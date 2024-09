Na Vysočině dál stoupá Svratka i Sázava. Situace je ale lepší, než se čekalo

„Během dneška se ukazuje, že výhledy by nemusely být tak katastrofické, jak se ještě včera dle meteorologických modelů jevilo. Predikce dokonce říkají, že by nemuselo na několika tocích dojít k překročení třetího povodňového stupně,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Kraj ráno uvažoval o vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity na celém svém území. To by znamenalo změnu režimu práce pro povodňové komise ve všech částech kraje týkající se nasazení, povinností a komunikace. „Vzhledem k poledním datům jsme toto rozhodnutí prozatím odložili,“ dodal hejtman.

V Dalečíně stoupla Svratka za posledních 24 hodin o metr. V pátek ráno byla na úrovni 100 centimetrů a dnes ráno přesáhla 200 centimetrů. Podle předpovědi meteorologů bude hladina nadále stoupat a třetí povodňový stupeň bude na Svratce platit zřejmě až do pondělí.

Podobný trend platí i pro jiné toky na Vysočině. Ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku se od noci zvedá i Sázava. Ještě v pátek večer byla na 100 centimetrech a dnes ráno už výška hladiny překonala 175 centimetrů.

Sázava by podle však hejtmana Schreka nakonec nemusela třetího povodňového stupně dosáhnout. „Ještě včera byly předpovědi katastrofické. Dnešní čísla však napovídají, že by Sázava mohla dosáhnout maximálně druhého stupně a úrovně padesátileté vody,“ konstatoval Schrek.

Odpoledne se začaly přidávat i neprůjezdné komunikace. Uzavřena musela být silnice třetí třídy spojující Vísku s Malčí nedaleko Chotěboře na Havlíčkobrodsku. „Přetéká nám řeka Doubrava přes komunikaci,“ vysvětlila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Ze stejného důvodu byla uzavřena i silnice mezi Křižánky a Českými Milovy na Žďársku.

Muž zachraňoval psa, topil se v řece

Na třetí povodňový stupeň kolem osmé hodiny dosáhla Svratka i v Borovnici nedaleko Dalečína a říčka Želetavka v Jemnici.

V Dalečíně se voda z koryta Svratky zatím rozlévá spíše do okolních luk. V samotné obci už ale stihla zaplavit dětské hřiště, sportoviště a tenisové kurty. Podle místních to není nic mimořádného. „Pokud by se však situace ještě zhoršovala, už to bude problém,“ hlásí z místa reportérka iDNES.cz. Obyvatelé rovněž na poslední chvíli vyklízí své pozemky. U nemovitostí jsou připravené pytle s pískem.

Výzva čtenářům Přehnala se u vás velká voda? Pošlete nám fotky či videa

Po půl deváté o jednom ze zásahů informoval mluvčí krajské záchranné služby Petr Janáček. „V souvislosti s počasím aktuálně zasahují naše posádky v Bystřici nad Pernštejnem u topící se osoby,“ sdělil.

„Topící se osoba byla vytažena z vody a v současné chvíli je v péči záchranářů,“ doplnil Janáček po zhruba půlhodině. Jak dodal, zachráněný člověk by měl být mimo ohrožení života.

Muž skočil do vody pro svého psa. Vytáhnout se mu ovšem nepodařilo. „V době příjezdu hasičů byl muž již na břehu, hasiči provedli záchranu psa,“ popsala mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

V Ronově nad Sázavou dvě jednotky hasičů zasahovaly u vyproštění vozidla z vodního toku. V autě se nikdo nenacházel.

V Jimramově odčerpávali místní hasiči vodu, která začala prosakovat přes hráze. Dělali maximum, aby se nedostala až k obytným budovám. „Zatím odčerpáváme vodu hlavně ze zahrad. A taky tu, která jde z dešťové kanalizace,“ vysvětloval technický pracovník obce Pavel Kaša.

Jimramovským hasičům přijeli na pomoc i kolegové z SDH Ubušín. Ti zajišťovali, aby voda v postižených místech nezaplavovala přilehlé garáže.

V kraji nad ránem započala první evakuace obyvatel. Z preventivních důvodů se obec rozhodla nabídnout přesun přibližně stovce obyvatel v Bítovčicích na Jihlavsku. Náhradní ubytování jim úřad zajistil v kulturním domě. Své domovy nakonec dobrovolně opustilo 26 lidí.

Problémy v Bítovčicích podle starostky Evy Bendové dělá rekonstrukce mostu vedoucího do místní části Bítovčice II. „Máme tu most náhradní, provizorní. Jenže je naprojektován a posazen velice nízko. Máme obavy, že velká voda celou místní část odřízne,“ vysvětlila důvod evakuace.

Většina lidí podle ní sama odjíždí auty k příbuzným, jiní míří do hospody, ubytovny a kulturního domu. Během dopoledne byl provizorní most z bezpečnostních důvodů uzavřen. „Náhradní most sílu vody asi neudrží,“ připustil ve vysílání České televize hejtman Vítězslav Schrek.

Ve Svratce stavaři odvezli materiál

Těsně v korytě se drží řeka Svratka v obci Koroužné na Žďársku, nicméně několik zatopených sklepů už řeší i tamní obyvatelé, kterým na pomoc přijeli hasiči. „Že by ale někde byl nějaký opravdu velký problém, takovou informaci zatím naštěstí nemám,“ oddechl si starosta obce Jiří Vlach. „Všichni spoléháme na vírskou přehradu, která nám to tady drží,“ dodal.

V obci musely být každopádně přerušené práce na rekonstrukci silnice II/387, a to z důvodu havarijního stavu svahu v úsecích stavby opěrné zdi. „Do Koroužného se tak nyní bude jezdit pouze po místní komunikaci od Bolešína,“ hlásila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ještě v pátek se přitom dalo projet alespoň kyvadlově po zmiňované rekonstruované silnici, jenže staveniště bylo natolik silně narušené vodou ze svahu nad ním, že musela být v noci cesta uzavřena úplně.

Stavbaři dnes od rána z místa alespoň odvážejí materiál, který by mohla případná velká voda odnést či poškodit, jako například dřevo. „Pořád je u nás ale situace lepší, než třeba v Dalečíně. Koukal jsem, že tam přitéká tolik vody, že už je skoro na číslech, co tam měli v roce 1997,“ prozradil Vlach.

Už v noci na sobotu byly uzavřeny přístupy do obce Koroužné od Víru a od Švarce po silnici II/387. Důvodem je havarijního stav svahu v úsecích, kde se staví opěrné zdi. Do Koroužného se dá dostat pouze po místní komunikaci od Bolešína.

„Staveniště je narušené vodou ze svahu nad ním. Není tedy možné projíždět úsekem, kde to není šlo kyvadlově na semafory,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

V pátek byly prognózy horší, uklidňuje Brod

Hasiči v Havlíčkově Brodě zvažují výstavbu pytlových bariér nebo napouštěcích stěn v ohrožených lokalitách, zejména v oblasti nazývané Žabinec. Průběžně dohlíží také na soutok Šlapanky a Sázavy a Kalinovo nábřeží v centru města. Kolem Městského divadla a kina Ostrov staví bariéry z pytlů s pískem.

„Město zůstává v pohotovosti, nicméně situace je zatím pod kontrolou a prognózy začínají být příznivější než včera večer. Nadále pracujeme na zajištění bezpečnosti kritických míst, pokračujeme s hasiči v pytlování a zajištění hrází,“ řekla mluvčí havlíčkobrodské radnice Zuzana Melounová.

Ve Světlé nad Sázavou hasiči staví povodňovou zábranu v Jelenově ulici. Měla by být čtyřicet metrů dlouhá. Podobně postupují i v Ledči nad Sázavou, kde bude bariéra v Mlýnské ulici dlouhá třicet metrů.

„Od pátečního podvečera do dnešních 6:00 zasahovali hasiči na Vysočině u dalších šesti desítek událostí ve spojitosti s počasím. Nejčastěji se jednalo o odstranění popadaných stromů, monitorování stavu hladin vodních toků a odčerpání vody. Nejvíce událostí řešili hasiči na Žďársku,“ uvedla Musilová.

Sobota ostatně byla pro hasiče na Vysočině jedním z nejnáročnějších dnů v historii. Od noci do 18 hodin vyjížděli po celém kraji téměř k 350 událostem. Nejčastěji odklízeli popadané a ulámané větve a stromy, v mnoha případech odčerpávali vodu.

Od páteční rána napadlo podle hejtmana Schreka na Vysočině v průměru v úhrnu kolem 100 milimetrů dešťových srážek. Nejvíce v Libici nad Doubravou na Havlíčkobrodsku, kde spadlo 132 milimetrů. Naopak nejméně zaznamenali pozorovatelé počasí v Kamenici nad Lipou na jihu Pelhřimovska, a to jen 78 milimetrů. Do pondělka by mohlo ještě podobné množství srážek spadnout.

13. září 2024