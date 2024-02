Firma se připravuje na generační obměnu, nové lidi si chce vychovat už ve škole

Elektroenergetika a s ní související učební i maturitní obory zažívají v posledních letech rozkvět. Svědčí o tom pravidelný převis uchazečů, kteří se do těchto studijních oborů hlásí. Zájem na výchově mladých specialistů a potenciálně i svých budoucích zaměstnanců mají však i velké firmy, které v tomto odvětví podnikají.

A některé obory vznikají právě s přímou podporou konkrétních firem. Ty zajišťují studentům odborné stáže, praxe, přednášky nebo i prospěchová stipendia.

Například na třebíčské Střední průmyslové škole takto už několik let funguje obor energetika, který vznikl ve spolupráci s firmou ČEZ. Od září na této škole vznikne další studijní zaměření na tuto oblast. Jedním je vznik maturitního oboru mechanik-elektrotechnik. A také učební obor elektrikář pro silnoproud. Ten vzniká ve spolupráci s firmou EG. D, která zabezpečuje distribuci elektrické energie na jihu země.

Jedním z důvodů spolupráce je to, že se chce firma připravit na generační obměnu svých zaměstnanců.

„V následujících pěti letech dosáhne věku odchodu do penze přes 200 provozních pracovníků, což je zhruba jedna třetina aktuálního počtu, a my už teď musíme vědět, že je dokážeme nahradit, pokud se rozhodnou do penze odejít,“ vysvětluje Pavel Čada, místopředseda představenstva EG. D.

Už to není jen šroubovák a kleště

To, že je o obor zájem, si firma otestovala v Sokolnicích u Brna, kde loni pilotně jednu třídu tohoto oboru otevřela. Od nového školního roku se otevře na školách v Třebíči a v Hluboké nad Vltavou. „Potřebujeme totiž mít odborníky po celém našem území, kde působíme,“ poznamenal Pavel Čada.

Jak také řekl, žáky čeká velice zajímavé studium. „Energetika už není jenom práce se šroubovákem a kleštěmi. Pracuje se s moderními technologiemi, termovizemi nebo drony,“ dodal.

Firma EG. D ve spolupráci se školou poskytne studentům po celou dobu studia odborné vybavení, pomůcky, naučná videa a nabídne jim prospěchové stipendium až tři tisíce korun měsíčně, každoroční praxe a možnost letních brigád ve společnosti.

Podle ředitelky školy Petry Hrbáčkové je spolupráce s externími firmami pro školu nezbytná v tom, aby si žáci upevnili své znalosti přímo v praxi. „Kromě praxí budou mít zaměstnanci firmy EG. D pro naše žáky také odborné přednášky,“ poznamenala ředitelka.

Učni budou mít možnost si v rámci studia rozšířit svou kvalifikaci díky absolvování speciálních zkoušek a kurzů. Absolvují i řadu seminářů, workshopů a exkurzí na místa, kam by se jinak nedostali.

Jak ředitelka třebíčské průmyslovky řekla, o elektrotechnické obory je dlouhodobě velký zájem. „Elektrotechnika a informační technologie u nás mezi uchazeči o studium jednoznačně vedou. Zájem je obrovský a stejně tak vysoký je i převis uchazečů,“ dodala s tím, že podobný zájem očekává i při letošním přijímacím řízení.