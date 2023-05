Pavla potěšilo vřelé přijetí v Jemnici, slíbil řešení nedostatku lékařů v kraji

„Byla to mimořádně příjemná návštěva. Nejen proto, že je Vysočina krásná, ale jsou tu i příjemní lidé, které jsme potkávali na všech místech. Návštěva ve mě zanechala opravdu velice příznivý dojem. Odvážím si řadu konkrétních poznatků, které budeme ještě zpracovávat a projednávat s jednotlivými ministry a předsedou vlády,“ uvedl na závěrečném brífinku prezident Petr Pavel.

V této souvislosti zmínil nedostatek lékařů, pediatrů a zubařů i horší dostupnost specializovaných lékařských služeb. „Určitě to jsou věci, které budeme na úrovni exekutivní řešit,“ přislíbil.

Z bohatého programu dvoudenní návštěvy zvlášť vyzdvihl páteční přivítání v Jemnici. V tomto čtyřtisícovém městečku na jihozápadě Třebíčska se prezident sešel s vedením města a mikroregionu a spolu s občany se prošel centrem města.

K zámku s ním nakonec šly stovky lidí, možná i tisíce. Někteří si přinesli státní vlajky, mnozí měli v ruce mobily a žádali o společné fotografie. Další s prezidentem prohodili pár slov.

„Lidí jsou tu opravdu mraky. Ochranka má co dělat. Lidé chtějí po prezidentovi selfíčka a podpisy. Každému se snaží s úsměvem vyhovět, ale má to těžké,“ hlásil z místa reportér MF DNES. Velkou část příchozích tvořily děti, učitelé si s dětmi dali při výuce přestávku a přišli prezidenta přivítat.

Páteční program návštěvy 9:00 návštěva Jemnice, začátek bude před radnicí

návštěva Jemnice, začátek bude před radnicí 9:30 - ⁠10:15 procházka po Jemnici

procházka po Jemnici 11:10 - ⁠12:10 návštěva ZD Hrotovice

návštěva ZD Hrotovice 13:20 - ⁠14:10 návštěva Farmy Kožichovice

„Překvapilo mě, kolik lidí se tu sešlo a jaká tu je atmosféra. Doufám, že se do Jemnice budeme moci ještě někdy vrátit a strávit tu více času,“ komentoval Pavel.

Město připravilo pro prezidenta dar. „Můžete si domyslet, s čím je Jemnice spojena, na první dobrou,“ narážel jemnický starosta Pavel Nevrkla na tradiční výrobu čajů. „Určitě chceme pana prezidenta přivítat optimisticky a s úsměvem, nebudeme na něj valit problémy,“ dodal.

To se zjevně podařilo. Dav lidí prezidenta doprovodil až na zámek. Kvůli jejich množství Pavla do zámku dovedla ochranka postranním vchodem. Na to si pak někteří lidé čekající před zámkem stěžovali. Uvnitř se prezident setkal se starosty mikroregionu.

„Přijetí v Jemnici bylo mimořádně vstřícné,“ pochvaloval si Pavel.

Domluvte politikům, žádali Pavla zemědělci

Z Jemnice odjel do Hrotovic, kde se před polednem podíval do zemědělského družstva.

„Volba hrotovického družstva měla hned několik důvodů. Ideálně tady využívají odpadní teplo pro vytápění hned několika nejen svých objektů, vyhlášený je jejich odchov sumečků afrických. Družstvo navíc příkladně hospodaří s vodou a vlastní technologické know-how bioplynové stanice,“ zmínil hejtman Vítězslav Schrek.

Prezident si družstvo prošel a pohovořil se zaměstnanci. Ti se na něj snažili apelovat, aby domluvil politikům, kteří podle nich „házejí zemědělcům klacky pod nohy“.

Při příjezdu do družstva všechny přítomné překvapila velká kovová plastika lva naložená na přívěsu za autem. Už už se delegací začaly šířit úvahy, zda to není dar pro prezidenta. Nebyl, šlo jen o náhodu.

„Vezeme ho z Jindřichova Hradce do Starého Města do Kovozoo. Jeho výroba zabrala 300 hodin práce. Pokud by pan prezident přijel k nám na návštěvu, dostat by ho mohl,“ smál se řidič vozu Bronislav Janeček, který v Hrotovicích jen cestou na chvíli zastavil.

V samotném družstvu prezidenta uchvátilo komplexní pojetí zemědělství. „Byli jsme svědky něčeho, co lze nazvat cirkulární zemědělství,“ podotkl. Družstvo se zaměřuje nejen na živočišnou a rostlinnou výrobu, ale také produkují výrobky na export, zpracovávají bioodpad na energie a chovají sumečka afrického, kterého dodávají do škol a domovů pro seniory jako zdravou výživu.

Cestou se stihl podívat i do lesů postižených kůrovcem. S experty i místními politiky prodiskutoval, jaká poučení kůrovcová kalamita přinesla nejen co do vysazování nových stromků, ale také péče o stávající dřeviny a rovněž výchovu lesníků. „Největší problémy byly patrné u nejmenších vlastníků porostů,“ naznal Petr Pavel.

Mezi dary byly koláče, rajčata i kolekce čajů

Návštěvu kraje prezident zakončil na farmě v Kožichovicích. „Věnovali jsme se ekologii a zemědělství. Panuje takový názor, že buďto se dá dělat zemědělství ekologicky, ale v malém, nebo ve velkém, a v tom případě za použití hojného množství chemie. V obou dnešních případech jsme se přesvědčili, že to jde dělat i jinak,“ prohlásil Pavel.

Kraj Vysočina připravil pro prezidenta řadu drobností, kterými mu chtěl pobyt zpříjemnit. Speciální menu pro prezidentský pár připravili a naservírovali žáci jihlavské střední školy Kristýna Kratzmannová a Erik Mareš, kteří nedávno reprezentovali Česko na prestižní mezinárodní soutěži ve Francii.

„Další šikovní lidé nejen ze škol jsou autory rukodělných dárků, které jsme pro prezidentský pár připravili,“ doplnil hejtman Vítězslav Schrek.

Z Jemnice si Petr Pavel s manželkou odvezli kolekci čajů, z Kožichovic bedýnku rajčat, která na zdejší farmě pěstují.

Už ve čtvrtek v Jihlavě dostali od pekařství Lapek obrovský koláč. Pro velký úspěch upekli pekaři pro celou delegaci další tři kousky a rozdávali je dnes dopoledne v Jemnici. Místní a hlavně děti prezidenta spontánně obdarovávali různými drobnosti jako jsou obrázky a vzkazy. Mezi tím vším bylo dokonce i jedno plátno.

Dosud poslední prezidentskou návštěvou na Vysočině byla cesta Miloše Zemana v červnu 2019. V doprovodu tehdejšího hejtmana Jiřího Běhounka se zastavil v Humpolci, Vladislavi, Kadolci, Bystřici nad Pernštejnem a také ve firmě Fränkische v Okříškách.