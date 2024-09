Na Vysočině platí třetí povodňový stupeň na pěti řekách, vítr vyvrací stromy

V Jimramově na Žďársku hasiči v noci evakuovali tři lidi z domů ohrožených vodou, uvedla to jejich mluvčí Petra Musilová. Jedna rodina opustila dům i v Bílku u Chotěboře.

Vysočinu kromě vody trápí i silný vítr. Ten zastavil železniční dopravu hned na několika místech. Vlaky nejezdí mezi Jihlavou a Batelovem, kde kromě spadaných stromů trať zaplavila voda. Výpadky má provoz mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou. Na trati z Brodu do Pardubic blokovaly ráno provoz stromy u Ždírce nad Doubravou, dopoledne do jednoho z nich narazil vlak a je poškozen. Z preventivních důvodů kvůli silnému větru byl zastaven provoz na trati Křižanov - Studenec - Rapotice i na trati z Nového Města na Moravě do Tišnova.

„Prosíme cestující, aby omezili cestování, sledovali spoje na příslušných webových stránkách a v aplikaci Můj vlak,“ vyzvaly České dráhy.

Potíže jsou i s elektrickou energií. Společnost EG.D vyhlásila na Vysočině kalamitní stav. O půl desáté bylo v kraji bez proudu téměř pět a půl tisíce odběrných míst, nejvíce na Jihlavsku.

„Bohužel opravy nepůjdou rychleji, z důvodu bezpečnosti pracovníků v terénu. Práce navíc v celém regionu ztěžuje velice silný nárazový vítr a komplikuje extrémně podmáčený terén,“ řekla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Kvůli situaci na Jihlavsku v zásobování elektřiny se bude zabývat krizový štáb. Na odpoledne jeho zasedání svolal jihlavský primátor Petr Ryška.

Sázava hrozí o něco víc než včera

Na Sázavě podle Českého hydrometeorologického ústavu platí druhý povodňový stupeň ve Žďáru nad Sázavou, obci Sázava, Chlístově a Světlé nad Sázavou. Stejný stupeň je i na řece Jihlavě v Ptáčově a Bransouzích, Svratce ve Víru, na Rokytné, Chrudimce a na Borovském potoce ve Stříbrných Horách.

Ve Žďáře nad Sázavou byla uzavřena cyklostezka podél řeky Sázava. Trasa je zatopená, kolem toku také padají větve a stromy. Sázava v tomto místě atakovala 3. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení, nakonec ale zůstala jen na „dvojce“.

Na třetí stupeň vystoupala Sázava v Havlíčkově Brodě. „Vypadá to trochu hůře než včera, ale pořád předpověď není zdaleka tak dramatická jako v pátek večer,“ uvedl brodský radní Jan Matějka.

Voda kompletně zaplavila ostrůvek u jezu u Kulturního domu Ostrov, městská policie zavřela cyklostezku pod mostem u svaté Kateřiny, i ta je pod vodou. Těžko se budou dostávat lidé do práce do škrobáren JH Group v Pohledských Dvořácích, příjezdová cesta pod železničním mostem je rovněž zaplavena.

„Povodňová komise nově zřídila speciální povodňovou linku 731 549 799 pro potřeby lidí v ohrožených oblastech,“ zmínila mluvčí havlíčkobrodské radnice Zuzana Melounová.

V Bílku se opakuje povodňový rok 2002

Vylitá z břehů je Doubrava v chotěbořské místní části Bílek. „Z preventivních důvodů jsme požádali o evakuaci jedné rodiny z domu, který je poblíž řeky. Mají malé děti. Vyhověli, přesunuli se k příbuzným do Chotěboře,“ informoval Ondřej Kozub, starosta Chotěboře, pod níž Bílek spadá.

Doubrava je v Bílku na třetí stupni od půlnoci, od té doby si drží setrvalý stav těsně nad hranicí 200 centimetrů na měrném profilu. „Podle místních pamětníků je to obdobná situace, jaká byla v roce 2002,“ dodal Kozub. Voda zaplavila zahrady, hasiči čerpají vodu ze sklepů, kam se dostala spodní voda.

Vedení města nabádá obyvatele, aby přestali s povodňovou turistikou. A starosta varuje i před cestami do údolí Doubravy.

V Dalečíně na Žďársku vystoupala řeka Svratka na třetí povodňový stupeň už v sobotu. V noci na neděli se dokonce blížila k průtokům, jaké byly při poslední velké povodni v roce 1997. V časných ranních hodinách ale následoval pokles.

„Obytné domy zasaženy nebyly, o škodách nevíme. Docházelo k průběžnému odčerpávání, lidi na to byli nachystaní, tak by to mělo být snad v pořádku,“ uvedl starosta Pavel Kadlec. Zaplaveny byly hlavně louky v okolí obce a obecní hřiště i sportoviště.

Vír je příklad, jak to má fungovat, řekl premiér

V Dalečíně přímo na břehu řeky už čtyři desítky let žije Jaroslav Krištof. „Tady jsou lidi zvyklí, že řeka občas zahrozí. Voda tu stoupne celkem často, ale poslední větší povodeň tady byla v roce 1997 - to jsme měli ve sklepě metr vody. Od té doby ale nic velkého nepřišlo,“ líčil.

Vysočinu v neděli navštívil premiér Petr Fiala. Podíval se do oblasti přehrady Vír na Žďársku. Nádrž leží na řece Svratce. Od soboty těsně nad přehradou platí třetí povodňový stav.

„Vírská přehrada je příkladem toho, že když máme dostatečné mechanismy, jak zadržovat vodu v krajině, a děláme včas preventivní opatření, může to fungovat. Vírská přehrada je dnes schopná bránit tomu, aby se výrazným způsobem rozlila Svratka. Nad přehradou je třetí povodňový stupeň, ovšem dolů se pouští jenom polovina vody, která sem přitéká,“ ocenil premiér.

Na Vysočině pršelo i v noci na dnešek. Převážně zataženo s deštěm bude podle meteorologů i přes den. Ráno mohou být vydatné srážky, napršet může dalších 20 milimetrů vody, ve Žďárských vrších i 40 milimetrů. Déšť by měl odpoledne od východu ustávat, zmírnit by se měl i vítr, který mohl mít v noci v nárazech rychlost 70 až 90 kilometrů v hodině.

14. září 2024