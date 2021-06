Starosta Humpolce čelí další výzvě k rezignaci, na autory podal žalobu

Za všemi těmito aktivitami stojí část opozice složená především ze sdružení nezávislých kandidátů HumpolecGo!. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu má toto sdružení čtyři mandáty. A souzní názorově s jedním zastupitelem za STAN.



Nelíbí se jim, jak město postupuje v případě prošetřování černých staveb. Téma je ve hře již od roku 2019 a zabývalo se jím nejedno jednání zastupitelstva.



„Zabránil jste transparentní kontrole, opakovaně lhal zastupitelům, lhal jste v médiích. Takového starostu si Humpolec nezaslouží. Vyzývám vás proto jako občan města, abyste z funkce starosty odstoupil a omluvil se všem slušným lidem,“ stojí v otevřeném dopise, který podepsal člen finančního výboru zastupitelstva Zdeněk Rýzner (HumpolecGo!).

Starosta Kratochvíl, který považuje obvinění za vykonstruované a populistické, se chce proti opakovaným nařčením bránit soudní cestou.

„Již v minulosti zastupitelstvo schválilo usnesení, aby se pan Voplakal (HumpolecGo!) a pan Rýzner omluvili za svá účelová, nepodložená, lživá a urážlivá obvinění. To se však nestalo, tak i s ohledem na pokračující veřejnou dehonestaci mé osoby a dalších členů zastupitelstva podáme skupinovou žalobu na ochranu cti a dobrého jména,“ nastínil starosta další kroky v souvislosti s posledními událostmi.

Spojení s pivovarem Bernard

Kauza se týká tří staveb Rodinného pivovaru Bernard z let 2013, 2015 a 2018, které zasahují do pozemku města. Konkrétně jde o vodovodní a kanalizační potrubí, které mělo být položeno bez stavebního povolení v rámci odlišných investic města.

Opozice tvrdí, že městu tím vznikla finanční újma a radnice nemá ochotu tuto situaci řešit či prošetřit.



„Starosta na záznam a v médiích tvrdil, že byly opakovaně provedeny kontroly, které vyvrací jakoukoli finanční újmu města. Podle vyžádaných materiálů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím je však zcela zřejmé, že žádné takové stanovisko neexistuje,“ zdůrazňuje Rýzner.

Starosta Kratochvíl však znovu zopakoval, že právní stanovisko advokátní kanceláře Ladislavy Lebedové, které si město nechalo vypracovat, deklaruje, že město nepochybilo. A nedopustilo se protiprávního jednání.

„Stavební řízení a další technické záležitostí jsou věcí státní správy - Vodoprávního úřadu. Investiční akce města, při kterých i pivovar pokládal kanalizaci, byly řádně zrealizovány a zaplaceny přesně podle předem vysoutěžené ceny. Městu nevznikla škoda, pivovar prokazatelně pokládal svou infrastrukturu na své náklady a věcná břemena jsou řádně dle pravidel zasmluvněna. Toto bylo opakovaně prokázáno,“ uvedl k obviněním starosta. Zároveň poznamenal, že kontrolní výbor zastupitelstva podezření části opozice nesdílí.

Bernard: Ušetřili jsme občanům nepříjemnosti

Stanislav Bernard, spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard a zastupitel za ODS, se ke kauze vyjadřoval v minulosti již několikrát. Mimo jiné uvedl, že pivovar sám uspořádal výběrové řízení na dodavatele, kterým se stala firma Vodak, které bylo vše uhrazeno, což pivovar také doložil.

V případě chybějícího stavebního povolení pivovar podle Bernarda využil regulérní možnosti požádat o dodatečné stavební povolení.



„Tím, že jsme pokládali trubky současně s městem, jsme občanům ušetřili nepříjemnosti spojené s opakovaným rozkopáním ulic. Kdyby město dokončilo svoje opravy ulice a pivovar je znovu nechal rozkopat až v době, kdy by získal stavební povolení, to by byl pravý důvod ke kritice pivovaru,“ uvedl letos v březnu s tím, že případnou vyměřenou správní pokutu by uhradil.

„Ale i do budoucna budu vždy volit postup, který bude znamenat pro město a jeho obyvatele menší komplikace,“ dodal.

Na otevřený dopis starostovi a další výzvu k jeho rezignaci nyní pivovar blíže nereagoval. „Předpokládáme, že téma může být předmětem jednání zastupitelstva, které se bude konat příští týden. Do té doby jej necháváme bez komentáře,“ vzkázal mluvčí Rodinného pivovaru Bernard Radek Tulis.