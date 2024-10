Vítězný návrh na nové náměstí v Přibyslavi už mají, ve hře je ale i starší studie

Starosta Martin Kamarád (ODS) v žertu říká, že rozhodne los, nebo souboj.

Architektonickou soutěž Přibyslav pořádala ve druhé polovině loňského roku. Těsně před Vánoci znala vítěze. Nejlepší návrh ze třinácti, jež do soutěže dorazily, dle odborné poroty přednesl ateliér Gogolák + Grasse. Jenže čím více času od vyhlášení vítěze uplynulo, tím více se různí názory členů vedení města.

„Při uspořádání soutěže jsme si dali několik podmínek, které by úspěšné návrhy měly splnit. Postupně zjišťujeme, že ne vždy se to podařilo,“ vysvětluje Martin Kamarád. Část vedení města, včetně jeho samotného, se tak začíná vracet k původní studii, kterou má město už pět let a z níž původně chtělo vycházet.

Obě varianty se v mnohém liší. Největší rozpory jsou ve třech záležitostech. Ta zřejmě nejdůležitější se týká možnosti parkování na centrální ploše před radnicí. Návrh vzešlý z architektonické soutěže to znemožňuje a celkově parkovacích míst na náměstí ubírá. Na to už reagovali podnikatelé z centra města, kteří proti tomu sepsali petici.

„I přes přání občanů byl vybrán takový návrh, který ruší 48 parkovacích míst, tedy více než třetinu stávajícího stavu. U některých nemovitostí jsou dokonce zrušena místa pro zásobování a jsou zrušena i parkovací místa, s nimiž bylo počítáno v kolaudačních rozhodnutích,“ upozornil autor petice Tomáš Tecl.

„Možnost parkování pro vlastníky obchodů, ubytování, veřejných a zdravotnických služeb včetně jejich zákazníků, stejně jako možnost zásobování považujeme za zásadní,“ dodává Tecl s tím, že by vedení města nemělo vítězný návrh považovat za definitivní.

Úpravy budou zřejmě dražší

Oproti pět let staré studii vidí vedení města další nevýhody vítěze architektonické soutěže v ceně. Úpravy budou zřejmě dražší, na více peněz vyjde samotná projekční příprava. A s tím souvisí i třetí výhoda dříve zpracované studie. Na její dopracování už město v minulosti určité náklady vydalo a mnohé nejasnosti během dvou let diskusí dopracovalo.

Nabízí se potom otázka, proč vlastně Přibyslav architektonickou soutěž pořádala. „Soutěž má své výhody. Náměstí plní mnoho funkcí, společnost se nějakým směrem vyvíjí a její potřeby se postupně mění. To vše jsme v soutěži chtěli zohlednit,“ vysvětluje místostarosta Michael Omes (KDU-ČSL). Na rozdíl od starosty je zastáncem návrhu vzešlého ze soutěže.

Pětičlenná rada města je rozdělena na dva tábory. Dva členové se kloní k původní studii, dva k vítězi soutěže. A zbývající nerozhodnutý váhá. „Náměstí je pro Přibyslav zásadní věc, jeho podoba bude neměnná po desítky let, roky se bude stavět. Chtěli jsme proto, aby se rada shodla jednomyslně poměrem pět ku nule,“ říká Kamarád.

Ke dvěma variantám tak teoreticky přibyly ještě dvě nové. Ty ale momentálně nechce vůbec nikdo. „Objevil se názor odsunout rozhodnutí až po volbách. K nim je ale ještě velmi dlouhá doba,“ přiblížil jeden z nich místostarosta Omes.

Zamítnut byl rovněž názor, aby se náměstí nikterak nepřebudovávalo, ale pouze opravily inženýrské sítě a položila se nová dlažba ve stejné podobě, jak náměstí vypadá nyní. „Tím by se ale neodstranily závady, které na náměstí máme a kterých se chceme zbavit,“ namítá starosta. Na mysli má třeba místa pro přecházení nebo úpravu nevhodného autobusového nádraží.

Návrh ateliéru Gogolák + Grasse právě autobusová stání dle odborné poroty, v níž zasedli například architekti Luděk Rýzner či Aleš Burian, vhodně řešil. Zredukoval počet jejich stání. Dopravu pak skrz náměstí vedl podél špalíčku domů. Plocha před radnicí měla sloužit především chodcům.

Původní studii mají v šuplíku pět let

Porota ocenila celkovou komplexnost návrhu. „Vychází z pochopení daného místa a jeho nejdůležitějších hodnot,“ napsala v hodnocení. Líbilo se jí uspořádání jednotlivých částí náměstí, které mají podle hodnotitelů svůj čitelný charakter, ale zároveň tvoří kompaktní celek.

Původní studii, kterou v minulosti nechala i více rozpracovat, při tom má radnice v šuplíku od roku 2019. Na konci roku 2022 si ale zastupitelé prosadili, že chtějí vidět více variant řešení. Ty měla přinést právě architektonická soutěž.

Vedení města se jí marně bránilo. Jako by už předem tušilo, jaký situace nabere vývoj. „Chtěli jsme mít podobu náměstí od počátku pod kontrolou. Nechceme dopustit, aby vyhrálo něco, co se veřejnosti či vedení města nebude líbit. A také nechceme, aby architekti přišli s nápady, které by pak v praxi bylo nemožné realizovat,“ marně tehdy přesvědčoval kolegy starosta.

Co bude s proměnou přibyslavského náměstí dál, není jasné. „Pokud se nedohodneme, můžeme uspořádat los. Aby nikdo nikoho nepodezíral z podvodu, mohli by losovat novináři. A nebo může rozhodnout souboj,“ směje se Martin Kamarád.

Revitalizovat Bechyňovo náměstí, jež se pyšní neobvyklým půlkruhovým tvarem se dvěma špalíčky budov, je dlouhodobým záměrem vedení města. Vede ho k tomu nutnost vyměnit inženýrské sítě pod povrchem. Zároveň hodlá prostor upravit, aby tvořilo jeden celek.

Proměnu však komplikuje silnice 19 z Havlíčkova Brodu na Žďár nad Sázavou procházející náměstím i odbočka silnice druhé třídy na Havlíčkovu Borovou. Do jisté míry je limitující i nutnost zachovat autobusová stání a otázkou je, zda se podaří přemístit pomník padlým s hroby sovětských vojáků.