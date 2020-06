Jako by měl kapřík na obálce knihy roušku, připadá zkoušenému autorovi

Obživou Jana Opatřila jsou totiž především besedy, přednášky a autorská čtení ve školách a knihovnách. Tomu však bylo ze dne na den konec.



„Pamatuji si na to velice živě. Zrovna jsem se chystal na jednu ze svých prvních březnových besed v Tachově, když mi volali, ať nejezdím, že jsou zavřené školy a všechny akce se ruší,“ líčí autor.

Jan Opatřil Třiatřicetiletý spisovatel je autorem dětských knih o Kapříku Metlíkovi a hororových povídek pro starší čtenáře, jež píše pod pseudonymem Dan Angus.

Knížky si i sám ilustruje.

Pochází ze Žďáru nad Sázavou, nyní žije v Jimramově.

Je sportovním rybářem, vystudoval fakultu rybářství a ochrany vod v Českých Budějovicích.

Pořádá autorská čtení a besedy. Má webové stránky a e-shop janopatril.cz.

Setkání se svými čtenáři mívá naplánována hlavně na podzim a na jaro. A letošní březen, duben a květen měl být v tomto ohledu opravdu nabitý.

„V plánu bylo přes šest desítek různých akcí. Kvůli koronaviru jsem byl ale najednou bez půlročního výdělku. Paradoxem navíc je, že jsem během ledna a února byl zavřený doma a maloval obrázky do chystané knihy. Byl jsem tak v dokonalé karanténě, ačkoli jsem ještě nemusel,“ popisuje Jan Opatřil.

V březnu se tedy ocitl před rozhodnutím, zda je reálné a smysluplné svoji poslední knihu - s příznačným názvem Kapřík Metlík a naděje - za této situace vůbec vydávat.

„Mnoho lidí mě od toho zrazovalo. Ale chystal jsem ji pět let a nechtěl jsem to vzdát v cílové rovince. Sedl jsem si, udělal nějaké propočty a zjistil, že pokud se maximálně uskrovním, tak se mi to snad podaří zvládnout,“ přibližuje původem žďárský autor, který se loni vydal z úspor i kvůli stěhování do domu v Jimramově.

Jsi rybář, nikdy neumřeš hlady, říkal mu děda

Snížil tedy původně plánovaný náklad na dva a půl tisíce výtisků, s grafiky bojoval o každou korunu. Čekala jej také poněkud jednostranná strava, jíž dominovaly suché rohlíky.

„Máslo a salám byly luxus. Začal jsem také chodit na ryby. A poprvé jsem je lovil, abych měl co na talíř,“ vypráví Jan Opatřil.

Vzpomínal prý při tom často na svého dědu, který říkával: „Jsi rybář, nikdy neumřeš hlady.“ V té době to mladému muži přišlo vtipné a vůbec netušil, že na dědova slova jednou dojde.

Kniha nakonec vyšla. Velkou pomocí pro něj byla i podpora čtenářů, kteří zareagovali na jeho výzvu na Facebooku a knížku si předobjednali a zaplatili ji předem.

Když se dnes Jan Opatřil na publikaci podívá, má pocit, jako by měl kapřík Metlík na obálce přes tlamku roušku.

„Ta knížka mi bude celou tu situaci s koronavirem navždy připomínat. Ale jsem rád, že jsem před vydáním necouvl a šel do nejistoty. Kapřík Metlík je má srdeční záležitost a asi bych byl schopen mu obětovat úplně všechno,“ říká autor.

„Teď už zbývá jenom věřit, že se knížka čtenářům bude líbit a že se život zase vrátí k normálu. Školy a knihovny snad začnou fungovat a já tak budu moci na podzim opět vyrazit na besedy mezi své čtenáře. Setkání s nimi je pro mě cennou zpětnou vazbou a také velkou odměnou za moji práci,“ komentuje.

Rybí příběh je plný napětí a vtipných situací

Kapřík Metlík a naděje je pátým dílem z „metlíkovské“ série. Od vydání posledního dílu uplynulo pět let, během nichž na textu jimramovský spisovatel pracoval a opakovaně se k ději vracel, než byl s výslednou podobou spokojen.

„Každá věta i každý obrázek je doslova vymazlený,“ říká.

Příběh je plný napětí i vtipných situací. Doplňují ho barevné ilustrace, které autor maloval akvarelem. Malí čtenáři se na stránkách knihy opět setkají se svými oblíbenými rybími hrdiny a poznají i některé další.

Hlavní dějovou linkou je hledání Metlíkových rodičů. „A mohu prozradit, že ani pátý díl nebude poslední, v plánu mám ještě šestý a sedmý, závěrečný,“ dodal Opatřil s tím, že nová publikace by se měla v těchto dnech postupně objevovat na pultech knihkupectví a v knihovnách.

Knihu, stejně jako předešlé díly, nebo verzi Metlíka pro nejmenší čtenáře, která vyšla mimo ucelenou sérii, lze za 349 korun objednávat i na jeho e-shopu.