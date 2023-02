Politika z Vysočiny přepadli ve Francii, dva týdny po napadení si nepamatuje

Loni na podzim nejprve prolétla v médiích zpráva, že se Martin Hyský nehlásí své rodině ze zahraničí. Do jeho hledání se tehdy úspěšně zapojila i policie. Politika našla ve vážném stavu ve francouzské nemocnici.

Dnes devětačtyřicetiletý Hyský jel loni do Štrasburku na čtyřdenní kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy. Ubytoval se v hotelu blízko vlakového nádraží a stihl jen první den jednání. Po něm se 26. října zřejmě vracel do hotelu. Víc už si nepamatuje.

„Ode dne úrazu mám čtrnáctidenní výpadek paměti. Lékaři napsali, že jsem byl pravděpodobně napaden tělesnou silou. Na dvou místech jsem měl zlomeninu lebeční kosti a krvácení do mozku,“ popsal otec dvou dětí.

„Záchranáři použili defibrilátor, byl jsem na umělé plicní ventilaci. Můžu říct, že mi francouzské zdravotnictví zachránilo život,“ dodal muž, který je aktivním politikem od roku 2006. Působil nejprve ve vedení jihlavského magistrátu jako náměstek primátora, nyní je již patnáctým rokem na předních postech na krajském hejtmanství.

Pamatuje si až poslední den v nemocnici ve Štrasburku, kdy jej po čtrnácti dnech převáželi sanitkou do Jihlavy. V pracovní neschopnosti byl až do 12. prosince.

Fotil kolegu s političkou. A pak už nic

Poslední moment před úrazem, který mu uvázl v paměti, je, že fotil v pozdním odpoledni kolegu s jednou političkou z Dublinu. Nalezen byl poté zraněný poblíž vlakového nádraží a hotelu, kde byl ubytován.

Rodina po něm začala pátrat. Organizátoři kongresu s policií a personálem hotelu zjistili, kde je. Politikovi zůstal po napadení notebook a telefon. O peníze, doklady a bankovní karty přišel. Zmizela ale nakonec jen menší částka v korunách a eurech, kterou měl v peněžence. Pomocí karet nikdo peníze nevybral. Z dokladů mu zůstal jen pas, který si nechal na hotelu, a neměl ho tudíž při napadení u sebe.

Francouzská policie přepadení stále prošetřuje. Až se dobere k závěrům, měla by dát do Jihlavy vědět.

Po zranění se Hyskému mírně zhoršil zrak a začal častěji nosit brýle, nyní ale cítí zlepšení. K lékařům stále dochází na kontroly.

Teď už je opět v plném pracovním nasazení. Působí jako placený krajský zastupitel. Je předsedou výboru pro rozvoj strategických projektů. Na starosti má plnění úkolů v oblastech dopravy, na úseku odpadového hospodářství a uplatňování principu udržitelného rozvoje.

Loni byl lídrem ČSSD v jihlavských komunálních volbách, ale jeho strana tentokrát neuspěla a skončila mimo magistrát. Jestli bude kandidovat v krajských volbách příští rok, to ještě Martin Hyský neví. Jisté je, že zůstává v ČSSD i v současnosti, kdy se strana potýká s odlivem voličů. Přestup do jiné partaje neplánuje. „Až taková rána to v tom Štrasburku nebyla,“ zažertoval.