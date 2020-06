Jihlava chce další měřený úsek, kamery mají sledovat řidiče u Hosova

Když se lidé z Hosova, místní části Jihlavy, vracejí linkovými autobusy domů třeba z práce nebo ze škol, musí přejít nebezpečnou a frekventovanou silnici 602 ve směru na Pelhřimov.



Autobus jim zastaví na Hosovském kopci jen kousek za horizontem. A ve špičce je pak problém najít vhodnou a bezpečnou chvilku pro přejití. Navíc řidiči se v obou směrech rozjíždějí do táhlého stoupání, a také zde často předjíždějí, byť jim to dopravní značení a omezení rychlosti nedovoluje.

V minulosti se na tomto místě stalo už několik vážných dopravních nehod. „Občané z této části města mají vážné obavy o své zdraví i zdraví svých dětí. Je to na horizontu a řidiči tam nedodržují rychlost,“ popisuje situaci uvolněný radní pro dopravu Jaroslav Vymazal (ODS).

Úsekové měření rychlosti by do této oblasti mělo přinést zklidnění dopravy. Pokud zastupitelé v úterý schválí uvolnění 1,7 milionu korun, měřit by se tam mělo začít již od 1. října.

V tunelu se měření osvědčilo

Podle Vymazala se v této lokalitě hledala různá řešení, jak problematický úsek zklidnit. „Ve hře byl dokonce nadchod nebo podchod. Ale to jsou velmi drahá opatření. Nakonec jsme se rozhodli i s Policií ČR pro úsekové měření rychlosti. Snad to tam pomůže,“ věří radní.

O tom, že by toto opatření mohlo zafungovat - a řidiče „umravnit“ - je přesvědčen i vzhledem ke zkušenostem v jihlavském tunelu, kde jsou radary již přes rok.

„Skutečně se to osvědčilo. Řidiči tam jezdili rychlostí i přes 100 kilometrů v hodině, přestože je povolená šedesátka. Počet přestupků se výrazně snížil. Před rokem jsme tam měli měsíčně 80 přestupků, teď jich bylo 40. Podobné to je i na úsekovém měření na dálnici. I tam jsou čísla nižší,“ dodal Vymazal.

Jeho slova již v minulosti potvrdila policejní mluvčí Dana Čírtková. „Doprava v tunelu se určitě zklidnila. Provoz a průjezdy jsou nyní mnohem bezpečnější,“ uvedla.

Neukáznění řidiči v jihlavském tunelu přispěli městské kase na pokutách částkou téměř 17 milionů korun.

Bude nutné položit 230 metrů kabelů

Pokud zastupitelé investici schválí, začne se na Hosově co nejdříve pracovat. „Jsou tam nutné stavební úpravy včetně dovedení elektřiny. Pokud půjde vše podle harmonogramu, měřit by se mohlo začít od 1. října,“ podotkl Vymazal.

Veškeré práce mají vyjít přibližně na 1,7 milionu korun. „V této částce jsou započítány nákladné práce spojené s elektrifikací místa. Pokládat se bude do země 230 metrů kabelů. Počítá se i s instalací veřejného osvětlení,“ upozornil tiskový mluvčí radnice Radovan Daněk.

Kde by dál mohlo být úsekové měření rychlosti Silnice Jihlava - Smrčná (U Lyžaře)

Městská komunikace Henčov

Městská komunikace Sokolovská (5. května - Slavíčkova)

Silnice II/602 u Hosova ----------------------------------

Už se měří na silnici I/38 v Jihlavském tunelu a na dálnici D1 ve vysočinské části. Lidé požadují radary i na Rantířovské ulici v Jihlavě.

Mimo Jihlavu se na vysočině měří na dvou místech v Chotěboři a od podzimu se začne i v Krátké Vsi na Havlíčkobrodsku. Zdroj: Policie ČR a jihlavský magistrát ----------------------------------

Samotné úsekové měření tak drahé nebude. „Využijeme k tomu kamery z původního měření na dálnici. Těchto kamer bylo původně na D1 osm. V tunelu jsou z toho nainstalované čtyři kamery. Zbývající čtyři kamery máme stále ve skladu a využijí se právě na Hosově. Pouze se k nim doplní noční vidění,“ dodal Radovan Daněk.

Vytipováním konkrétních míst vhodných pro úsekové měření rychlosti se zabývá policie ve spolupráci s městskými strážníky a magistrátem. Před časem vznikl jejich seznam pro krajské město. Počet vytipovaných míst ovšem není uzavřený a lze jej průběžně upravovat a doplňovat.

Kromě tunelu, kde se již měří, patří k těmto místům například silnice třetí třídy v lokalitě U Lyžaře. Na seznamu je i část silnice na Sokolovské od křižovatky ulice 5. května po Slavíčkovu. Právě tam si řidiči často pletou silnici se závodní dráhou a loni tam byla i smrtelná nehoda na přechodu. A vytipován byl samozřejmě i již zmiňovaný úsek na Hosovském kopci.

„Na magistrátu máme rovněž požadavek od obyvatel, aby se úsekové měření rychlosti dalo na Rantířovskou ulici. Tam to ale budeme řešit pravděpodobně zatím jenom radarem, který ukazuje průběžnou rychlost jedoucího vozidlo,“ poznamenal Jaroslav Vymazal.

Vedle Jihlavského tunelu a modernizovaných úseků dálnice D1 si před úsekovým měřením rychlosti musí dát řidiči na Vysočinq pozor na silnici druhé třídy číslo 345 na vjezdu do Chotěboře od Ždírce nad Doubravou a v chotěbořské místní části Bílek. Od podzimu by se mělo měřit i na průjezdu Krátkou Vsí na Havlíčkobrodsku na silnici I/34.