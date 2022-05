Kavky obsadily sídliště, ochránci přírody prosí obyvatele o toleranci

Kavka obecná Kavka je všežravý krkavcovitý pták. Samec i samice jsou černošedě zbarveni. Kavky žijí po většinu roku pospolitě; v koloniích i hnízdí.

Kvůli úbytku přirozených hnízdních možností žije téměř výhradně v blízkosti člověka. Hnízda staví v dutinách v podstřeší či komínech domů.

Do 70. let minulého století byla populace kavky v tuzemsku stabilní, od té doby její počet klesá. Krom úbytku míst pro hnízdění je na vině i chemizace zemědělství.

Vyskytuje se od subarktického Finska přes Středozemí až do Afriky.

V Česku žije kavka obecná středoevropská. Většina tuzemských kavek nikam netáhne a zůstávají věrny svému městu, maximálně zamíří do sousední kolonie.

Patří mezi silně ohrožené druhy.