Za odvetným pučem v Meziříčí stojí pozemky bývalého Svitu, chce je Lidl

Bývalou garnituru viní nový starosta Alexandros Kaminaras (Společně VM) z neodbornosti - například při zadávání stavebních zakázek. „Zhotovitelé se někdy vybírali na základě nejnižší ceny, což není nejlepší cesta, jak získat kvalitu,“ řekl Kaminaras.



Na jednání zastupitelstva 25. února jedním z navržených bodů k projednání byla i žádost společnosti Lidl o spolupráci s městem. Ta se chce na bývalých pozemcích Svitu usadit a otevřít zde supermarket. Postoj k tomuto záměru však meziříčské zastupitele ostře rozdělil na dvě fronty.

K projednání žádosti Lidlu už v úterý nedošlo, protože zastupitelé předtím sesadili stávající vedení města v čele se starostou Josefem Komínkem (ČSSD) a místostarostkou Jiřinou Jurdovou (Meziříčské fórum). Následně zvolili novou radu města a kromě zmíněného starosty Kaminarase také místostarostu Františka Smažila (ANO).

Nové vedení vzápětí jednání této schůze zastupitelstva ukončilo. Na projednání nabídky Lidlu tak už nedošlo. Téma se však zřejmě brzy obloukem vrátí zpět.

Barbarství a fraška, ale i údajná neformální dohoda s investorem

Rozvojem městského jádra se měla při zastupitelstvu zabývat pracovní skupina, která měla i nastiňovat jednání se společností Lidl. Kaminaras tvrdí, že minulé vedení města se zástupci Lidlu jednalo i separátně mimo jednání této pracovní skupiny.

„Bylo zjištěno, že nějaká jednání probíhají paralelně s jednáními té pracovní skupiny, což není úplně korektní. Protože jsme měli impulzy, že nějaká neformální dohoda mezi Lidlem a bývalým vedením už existuje, byl to pro nás signál, abychom zasáhli, a proto došlo mimo jiné ke změně ve vedení,“ pověděl Kaminaras.

Že kritickým bodem byly právě námluvy Lidlu, potvrdil i bývalý starosta Josef Komínek, který označil způsob, jakým byl on a jeho kolegové zbaven funkce, za „barbarství“ a „frašku“.

„Ti lidé, co sedí vzadu (v sále jednání zastupitelstva - pozn. red.) chtějí vědět taky něco o Lidlu,“ řekl Josef Komínek poté, co byl zbaven křesla starosty.



Zájem Lidlu trvá, firma nabízí účast i na stavbě nového mostu

Společnost Lidl sdělila MF DNES, že její zájem o otevření supermarketu ve Velkém Meziříčí trvá i po úterku.

„V souvislosti s naším záměrem vybudovat ve Velkém Meziříčí novou prodejnu mělo být na úterním jednání zastupitelstva města probíráno zlepšení dopravní situace v okolí plánované prodejny. Výsledky zastupitelstva nic nemění na našem záměru. Nadále věříme v konstruktivní dohodu,“ uvedla mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Nabídnuté řešení mělo zahrnovat podle ní nejen stavbu nové komunikace, ale také stavbu mostu. „Jedná se o investice, na jejichž financování se bude společnost Lidl významně podílet,“ vyjádřila se Holá.

Nové vedení města podle Kaminarase bude ochotno i dál s Lidlem jednat, ale pouze „jako s kýmkoli jiným“. „Neodmítáme a priori Lidl ve Velkém Meziříčí, ale ne v té podobě, jak byl prezentován,“ řekl nový starosta Kaminaras.

Starostovi by se u řeky líbil park, sportoviště či parkovací dům

Možné využití brownfieldu po Svitu by měla podle nového starosty určit územní studie.

„To území by mohlo být využito například pro rekreaci, na kultivované plochy pro volnočasové aktivity, lavičky pro posezení ve stínu zeleně. Mohly by tam být umístěny třeba také parkovací domy, které by umožnily docílit, aby meziříčské náměstí nebylo jako nyní jenom jedním velkým parkovištěm, které se navečer a o víkendech mění v opuštěné místo duchů,“ pravil Kaminaras.

Také Lidl by podle něj v dotčené zóně mohl být zastoupen prodejnou, ale jednou z řady jiných a takovou, která by velikostně odpovídala například už stávajícím prodejnám na náměstí.

Další jednání zastupitelstva už pod taktovkou nového vedení města by se mělo uskutečnit 17. března.

Náhlá obměna vedení města se opakovala po třech letech

Úterní výměnou rady města došlo k pomyslné odvetě za „puč“, který se v Meziříčí odehrál před třemi lety. Po komunálních volbách v roce 2014 měla koalice patnáct zastupitelů z celkových třiadvaceti. Jenže pět koaličních členů tehdy přešlo postupem času k opozici.

Jedním z důvodů byly hádky kolem přípravy rekonstrukce Náměstí nebo reorganizace městského zpravodaje Velkomeziříčsko. Opozice tak získala většinovou sílu třinácti hlasů a stala se neoficiální „koalicí“.

Následně se v tichosti domluvila a v roce 2017 odvolala pět členů rady, načež rezignoval i tehdejší starosta Radovan Necid (TPM). Přitom ten jako jediný z původní rady měl v novém vedení společně s Josefem Komínkem zůstat.