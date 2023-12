Přibyslav si 600 let od úmrtí Žižky připomene každý měsíc. Slavit však nebude

„Přibyslav nemá proč Jana Žižku oslavovat. Ale je to v české historii tak významná postava, že stojí za to si ji alespoň připomenout. Propojuje civilní sektor s vojskem. Jeho jméno chceme dostat do širokého povědomí,“ vysvětlil přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).

Připomenutí Jana Žižky chystá v příštím roce celá řada obcí i institucí. Namátkou to bude ministerstvo kultury, Československá církev husitská nebo sídla Trocnov, Borovany či Tábor. Po svém na husitského vojevůdce vzpomene i Přibyslav. A v jejím podání nepůjde o nic malého. Na každý měsíc od ledna do října připravuje minimálně jednu akci.

V srpnu by měl dorazit i prezident Petr Pavel

To nejzásadnější se má odehrát ve druhé polovině letních prázdnin. Na 17. srpna město připravuje středověký den. „Jeho hlavní součástí bude historický jarmark s průvodem a velká středověká bitva na louce pod zámkem,“ informovala Zdeňka Valnerová, vedoucí Kulturních zařízení města Přibyslav, jež se na organizaci podílejí.

Středověký den bere Přibyslav jako svůj stěžejní příspěvek k oslavám. I proto by právě 17. srpna chtělo město přivítat prezidenta Petra Pavla. Už ho také oficiálně pozvalo.

„Posledním a dosud jediným českým prezidentem u nás byl Václav Havel. Přijel v roce 1994 rovněž na připomenutí úmrtí Jana Žižky. Petra Pavla zveme i z toho důvodu, že má díky svým předchozím působením k vojsku a armádě velmi blízko,“ konstatoval Kamarád.

Zdá se, že prezidentská kancelář na pozvání odpověděla kladně. Alespoň to by mohla naznačovat další Kamarádova slova: „Dostali jsme předběžný příslib. Detaily návštěvy by se měly doladit v květnu.“

Vedle prezidentské kolony by do Přibyslavi v ten den měli dorazit i vojenští kaplani. I oni budou pozváni na zvláštní setkání.

Z Trocnova borci poběží ve dne v noci

Srpnová slavnost bude už několikátou akcí spojenou s Janem Žižkou v Přibyslavi v roce 2024. Sérii vzpomínek odstartuje lednové vydání zvláštního almanachu, do něhož přispěje i jeden z nejznámějších českých historiků Petr Čornej. V únoru přijede i na zvláštní besedu.

V březnu vyhlásí základní škola výsledky tematické výtvarné soutěže. Na duben město připravuje výstavy o husitských válkách i o vztahu Žižky a Přibyslavi. Na přelomu dubna a května odjedou na dobrodružnou výpravu do Trocnova se stanováním dětí ze základní školy.

Koncem května se uskuteční štafetový běh, který propojí Trocnov s Přibyslaví, tedy místa Žižkova narození a úmrtí. Nejvhodnější trať běhu se ještě hledá, bude však dlouhá mezi 162 a 174 kilometry.

„Jednotlivé úseky by měly mít od pěti do dvaceti kilometrů s tím, že na úsecích startu a cíle by se běželo hromadně. Účastníci poběží po turistických stezkách i přes noc, máme to rozpočítáno na zhruba dvacet hodin. Husité byli tvrdí hoši, ale i my máme tvrdé a skvělé běžce,“ pousmál se Martin Kamarád.

Na září Přibyslav chystá na Jana Žižku zaměřený literárně-dramatický večer s loutnou a recitací. A počátkem října se pod patronací skautů uskuteční pochod k Žižkově mohyle. „Už to nebude nic velkého. Vyvrcholení vzpomínkových akcí připravuje na říjen hlavně Československá církev husitská v Betlémské kapli,“ podotkl přibyslavský starosta.

Speciální upomínkové předměty včetně mince

Vedle těchto konkrétních akcí by se mohli zájemci těšit i na celoroční projekty. „Nakoupili jsme a nechali vyrobit celou řadu upomínkových předmětů, které budeme v roce 2024 v informačním centru prodávat. K dispozici bude i k výročí vyražená stříbrná pamětní mince,“ dodala Valnerová.

Město chce do akcí spojených s připomenutím Jana Žižky investovat zhruba 1,2 milionu korun. Část peněz se pokusí ve formě dotací získat i od státu či Kraje Vysočina.

Čtyřtisícovou Přibyslav tak čeká velice perný rok. „Vedle akcí spojených s Janem Žižkou se uskuteční i ty tradiční, které pořádáme každoročně. I v příštím roce se tak lidé mohou těšit na pouť, městské slavnosti i třeba Mlékárenský den,“ poznamenal místostarosta Michael Omes.