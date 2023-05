Lidé se báli zdražení na žďárské pouti, většina atrakcí stojí stále stovku

Kromě zábavy však přináší obří pouť také hluk či dopravní komplikace. Na žďárských Bouchalkách už je sto atrakcí, stánkařů přijede na víkend zhruba dvakrát tolik.

„Podmínky pro provozovatele se od minulého roku nezměnily, návštěvníci se mohou těšit na obří vyhlídkové kolo, visuté kolotoče nebo třeba labutě,“ uvedla mluvčí radnice Blanka Sobolová.

Organizaci pouti má na starosti odbor komunálních služeb města s pomocí firmy Satt, společnosti Úsvit a SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek.

Lidé jsou letos zvědaví hlavně na to, kam se vyšplhají ceny. Loni město zvýšilo provozovatelům atrakcí poplatky za pronájem na dvojnásobek, což se promítlo do jízdného. Labutě a řetízkový kolotoč stály loni 70 korun, kyvadlo Extreme stovku, stejně jako autodromy, centrifuga nebo otočná lavice Avengers. Trojcifernou částku už lidé platili i za akvazorbing nebo skákání na trampolíně.

Výdělek bývá kvůli počasí často nejistý

Letos město k dalšímu zdražování nesáhlo, provozovatelé platí podle ceníku zveřejněného na webu města částky od 4 do 50 tisíc v závislosti na velikosti a typu atrakce. Město vybírá také za osobní a nákladní auta a maringotky.

Pouť ke sv. Janu Tradice žďárské pouti sahá až k roku 1722, kdy byl vysvěcen kostel na Zelené hoře. V barokní éře mířily v procesích na kopec nad Konventským rybníkem tisíce lidí, aby uctily jednoho z hlavních českých zemských patronů, svatého Jana Nepomuckého. Letošní pouť se uskuteční kromě svátku světce (16. května) o víkendu 13. a 14. května. V sobotu je bohoslužba v 18:00, v neděli mohou poutníci vybírat hned z pěti mší (6:00, 7:30, 9:00, 10:30 a 14:30). Podrobnosti na webu zdarskefarnosti.cz.

Reportér MF DNES ve středu odpoledne zmapoval ceny atrakcí – jsou na stejné úrovni jako loni. Dětský kolotoč za 50 korun, horská dráha stojí 80, většina autodromů je znovu za stovku, obří vyhlídkové kolo vysoké 35 metrů za 120 korun. Otázka je, zda v takové výši vydrží i na víkend, kdy dorazí výrazně víc lidí než v pracovní dny.

„Ceny na žďárské pouti jsou vyšší než na vesnicích,“ porovnává Libor Hemza, který dorazil za zábavou s ženou a dvěma dětmi. „Ale v týdnu je dobré, že doba jízdy na kolotočích je výrazně delší než o víkendu, vyplatí se jít ve všední den,“ všiml si. Kolotoče jsou v provozu do 20:30, v pátek a v sobotu do půlnoci, v neděli do osmi večer.

Světští žďárskou pouť hojně vyhledávají, i když výdělek bývá kvůli nevyzpytatelnému jarnímu počasí často nejistý.

Kvůli pouti se na tento týden uzavřelo parkoviště u zimního stadionu, v Libušínské ulici (u silnice na sídliště Klafar) a také most v Sázavské ulici. Kdo přijede na tuto akci autem, může jej odstavit na centrálním parkovišti v Neumannově ulici, u polikliniky, u Domu kultury nebo u městského úřadu.

„V případě příznivého počasí umožníme operativně parkování na travnatých plochách v Libušínské ulici a také v Sázavské ulici (ve směru od Klafaru – pozn. red.),“ oznámil městský úřad.