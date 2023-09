Stavebním firmám chybí řemeslníci. Bez Ukrajinců nemůžeme fungovat, tvrdí

Řemeslu by se o víkendech mohli učit i vězni Získat více řemeslníků ve stavebnictví. K tomu by mohl napomoci projekt, nad kterým se momentálně vážně zamýšlí Kraj Vysočina společně s Úřadem práce a Vězeňskou službou ČR. Po velmi dobrých zkušenostech s rekvalifikačními kurzy v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou, při kterých se odsouzené ženy mají možnost rekvalifikovat v oborech, jako je kadeřnice či kuchař-číšník, by podobné kurzy, ovšem cílené na stavebnictví, mohly být i v mužské věznici v Rapoticích na Třebíčsku. „Jednali jsme o tom již s vedením věznice, které je k tomu nakloněné. Vytipovali by vězně, kteří mají jeden rok do ukončení trestu a měli by o rekvalifikaci zájem,“ popsal krajský radní pro školství Jan Břížďala (Piráti). Podmínkou rapotické věznice je, aby se kurzy konaly o víkendu. Přes týden totiž vězni obvykle dojíždějí za prací. Další jednání vede kraj s třebíčským Úřadem práce. „Ten se bude snažit zajistit financování rekvalifikací z dotačních programů. Kraj by se do toho zapojil tak, že by prostřednictvím krajské Střední školy stavební v Třebíči posílal do věznice mistry odborného výcviku, kteří by odsouzené vzdělávali například v oborech instalatér, zedník či malíř,“ nastínil představu krajský radní Břížďala. Jednání jsou zatím na začátku. Podle Břížďaly to je projekt na pomezí sociální oblasti a vzdělávání, který by mohl jednak pomoci s návratem a začleněním odsouzených do běžného života a zároveň by pomohl oblasti stavebnictví.