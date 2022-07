Dolů, nahoru, nad zem. Pumptrackové dráhy na Vysočině rychle přibývají

Po Jihlavě, Havlíčkově Brodu, Lukách nad Jihlavou a Novém Městě na Moravě přibudou další tři taková sportoviště. Krajští zastupitelé jejich vznik podpořili finančně z dotačního programu.

Příspěvek na vybudování pumptrackového okruhu získali v Pacově, Polné a Moravských Budějovicích. Zájem o vybudování takovéto dráhy mají i další obce a města. Nově o tom vážně uvažuje například vedení pelhřimovské radnice.

U rybníka Peklo

Polná dostane na stavbu dráhy s celkovou plochou 1 400 metrů čtverečních od kraje půl druhého milionu korun. Stejnou sumu je do toho ochotné vložit samo město.

„V tuto chvíli probíhá projektová dokumentace. Následovat bude výběrové řízení na zhotovitele. Pokud vše půjde dobře, v příštím roce by se pumptracková dráha v areálu u rybníka Peklo mohla začít stavět. Předpokládám, že ve stejném roce by byla i dokončena,“ uvedl místostarosta Polné Luboš Kousal.

Podle něj ideálně doplní areál volného času u rybníka Peklo, který nechává město v posledních letech rozšiřovat. „Je tam spousta herních prvků pro děti. Jsou tam hopsa koule, trampolíny. Pozorujeme, že je o místo velký zájem i u obyvatel z okolních obcí, protože areál není zpoplatněný a je volně přístupný,“ dodává místostarosta.

Pumptracková dráha by měla stát v sousedství pozemku, který by Polná chtěla někdy v budoucnu využít pro vybudování koupaliště. „V případě, že by vznikalo koupaliště, pumptracková dráha by do něj nezasáhla,“ upozornil.

V Pacově plánují pumptrackovými drahami oživit areál Základní školy Za Branou. Na tuto akci město získalo dotaci z Fondu Vysočiny ve výši 1,12 milionu korun. Předpokládané celkové náklady projektu jsou podle starosty Tomáše Kocoura ve výši 2,25 milionu korun.

Plánovaná dráha by měla mít asfaltový povrch a tvořena bude jednak jednoduchým okruhem vhodným i pro nejmenší děti, ale bude tam i část pro středně pokročilé cyklisty. Nemá chybět ani dráha upevňující cyklistické dovednosti, kde bude možné prostřednictvím lávek a chodníčků trénovat rovnováhu. Areál má podle starosty doplnit venkovní workoutové hřiště a kryté sezení s možností parkování kol. Návštěvníkům má být volně přístupný.

Místo starého skateparku

Stejnou dráhu začnou letos stavět také v Moravských Budějovicích. Bude stát ve sportovním areálu v sousedství koupaliště a nahradí již nevyhovující skatepark.

„Ten byl doslova v dezolátním stavu. Nechali jsme ho proto zbourat a chtěli postavit nový. Pak ale přišla parta zastupitelů s tím, že tam zkusíme vybudovat pumptrack. Zažádali jsme o dotaci a vyšlo to,“ líčí starosta Moravských Budějovic Vlastimil Bařinka.

V květnu se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele. Vítězem se stala společnost Dirty Parks s nabídkovou cenou ve výši 1,69 milionu korun bez DPH.

Anketa v Pelhřimově

Nově o vybudování pumptrackové dráhy uvažují také šéfové pelhřimovské radnice. Nechali vytvořit pro veřejnost hlasovací formulář, ve kterém se mohou obyvatelé až do 20. srpna vyjadřovat, zda by takovéto sportoviště ve městě chtěli.

Na sociálních sítích pelhřimovské radnice lidé tento nápad vítají. „Všechno, co vytáhne mladé ven, mi přijde jako dobrá investice,“ pochvaluje nápad například Míra Matějka. „Určitě ano. V okolí Pelhřimova je silná základna cyklistů,“ přidal pochvalné stanovisko Jiří Pádivý.

Podle pelhřimovské radnice se lidé v anketě vyjadřují zatím především pro vybudování dráhy. „Skutečně se jeví, že lidé mají o tento druh sportoviště zájem. Pro je přibližně 80 procent hlasujících, ale anketa ještě není u konce,“ potvrzuje Andrea Unterfrancová z radnice. Vedení města nyní pracuje na hledání vhodných lokalit pro tuto dráhu. Zatím jsou vytipovaná tři místa, ale přibudou k nim zřejmě i další.

„Pokud se Pelhřimov rozhodne dráhu postavit, ke konkrétním lokalitám se bude moci vyjádřit i veřejnost, a to prostřednictvím další ankety,“ dodala.

Okruh pumptrackové dráhy je zpravidla tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat a zvyšovat rychlost. Princip pumptracku spočívá v tom, že kolo je poháněno setrvačností. Jezdec mu v tom pomáhá pohybem těla a střídavým tlakem na přední a zadní kolo, takzvaným „pumpováním“.

Dráhu využívají cyklisté na vhodných kolech, včetně dětí. Oblíbená je také u koloběžkářů, ale vydávají se na ni i jezdci na longboardech či bruslích. Věkově je neomezená a vyřádí se na ní i malé děti třeba na odrážedlech.