k odpovědím i závazné,“ konstatoval Dufek.

Pro vedení města je to ještě větší zklamání, než zažívalo o víkendu. To se ještě uklidňovalo tím, že může hledat pro elektrárny jiné umístění. Jenže dle opravených výsledků občané rozhodli, že větrné elektrárny nechtějí na místě vytipovaném radnicí, ani nikde jinde v katastru města. „Tři roky práce přišly vniveč,“ posteskl si starosta Karel Štefl.

8. listopadu 2024

Tak dlouho se o výstavbě větrných elektráren v Počátkách mluví a jedná. Vedení města dostalo hned několik nabídek, tu nejvíce propracovanou a konkrétní od společnosti WEB. „Myslí to s námi vážně. Jako jediná doložila, že má zaplacený rezervační poplatek pro připojení k rozvodně,“ uvedl Štefl.

„Půjdou o obec dál, nic z toho mít nebudeme“

Původně měla firma zájem o několik lokalit. Nakonec padla volba na oblast označovanou jako Jakubínská. Leží severozápadně od města za Strážným vrchem směrem na Jakubín. Měl zde vyrůst park až o čtyřech větrnících. Počátkám by za to do rozpočtu ročně přibylo dle formy spolupráce čtyři až osm milionů korun. Těžit z toho měli všichni občané.

„Chtěli jsme, aby každý z občanů z té sumy něco měl. Proto jsme plánovali zřídit občanský fond a do něho část peněz ukládat. Z něho bychom za obyvatele mohli hradit například poplatky za svoz odpadů a další věci,“ přiblížil Štefl.

Do záležitosti se ovšem vložili odpůrci záměru a prosadili uspořádání referenda. V něm velká většina hlasujících větrníky odmítla jak na Jakubínské, tak všude jinde v katastru města. Pro Počátky tím veškerá jednání končí.

„Jen rezervační poplatek v rozvodně investora vyšel na miliony. Určitě se svého záměru nevzdá. Osloví obec vedle, protáhne kabel o pár metrů za náš katastr a postaví elektrárny tam. Budeme mít větrníky za humny, ale nic z toho,“ smutní starosta Štefl.

Výsledky referenda se město musí řídit po dva roky. Pak se záležitostí znovu může zabývat. Podle starosty už ale bude pozdě. „Soukromá firma tak dlouho čekat nebude, zařídí se jinak. A kdo ví, co udělají komunální volby,“ podotkl.