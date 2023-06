Sportovci u Vysočina Areny čelí útokům dravce, káně na ně dělá nálety

Na netypické chování dravce, jenž nalétává na lidi, upozornila ochranáře již zhruba před měsícem jedna běžkyně, která si zvolila růžovou trasu.

Její případ ale nebyl nakonec ojedinělý, postupně se přihlásili další jednotlivci, již opeřeného agresora spatřili, nebo s ním dokonce měli konkrétní zkušenost. Většina ataků se odehrála v severovýchodní části lesa, východně od Vlachovic, nedaleko rozcestníku Pod Ochozou.

Jak se ale ukázalo, ptačí útočník úřaduje občas i jinde. „Běžím tak jedenáctý kilometr lesem. A najednou rána do týla hlavy jak prase. Zvednu hlavu a nějaký dravec letí ode mě pryč. S mojí kšiltovkou!“ popsal na Facebooku běžec Tomáš Mrázek jeden z útoků, který se odehrál západně od Vlachovic.

Podle jeho dalšího líčení na něj navíc káně urputně nalétávalo dál, takže se běžec musel při ústupu ukrývat za strom nebo kolem sebe mávat klackem.

Dravec mohl být v lidské péči, lidí se nebojí

Že chování dravého ptáka není rozhodně běžné, uznávají také ochranáři. Ti minulý týden vyvěsili na sociálních sítích i upozornění pro veřejnost, aby se zmíněné lokalitě teď raději vyhnula.

„Je to skutečně velmi neobvyklé, standardně se dravci takto určitě nechovají. Pokud dravec nalétává na lidi, zpravidla to bývá způsobeno tím, že byl v mládí odchovaný člověkem. Takoví ptáci pak často nemají před lidmi respekt, jsou krotcí,“ uvedl za Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky Václav Hlaváč, ředitel Správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Jeho kolega, který bydlí v Novém Městě na Moravě, podle jeho slov prověřoval, zda opeřený útočník nemá takzvaná poutka nebo jiné známky toho, že by ulétl ze zajetí. A ačkoliv se mu s kánětem také povedlo setkat, žádné takové stopy nezaznamenal.

Podle ochranářů nejde o letošní mládě, nýbrž o dospělého ptáka. „Mohlo se tak stát, že byl v lidské péči například loni a poté byl vypuštěn nebo uletěl. A to, že prožil část života s lidmi, je tak nyní nejpravděpodobnější vysvětlení jeho současného chování,“ konstatoval Hlaváč.

Lepší je klidná chůze, nikoliv útěk

Dodal, že v současné době nezbývá nic jiného než čekat, jak se situace vyvine.

„Je možné, že je to pták aktuálně hnízdící. Takže pokud má k dané lokalitě vazbu, může být jeho chování formou bránění hnízdiště. Předpokládáme tedy, že až budou mláďata vyvedena, což by mělo být zhruba v tomto období, jeho projevy se zklidní a lokalitu případně i zcela opustí,“ řekl Hlaváč s tím, že s jistotou ale nelze chování káněte odhadnout.

Ochranáři doporučují se zmíněné oblasti na nějaký čas vyhnout. Pokud přece jenom dojde k náletu, je lepší zvolit spíše rozvážnou volnou chůzi než zběsilý útěk, případně se ukrýt za strom, chránit si hlavu.

„Nemyslím si ale, že by dravci šlo o přímý útok. Spíše se snaží nalétnout do těsné blízkosti člověka,“ dodal Hlaváč.

Čáp tluče do skla a přistává na balkoně

Ve Velké Losenici na Žďársku pro změnu působí rozruch čápi hnízdící na komíně bývalého lihovaru v sousedství obecního úřadu. Samec začal během hnízdění „terorizovat“ okolí.

„Máme na úřadě prosklenou kancelář až po zem, chodí často kolem oken. Tam, kde vidí svůj obraz, tluče zobákem do skla. Je schopný přistát lidem i na malém dvoře, nebo dokonce na balkoně, nebojí se. Už také dosedl na auto a mlátil do panoramatické střechy,“ popisuje starosta Radek Pátek. „Kde vidí svého ‚soka‘, tam zkrátka tluče do skla.“

Na úřadě vyřešili situaci tak, že skla zaslepili rákosovou rohoží nebo papírem. „Nic estetického to není, někteří se ptají, zda malujeme. Když jsme tu měli svatbu, dali jsme tam alespoň bílý krepák,“ říká Radek Pátek. Žádné škody na majetku zatím hlášené nemá.

„Někteří tatínci ale čápa odhánějí s tím, že už další děti nechtějí,“ vtipkuje. Loseničtí čápi letos vyvedli tři mláďata a ornitologové už je s pomocí hasičské plošiny okroužkovali. „Až začnou být samostatnější a vylétnou, snad nám dá samec pokoj a bude klidnější,“ doufá starosta.