Beranov v referendu odmítl i napodruhé stavbu logistického centra Penny

Otázka, na kterou lidé v referendu odpovídali, zněla: „Souhlasíte, aby orgány obce Velký Beranov činily kroky ke změně územního plánu tak, aby na vyjmenovaných pozemcích v katastrálním území obce mohlo dojít k výstavbě objektu logistického areálu?“



Možnosti, jak odpovědět, byly jenom dvě. Zaškrtnout buď ano, či ne.

Tentokrát pro výstavbu hlasovalo 232 obyvatel. Proti skladovacím halám bylo 561 voličů, což je 67 procent oprávněných lidí, kteří se místního referenda zúčastnili. „Referendum je platné a závazné. Obec se bude stanoviskem obyvatel řídit,“ komentoval výsledek starosta obce Milan Pulicar.

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 procent oprávněných lidí. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina zúčastněných a alespoň 25 procent oprávněných lidí.

O hlasování byl velký zájem, tvořily se fronty

O možnost dát svůj hlas byl ve Velkém Beranově velký zájem. V prvních dvou hodinách od otevření volební místnosti se vytvořila dlouhá fronta a lidé na vhození hlasovacích lístků do urny čekali i dvacet minut.



„Někteří nevydrželi a odešli a vrátili se večer. Jak hlasují ve dvou věcech, trvá to o něco déle,“ uvedla místopředsedkyně volební komise Marie Švengrová.

Velký Beranov podle zapisovatelky volební komise Františky Ryšavé eviduje celkem 1 052 oprávněných voličů.

Obyvatelé Velkého Beranova jsou v otázce výstavby skladovacích hal společnosti Penny Market dlouhodobě rozděleni. Část se obává dopadu na životní prostředí, a především zvýšené dopravní zátěže. Nelíbí se jim ani rozlehlost areálu či to, že haly zaberou ornou půdu.

Zastánci naopak kvitují nové pracovní příležitosti, které by vybudování komplexu přineslo, a líbí se jim i finanční přínos pro obecní rozpočet.

Názor na stavbu logistického centra rozděluje dokonce celé rodiny. Například manželé Marie a Tomáš, kteří se k volbám vypravili v sobotu dopoledne, se v odpovědi na otázku v referendu neshodli. „Naštěstí se kvůli tomu doma nehádáme,“ smál pan Tomáš, který nechtěl zveřejnit své příjmení.

Zatímco jeho žena Marie by s příchodem logistického areálu vítala spoustu nových pracovních příležitostí, její manžel vnímá spíš obavy, co areál do budoucna přinese. „Obávám se, že tam budou pracovat hlavně cizinci. A myslím, že když se tam postaví jedna hala, vznikne časem druhá, třetí a pak už to tu nebude jako dřív,“ obává se.

Penny se k plánu vrátila po otevření obchvatu

Společnosti Penny Market se k problematice logistického areálu vrátila znovu po třech letech. Původní referendum již pozbylo platnosti a navíc se v obci podle společnosti mnohé změnilo. Byl například vybudován obchvat obce, který odvedl tranzitní dopravu. Proto Penny Market znovu zahájil jednání o možnosti vybudovat skladovací haly v blízkosti strategické dálnice D1 na půl cesty mezi Prahou a Brnem, navíc v blízkosti krajského města.

Společnost Penny nabízela obci jednorázový příspěvek 8 milionů korun, každoroční příspěvek 200 tisíc korun na činnost spolků a zájmových sdružení. V rámci daně z nemovitosti by odváděla do rozpočtu obce ročně přes půl milionu korun. Vybudování centra by znamenalo nové pracovní příležitosti pro 160 zaměstnanců s platem 40 až 50 tisíc korun.

Společnost také obyvatele ujistila, že kamiony nebudou zajíždět do obce a vjezd do areálu bude pouze ze směru od dálnice D1. Logistický areál má být skrytý za ochranným valem, který by měl být osázený 2 tisíci kusy stromů a domov by v něm měli najít včely a draví ptáci.

K záměru vybudovat areál se v obci uskutečnilo veřejné zasedání se zástupci společnosti a v obci instalovali výstavu k dané problematice

Zastavěná plocha logistického areálu byla plánována na rozloze 25 tisíc metrů čtverečních, dalších přibližně 30 tisíc m² zpevněných ploch by tvořily komunikace, čerpací stanice, parkovací plochy pro 90 osobních vozidel a pro 40 nákladních aut. Areál navrhli přibližně 500 metrů od nejbližší obytné zástavby, za kruhovým objezdem a obchvatem obce.