Žďárská lokalita Jamská II se plní jen zvolna, stavět začala první firma

Klid je však podle vedení města pouze zdánlivý – s řadou firem vede totiž radnice jednání a některé společnosti již pokročily a vyřizují si potřebnou dokumentaci pro budování svých sídel, dílen či hal.

„V průmyslové zóně Jamská II sice zatím žádná firma postaveno nemá, se třemi firmami ale máme uzavřenou smlouvu o budoucí kupní smlouvě, a tyto firmy si už vyřizují stavební povolení,“ upřesnil žďárský starosta Martin Mrkos.

Zřejmě jako jeden z prvních podniků zabydlí průmyslovou zónu mezi ulicemi Novoměstská a Jamská strojírenská firma Hennlich. Ta má stavební povolení úspěšně vyřízeno, a nedávno již dokonce zahájila na okraji Žďáru výstavbu nového průmyslového areálu za zhruba 80 milionů korun.

Areál bude sloužit jako sídlo divize CEMA-TECH, která ze Žďáru nad Sázavou už téměř třicet let dodává firmám systémy centrálního mazání a mazací techniku. Aktuálně tato pobočka sídlí v objektu žďárského Domu kultury v Dolní ulici.

Po dokončení stavby by se však měla divize již zcela přesunout do svého nového působiště. „Pro firmu Hennlich jde po Litoměřicích a Opavě o již třetí vlastní průmyslový areál v České republice,“ upřesnil mluvčí společnosti Martin Jonáš. Doplnil, že výstavbu nové budovy zajistí společnost PKS Stavby, a to podle projektu kanceláře Pelikán.

„Díky nové budově se skladem a dílnou budeme moci zákazníkům, kterým dodáváme centrální mazací systémy, poskytovat ještě lepší servis než dosud. Areál je navržen tak, aby přinášel komfort zaměstnancům i návštěvníkům. Jeho součástí jsou také zelené technologie, jako je fotovoltaika a tepelné čerpadlo,“ shrnul Pavel Šumera, jednatel firmy Hennlich.

Možné rozšíření

Výstavba nových podnikových prostor odstartovala v polovině srpna, přičemž hrubá stavba má být hotova do konce letošního roku. Celkově by pak měl být areál dokončen za rok. Budova je v první etapě navržena pro 25 až 35 zaměstnanců. „Součástí areálu budou kanceláře, jednací místnost, sklad, dílna a showroom. Protože je stavba navržena modulárně, je možné ji do budoucna ještě rozšířit,“ vysvětil Šumera.

Průmyslová zóna ve Žďáře Dvacetihektarovou průmyslovou zónu Jamská I vybudovalo město v letech 2003 až 2007, přičemž k jejímu plnému obsazení došlo v roce 2018. Aby Žďár mohl nabídnout firmám nové pozemky, přistoupil k přípravě Jamské II. Stavební práce a příprava pozemků – hlavně vybudování komunikací a inženýrských sítí, trvala od konce roku 2019 do listopadu 2020. Prodej míst začal zkraje roku 2021. Pokud by se nová lokalita zaplnila, má město možnost jejího rozšíření, případně se počítá s využitím okolí ulice Jihlavská.

S možným rozrůstáním ve druhé a třetí etapě se počítá i přímo v architektonickém návrhu; vše v závislosti na dalším rozvoji odštěpného závodu. A ačkoliv nové působiště divize pokryje teď společnost svými vlastními zaměstnanci, do budoucna – například právě v případě zmíněného rozšíření, nevylučuje ani vznik nových pracovních míst.

Z dalších firem, které mají o výstavbu v průmyslové lokalitě Jamská II zájem, a žďárská radnice s nimi má už uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí, připomněl starosta ještě například společnost WSTEC, která se zabývá CNC obráběním a průmyslovou automatizací. Dále se jedná o žďárskou firmu Vylen, což je výrobce a zpracovatel stejnojmenného pěnového materiálu. „V jednání jsou samozřejmě ještě další společnosti, jejich jména ale bohužel v tuto chvíli z ‚diplomatických‘ důvodů uvádět nemohu,“ konstatoval Mrkos.

Nějaké volné pozemky v přibližně desetihektarové lokalitě Jamská II jsou však podle něj stále k dispozici, případní zájemci se tedy mohou nadále hlásit. Cena za jeden metr čtvereční činila po spuštění prodeje 1100 korun bez DPH. Na základě nově zpracovaného znaleckého posudku byla ovšem nyní navýšena na 1370 korun za metr.

Podniky, jež by se chtěly na periferii Žďáru usídlit, musejí rovněž počítat s řadou pravidel a podmínek, které město pro výstavbu nastavilo. I proto museli být v minulosti někteří uchazeči odmítnuti – když parametry nesplnili.

„Průmyslovou zónu zaměřujeme na podnikání a byznys, na malé a střední podniky s vyšší přidanou hodnotou práce. To mimo jiné znamená, že firmy mají svůj vlastní vývoj, výzkum, zaměstnávají kvalifikované pracovníky se střední a vysokou školou, mnohdy ve specializovaných oborech,“ objasnil již dříve Mrkos. Díky tomuto „sítu“ se do oblasti nedostanou například nejrůznější logistické parky, obchodní jednotky, montovny nebo třeba velkosklady.

Ekologické hledisko

Požadavky má město i co se týče takzvané „modrozelené infrastruktury“. Stanoven je kromě jiného poměr zeleně na pozemku i přímo na konstrukci budov, preferovány jsou rovněž povrchy s vyšší propustností vody nebo osvětlení, které produkuje co nejméně světelného smogu.

A zeleným technologiím je nakloněna právě i firma Hennlich. V plánu má vznik fotovoltaické elektrárny nebo vytápění a chlazení pomocí tepelného čerpadla.

„Budova bude mít také zelenou střechu a části fasády porostlé zelení. Stejně jako například v areálu v Litoměřicích se počítá s tím, že část dešťové vody se bude jímat do podzemní retenční nádrže, odkud se bude využívat na zalévání, ale i jako technická voda v budově,“ doplnil Jonáš.